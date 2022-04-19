İnşaat Sanatkârları Esnaf Odası Başkanı Aydın, "Sakat/sağlam müteahhit benzetmesi de ortadan kalkacak"

İnşaat Sanatkârları Esnaf Odası Başkanı İbrahim Aydın, bina tamamlama sigortası ile inşaatların artık yarım kalmayacağını, “sakat/sağlam müteahhit” benzetmelerinin de böylelikle ortadan kalkacağını kaydetti.

Ankara İnşaat Sanatkârları Esnaf Odası Başkanı İbrahim Aydın, uygulamaya giren yasa ile artık hiçbir inşaatın yarım kalmayacağını ve vatandaşın mağdur edilmeyeceğini belirterek, “6502 sayılı Bina Tamamlama Sigortası Yasası çıktı. Artık kaçan müteahhit olmayacak. Sakat/sağlam müteahhit benzetmesi de ortadan kalkacak. Binalar sigortalanacak, olası bir aksaklık durumunda binayı sigorta tamamlayacak” dedi.

FORE KAZIK FİYAT FARKINA NEDEN OLUYOR

Oda Başkanı Aydın, Ankara’da bazı daire fiyatlarının aynı semtte bile farklılık göstermesinin normal bir durum olduğunu, bunun inşaat yapımının maliyeti ile alakalı olduğunu belirterek şunları söyledi, “Binalarda fore kazık dediğimiz depreme dayanıklılığı artıran bir sistem yapılıyor. Binaları kazık üzerine oturtuyorlar. Bu da binanın hem kalitesini artırıyor hem maliyetini artırıyor. Doğal olaraktan daire fiyatı da bu binalarda diğer binalara göre daha yüksek oluyor.”

YÖNETMELİĞİN DIŞINA ÇIKMAK İMKÂNSIZ

Aydın, vatandaşın yeni yapılardan daire alırken, yapının depreme dayanıklı mı dayanıksız mı olduğu konusunda şüpheye düşmemesi gerektiği söyleyerek, “Şu anki imar yönetmeliğine göre depreme dayanıksız bir bina yapma imkânınız yok. Yasalar buna izin vermiyor. Yapılan yapılar kesinlikle deprem yönetmeliğine uygun ve bu standartların içerisindedir. Depreme dayanıksız bina yapamazsınız, yönetmeliğin dışına çıkamazsınız. Bu yüzden vatandaş yeni yapılardan daire alırken tereddüt yaşamasın. Güvenle alım-satım yapabilirler” diye konuştu.

BİNA TAMAMLAMA SİGORTASI GELDİ

Aydın, vatandaşın mağdur olmasına neden olan bazı müteahhitler için de yasal düzenleme geldiğinin müjdesini vererek şunları kaydetti, “Önceden ‘müteahhit sağlam/sakat’ benzetmesi vardı. Şimdi yeni bir yasa çıktı. Binaların tamamlanamaması nedeniyle oluşacak mağduriyetleri önlemek, tüketicilerin ödemelerini teminat altına almak ve ülke ekonomisine yeni gayri nakdi kaynak sağlamak amaçlanıyor. 6502 sayılı Bina Tamamlama Sigortası Yasasına göre yarım kalan bina olmayacak.”

ARTIK KAÇAN MÜTEAHHİT OLMAYACAK

“Örneğin yapının maliyeti bir milyon lira ise müteahhit bir milyon lira sigortaya para yatıracak. Müteahhitin iflas etmesi, hayatını kaybetmesi, kaçması vb. durumlarda sigorta devreye girecek ve yarım kalan yapıyı tamamlayacak. Burada gayrimenkul alan kişi mağdur olmayacak. Tüm müteahhitler eşitlenmiş durumda olacak. Her müteahhit de bu işi yapamayacak. Vatandaşın da kafası rahat olacak, korkusu olmayacak. İki tarafı da koruyan bir yasa.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA