İnşaat sektöründe kalifiye eleman bulunamıyor

İnşaat sektöründe yaşanan kalifiye eleman sorununu ve gelişen teknolojiyi Müteahhit Erdal Sağlam ile konuştuk. Sağlam, “İşimiz zor yorucu dolayısıyla inşatta çalışan insan sayısı azalmaya başladı” diyerek sektördeki kalifiye işçi sorununa dikkat çekti.

İnşaat sektörü yetişmiş kalifiye eleman sıkıntısı yaşıyor. İşin zorlu ve değişen şartlar inşaat sektöründe çalışacak eleman ve yetişmiş usta sorununu ortaya çıkardı. Eleman azlığı işçi maliyetlerine yansırken işverenler usta yetiştiremediklerinden dert yanıyor. Çekirdekten yetişek çocukluğundan bu güne baba mesleğini sürdüren Müteahhit Erdal Sağlam, yaptığı açıklamalarla sektörde en büyük sorun olan kalifiye işçi sorununa dikkat çekti. Sağlam aynı zamanda gelişen teknolojinin işlerini kolaylaştırdığını ve daha sağlam işler yaptıklarını da vurguladı.

İnşaat işlerinde referansın çok önemli olduğunu söyleyen Sağlam, “Bizim işler bir kere yapılır o sebepten işinin ehli güvenilir ustalarla çalışmak vatandaşların yararınadır” dedi.

“AZ ELEMAN MALİYETLERİ ARTIRIYOR”

Müteahhit Erdal Sağlam sektörün eleman sorununu şöyle dile getirdi; “İnşaat sektöründe iş yaptığımız için daha bir esnek çalışma şartlarımız var. İşimiz zor yorucu dolayısıyla inşatta çalışan insan sayısı azalmaya başladı. Kendi insanımızdan çalışan ve usta yetiştirmek eleman bulmak neredeyse imkânsız hale geldi. Artık göçmenlerden bu işleri yapmaya çalışıyoruz. Onlarla kurduğumuz ekiplerle bu işi yürütmeye çalışıyoruz. İlerleyen zamanlarda eleman sıkıntısının daha büyük olacağını düşünüyorum. Kalifiye eleman yetişmediği için sektörde çok büyük eleman açığı ve yetişmiş eleman sonu var. Sektördeki eleman sıkıntısından dolayı iş yetiştiremiyorsun gelen taleplere cevap veremiyorsun. İnşaatta çalışan eleman bulamayınca piyasa yükseliyor. Eleman maliyetleri artıyor.”

“TEKNOLOJİ İŞİMİZİ KOLAYLAŞTIRIYORLAR”

Sağlam, “Çevre duvarı, istinaf duvarı, saha parke taşı, yürüyüş yolları beton üzerine ne iş varsa yapıyoruz. Bizim işimizde teknolojiyi takip etmekte fayda var. Teknoloji her zaman kendini geliştirerek işimizi kolaylaştırıyor. Yıllar önce işe ilk başladığımız zamanlarla bugün ki zamanlar arasında büyük farklar var. Hem iş açısında teknoloji açısından farklılıklar oldu. Teknoloji geliştikçe iş ve beton kalitesi kullandığımız alet edevatlar çok gelişti. O zamanlar kalıplarımız ahşapla çakılan kalıplardı terazisini almada zorlanırdık. Yeni kalıp sistemleri çıktıktan sonra desenli ve daha sağlam işler çıkmaya başladı. Bu kalıplar çelik kalıp olduğu için daha güvenilir işler ortaya çıkıyor” ifadeleriyle teknolojinin işlerine etkilerini anlattı.

Sağlam son olarak şu şekilde konuştu; “Maliyetler piyasadan dolayı sürekli artıyor. Hem ham madde hem işçilik maliyetleri her geçen gün artıyor. Beton fiyatları artıyor, demir fiyatları artıyor bu artışlar bizim işimizin maliyetine yansıdığı için haliyle vatandaşa da yansıyor. Şuan ağırlıklı olarak Gölbaşı ve İncek semtlerinde çalışıyoruz.”

Faruk Gökyurt / İLKSAYFA