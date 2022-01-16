İmren Aykut, onlarca kimsesiz çocuğa annelik yapıyor

Türkiye’nin ilk seçilmiş kadın bakanı Dr. İmren Aykut, kurucusu olduğu ÇESAV aracılığıyla Ankara, İzmir ve Adana’da açtığı evlerde ebeveyni tarafından terk edilen onlarca çocuğa kucak açarak onlara annelik yapıyor.

Türkiye’nin ilk seçilmiş kadın bakanı Dr. İmren Aykut, politikayı bırakmasının ardından 1989 yılında kurduğu Çevre, Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı (ÇESAV) aracılığıyla Ankara, İzmir ve Adana’da açtığı evlerde uzun yıllardır onlarca terk edilmiş ilkokul ve lise çağındaki çocuklara şefkat elini uzatıyor. Turgut Özal hükümetinde görev alan ve 12 yıl farklı bakanlık görevlerinde bulunan İmren Aykut, kendisini adeta terk edilmiş çocuklara adıyor. Kurucusu olduğu ÇESAV bünyesinde kendi öz kaynaklarıyla yıllardır “Terkedilmiş Kız Çocuklarını Koruma ve Kurtarma Projesi”ni yürüten Aykut, büyük takdir gören projeyle ilgili gazetemize bilgi verdi. Aykut, bakanlığı döneminde kendisine bağlı Çocuk Esirgeme Kurumu’ndaki çocuklarla iyi bir bağ kurduğunu ve “Politikayı bırakınca bu çocuklar için bir şeyler yapayım” düşüncesiyle vakfı kurup projeyi hayata geçirdiğini anlattı.

TERK EDİLEN ÇOCUKLARA KUCAK AÇTI

Anne babası olmayan kız ve erkek çocuklarını kanatlarının altına alıp onları okutup, evlendirip ve onlara iş imkanı sağladığını ifade eden İmren Aykut, “Kendi öz kaynaklarımızla oluşturduğumuz vakıf evlerinde terk edilmiş kız çocuklarına kucak açtık. Daha sonra ise erkek çocukları için de bir ev kurduk. Çeşitli sebeplerden dolayı terk edilmiş çocukların eğitim görmeleri, iş sahibi olmaları ve yuva kurmalarına yardımcı oluyoruz” dedi.

ÖZLEDİKLERİ AİLE ORTAMI KURULUYOR

“Terkedilmiş Kız Çocuklarını Koruma ve Kurtarma Projesi” kapsamında Çocuk Esirgeme Kurumu’nda kalmakta olan kimsesiz çocuklara bir aile ortamı kurduklarının bilgisini veren Aykut, 1999 yılı sonunda hayata geçirilen projenin çoğunluğu kız olmak üzere yüzlerce çocuğa umut olduğunu söyledi. Aykut, vakıf evlerinde kalan ve başlarında sorumlu anneleri olan kızların ve erkek çocukların eğitim ve hayat kalitesinin arttığına dikkat çekti. Aykut, proje ile çocuklara iyi bir gelecek hazırlamak için ellerinden gelen her katkıyı çocuklara sunduklarını anlattı.

HAYATA HAZIRLIYORLAR

Aykut, bu projenin kendileri için büyük anlam taşıdığını kaydederek, “Terk edilen çocuklarımıza koruyucu ailelik yapıyoruz. Vakıf evlerimizde öncelikle çocuklarımızı topluma kazandırmaya çalışıyoruz. Ev ve günlük hayatın tüm inceliklerini onlara en iyi şekilde öğretmeye çalışıyoruz. Okula gönderiyoruz, başarılı olanları koleje gönderiyoruz. Eğitim için yurt dışına gönderdiğimiz kızlarımız dahi var. Onların yeteneklerini keşfetmeye çalışıyoruz ve kendilerini geliştirmek için destek veriyoruz. Okul sonrası da iş sahibi yapıyor, mutlu bir yuva kurmalarını sağlıyoruz. Çok sayıda kızımızı hayata kazandırdık, çoğu evlendi çocuk sahibi oldu” dedi.

İLK EV ANKARA’DA AÇILDI

Aykut, ilk vakıf evinin 1999 yılı sonunda 7 kız öğrenci kapasitesi ile Ankara’da, vakfın genel merkezinin olduğu apartmanda açtığını ifade etti. Bugün onlarca terk edilmiş çocuğa sahip çıktıklarını anlatan Aykut, “20 yılı aşkındır bu projeyi yürütüyorum çok tecrübem oldu. Çocukları çok iyi tanıdım ve ‘daha iyi nasıl faydalı oluruz?’ ona göre düşünceler geliştirdim. İlk evi Ankara’da açtım. Daha sonra 2006 yılında İzmir’de 3 Vakıf evimiz hizmete girdi. 2007 yılında Adana’da aynı proje çerçevesinde Seyhan ilçesinde 3 apartman dairesi satın alarak o evler hizmete girdi. Evlerde tam bir aile ortamı oluşturduk. Başlarında 3 tane ev annesi var. 24 saat dönüşümlü şekilde çocukların başlarında duruyorlar. Şu an 18 çocuk Adana’da, 18 çocuk İzmir’de, İzmir’deki evlerden birinde erkek çocukları bulunuyor, 5 çocuk ise Ankara’da kalıyor. Bugüne kadar ise pek çok sayıda çocuğumuz vakıf evlerimizden topluma kazandırıldı” diye konuştu.

BAKANLIK PROJEYE DESTEK OLDU

“Terkedilmiş Kız Çocuklarını Koruma ve Kurtarma Projesi” kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile geçtiğimiz yıllarda protokol imzaladıklarını kaydeden Aykut, “Çocuk sayımız artınca masrafları karşılamakta zorlandık. Girişimlerimiz sonucu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile protokol imzaladık. Masrafların bir kısmını Bakanlığımız karşılıyor, bir kısmını da biz karşılıyoruz. Çocukların kaldıkları evleri ben alıyorum, tefrişatlarını yapıyorum, Bakanlık çocukların giderlerinde destek oluyor” ifadelerini kullandı.

BAŞARILARI YÜKSELDİ

İmren Aykut, ilgi ve sevgiyle karşılaşan vakıf bünyesindeki terk edilmiş çocukların eğitim seviyelerinin ve başarı oranlarının yükseldiğinin bilgisini verdi. Başarılı ve talep eden çocuklara yurt dışında da eğitim imkanı sunduklarını anlatan Aykut, elde ettikleri başarılardan dolayı çocuklarla gurur duyduğunu söyledi. Kendi ayakları üstünde durana kadar çocuklara sahip çıktıklarını belirten Aykut, yuvadan ayrılan çocukların yüzde 90’ının kendi yuvasını kurduğunu ve çocuk sahibi olduğunu da anlattı. Aykut, mali imkanının artması halinde çocuklar için başka ev açmayı planladığını bildirdi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-