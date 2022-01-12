İnşaatlarda çalışanların yaş ortalaması giderek artıyor

37 yıllık inşaat ustası İlyas Duyuran, kalifiye eleman bulamadıklarını belirterek, “Şu anda inşaatlarda çalışanların geneli 50'li yaşlarında. Yaş ortalaması giderek artıyor. İnşaat sektöründe eleman bulamayacak duruma gelinecek” dedi.

İnşaat ustası 52 yaşındaki İlyas Duyuran, iki oğluyla birlikte yazın sıcağı, kışın soğuğu demeden inşaatlarda ter akıtarak evine ekmek götürüyor. Duyuran, Ankara ve çevre ilçelerdeki küçük ve büyük inşaatlarda götürü usulü çalışıyor.

1985 yılından beri inşaatlarda ince işçilik yaptığını anlatan Duyuran, iki oğluyla birlikte alçı, boya, mantolama ve dekorasyon alanında işler yaptıklarını kaydetti.

KALİFİYELİ ELEMAN SORUNUNA DİKKAT ÇEKTİ

İnşaat ustası Duyuran, sektördeki kalifiyeli eleman sorununa dikkat çekerek, “Ben iki oğlumla birlikte çalışıyorum. Çocuklarıma küçük yaşlarda inşaat işlerini öğrettim. Şimdi birbirimize destek vererek götürü usulü çalışıyoruz. Ama sektörümüzde kalifiyeli eleman sıkıntısı baş gösteriyor. Eline malzeme alan ustayım diye çıkıyor; ama işte pek maharetli değiller” dedi.

İNŞAATLARDAKİ YAŞ ORTALAMASI ARTIYOR

İnşaatlarda çalışanların yaş ortalamasının giderek arttığını kaydeden Duyuran, “Şu anda inşaatlarda çalışanların geneli 50'li yaşlarında. Yaş ortalaması giderek artıyor. Benim çocuklarım var ama inşaatlarda çalışan gençlerin sayısı her geçen gün azalıyor. Bu durum ise inşaat sektörünün geleceği için düşündürücü. Önümüzdeki yıllarda inşaat sektöründe eleman bulamayacak duruma gelinecek” diye konuştu.

SOĞUKTA ÇALIŞMAK ZOR OLUYOR

Kış aylarının inşaat işçileri için zorlu geçtiğine de değinen Duyuran, “Kışın pek işimiz olmuyor. Kışın genellikle yatıyoruz. Yazın biriktirdiğimizi kışın yiyoruz. Bazen iş çıkıyor ona gittiğimizde cebimize harçlık oluyor. Soğukta çalışmak zor ama ne yapalım. Giderler malum her geçen gün artıyor. İnşaatçıların da böyle bir çilesi var” ifadelerini kullandı.

SİGORTASIZ ÇALIŞIYORLAR

İnşaatçıların sigorta konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirten Duyuran, “Kurumsal bir inşatta iş bulursak ancak o zaman sigortamız işliyor diğer türlü yatmıyor. Ben 37 yıldır inşaatta çalışıyorum, 2 bin 800 gün sigortam var. Bu durum da emekliliğimizi olumsuz etkiliyor” dedi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-