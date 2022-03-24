İnşaat işçileri çalışmak için yurt dışını tercih ediyor

İnşaat sektörde usta ve çırak bulmakta güçlük çekildiğini de kaydeden Ali Olfaz, inşaat işçilerinin çalışmak için yurt dışını tercih ettiğini belirtti.

Yaklaşık 30 yıldır inşaatlarda kalıpçılık yapan kalıp ustası Ali Olfaz, artan maliyetlerin işleri durma noktasına getirdiğini belirterek, maliyet artışının en çok inşaat işçilerini etkilendiğini belirtti. Olfaz, kış aylarının yağışlı geçmesinden dolayı çalışamadıklarını da kaydederek, sektörde usta ve çırak bulunamadığını, birçok ustanın çalışmak için yurt dışına gittiğini kaydetti.

DEMİR, BETON, KERESTE FİYATLARI UÇTU

Olfaz, inşaat piyasasının durgun olduğunu artan maliyetlerin işleri durma noktasına getirdiğini belirterek, “Şu an kimsenin inşaat yapacak gücü yok. İşler durma noktasına geldi. Biz kalıp ustasıyız. Dolu kalıbın metresi 300 lira, boş kalıbın metresi ise 70 lira oldu. İşçinin yevmiyesi 250 lira oldu. Malzeme fiyatları aldı başını gitti. Demirin tonu 18 bin lira, betonun metreküpü bin lira, kerestenin metreküpü 5 bin liralara dayandı” diye konuştu.

EV FİYATLARINA YANSIDI

Daire fiyatlarını abartılı bulanlara, artan maliyetleri işaret eden Usta Oflaz, “İnsanlar bazen daire fiyatları eleştiriyor. Bir milyona daire mi olur diyor. Biz işin içindeyiz. Maliyetler o kadar çok arttı ki bir daire neredeyse o fiyatlara mal olmaya başladı” dedi.

BU KIŞ ÇALIŞAMADILAR

Oflaz, inşaat işçileri olarak bu kışı zor atlattıklarını belirterek, “Bu kış havaların yağışlı ve sert geçmesi nedeniyle çalışamadık. Bizim meslek yağışlı havayı sevmiyor. Bu kışta çok kar yağdı. Bizler de evde yatmak zorunda kaldık. Ekonomideki gidişatın işlerimizi etkilediği yetmezmiş gibi bir de bu sorunla uğraştık” ifadelerini kullandı.

GELİR GİDERİ KARŞILAMIYOR

“Eskiden bu meslekte para kazanılıyordu. Şu an kazancımız düştü” diyen Oflaz, işçilerin sorunlarını şöyle aktardı, “Taşeron firmaların ve müteahhitlerin çoğalması bizim işlerimizi olumsuz etkiledi. İnsanlar işi alabilmek için birbirinin verdiği fiyatın altında teklif vermeye başladı. Bu da kazancı büyük oranda düşürdü. Akaryakıt fiyatlarının aşırı artması da bizleri olumsuz etkiledi. Keçiören’den Gölbaşı’na çalışmaya geliyoruz; günlük 200 lira yakıt parası veriyoruz. Bunun üstüne bir de yemek parası eklenince bir işçinin günlük maliyeti 300 lirayı geçiyor. Zaten ne kazanıyoruz ki?”

YURT DIŞINI TERCİH EDİYORLAR

Oflaz, son günlerde usta bulmakta güçlük çektiklerini, insanların Türkiye’de çalışmak yerine yurt dışını tercih ettiğini de sözlerine ekleyerek, “Herkes yurt dışına çalışmaya gidiyor, usta bulmakta güçlük çekiyoruz. Çırak zaten bulamıyoruz. Çocukların hepsi okula gitmek zorunda olduğundan eskisi gibi çırak yetişmiyor. Sektörde hem usta hem çırak sorunu yaşanıyor” dedi.

İNŞAATIN CAN DAMARIYIZ

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte inşaat sektörünün de büyük atılımlar gerçekleştirdiğine dikkat çeken Oflaz, “Geçmiş dönemlerde hazır beton diye bir şey yoktu. Beton el ile atılırdı. Bunun da iş yükü çok fazla ve ağırdı. Şimdi mikserlerle hazır betonlar geliyor ve daha kısa sürede iş bitiriliyor. Bir inşaatın can damarı kalıpçılardır. Çünkü ana işi biz yaparız. Temelden çatıya kadar ana işleri biz yapıyoruz. Hava iyi olduğu zamanlarda ayda 3 kez beton atabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA