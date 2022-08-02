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İnterneten tatil alışverişinde tuzak satışlara dikkat

Tüketici Hakları Derneği Başkan Vekili Ergün Kılıç ile internet üzerinden yapılan tatil alışverişlerini konuştuk. Kılıç, “Tüketiciler paralarının değerine göre tatil satın almalılar” dedi. 
İnterneten tatil alışverişinde tuzak satışlara dikkat

Yaz aylarını yaşadığımız şu günlerde bütün yılın yorgunluğunu atmak için yapılan tatiller hayal kırıklığına sebep olmasın. Tüketici Hakları Derneği Başkan Vekili Ergün Kılıç, internet üzerinden alınan tur paketlerinin ve tatillerde dikkat edilmesi gereken hususları anlattı. Kılıç, “ Tüketicilerimiz araştırmalarını iyi yapmalı, etraflıca düşünüp araştırıp ona göre tatil satın almalı. Tur konusunda bilinçli olmak gerekiyor. Güvenilir olmayan sitelerden alış-veriş yapılmamalı” dedi.

GÜVENİLİR SİTELER TERCİH EDİLMELİ 

Ergün Kılıç, “İnsanlarımız dinlenebileceği rahat edip çocukları ile eğlenebileceği bir tatil istiyor. Şu günlerde para tüketici açısından ön plana çıkan bir durum oldu. Durum böyle olunca insanlarımız araştırmadan hareket ediyor. Özellikle internetten ya da turizm acentelerinden araştırma yapılıyor. Yüz yüze satışlar internet üzerinden yapılan satışlardan daha az tercih ediliyor. Çünkü internette fiyatlar daha uygun olabiliyor fakat internet üzerinden alınan turlarda birçok sorun yaşanıyor” ifadelerini kullandı. 

“TÜKETİCİ MAĞDUR OLUYOR”

İnternet üzerinden yapılan satışlarda tüketicinin yaşadığı sorunları değerlendiren Kılıç, “Reklamlarına bakıldığında genel ahlaktan tutunda oda düzenine, kişi haklarına uygunluğu doğru ve dürüst olma gibi konularda sorunlar yaşanıyor. Yapılan alışverişlerde kişisel verilerinizi firmaya veriyorsunuz ama firmanın kurumsal yapısı yoksa bilgiler uçup gidiyor. Sonra o bilgiler başka amaçlarla kullanılır mı,  evet kullanılıyor. İnternet üzerinden yapılan en önemli husus güvenilir kurumsal şirketlerden alışveriş yapılmalı sonunda mağdur olan tüketici oluyor” diyerek tüketicilerin mağdur olmamak için güvenilir siteleri kullanmalarını önerdi.

ÇIKTI VE BELGELER ÖNEMLİ

“Tüketicilerimiz tatil satın aldığı firmalar yasalara uygun mu değil mi etraflı bir araştırma yapmalı” diyerek devam eden Kılıç, “Tüketicilerin internet üzerinden bir tatil paketi aldıysanız, kesinlikle reklamlarla ilgili çıktıları alması lazım. Çıktı almıyorsa vaat edilenlerin broşürünü alması gerekir. Bu alınan belgeler sonraki aşamada tüketicinin işine yarayacak. Tatile gittiğinde size vaat edilen özellikleri görmediğiniz takdirde itiraz edebilirsiniz. Turda broşürdeki ya da çıktıdaki vaat edilen özellikler yoksa tüketici eksik olanın parasını iade alır. İade yoksa bile olması gerekenleri talep eder. Tüketicilerimiz bu paket turlarda sadece konaklamayı değil bütün aktiviteleri satın alır tek bir eksikte bile satıcıdan indirim ya da para iadesi talep edebilir. Tüketici tatile giderken yoldaki masraflarını bile kalem altına almalı kendi aracıyla gidiyorsa akaryakıtın fişini alsın bileti varsa onu saklasın yolda yemek mi yedi fişini alsın bu aldığı fişler belge niteliğindedir. Hak ararken onların lehine olur” ifadeleri ile belgelerin önemine vurgu yaptı. 

OLUMSUZLUĞA TUTANAK TUTUN 

Kılıç, “İnternetten ya da tur acentelerinden alınan paketlerde eksik ya da olumsuz bir durum olduğunda, tüketici bulunduğu yerde tutanak tutturmadan ayrılmasın. Buranın yetkilileri genelde bu tutanağı tutmak istemeyebilir hiç önemli değil. Tüketici kendisi de şu tarihte şuradaydım. Bana verilen turun reklamların da vaat eden haklar yoktu tarzında bir yazıyı iadeli taahhütlü firmaya göndererek mağduriyetini ispatlar. Bu yazılan tutanak ihtarname daha sonra tüketici hakem heyetine gittiğinde belge niteliğinde tüketici lehine kullanılabilir” şeklinde konuştu. 

PARANIZIN HAKKINI ALIN

Tüketici Hakları Derneği Başkan Vekili Ergün Kılıç, “Tüketiciler ucuzluk pahalılık değil verdiği paranın değerine göre tatil organizasyonu içine girmelidir. Az para ile çok kaliteli bir yer alıyım düşüncesi içine girerse yanılır. Tüketicilerimiz araştırmacı olması gerekir, tuzak satışlar var. Bu tuzak satışlar sonunda verdiği para ile aldığı hizmet ulaşmazsa hayal kırıklığı yaşar. Tur operatörleri de bir kere değil daha sonrada bu tüketiciler ile iş yapacaklarını hatırlayarak iş ahlakına uygun şekilde çalışması lazım. Turizm ülkemizin dünya ya açılan kapısıdır. Tüketiciyi üzmek demek dünya ile rekabetin dışında kalmak demek. Denetim birimlerinin bu konuda çok ciddi çalışması gerekir. Dünya liderliği şeklinde bir turizm düşünüyorsak bu denetimlerin hatasız yapılması gerekir” dedi.  


ETRAFLICA ARAŞTIRIN
Kılıç, “İnternetten tur paketi seçerken tüketicilerimizin etraflıca araştırması gerekir. İnternette var olan tur şirketi ya da otel hakkında ki yorumların hepsini okusunlar. Bu yorumlar ortalama bir fikir edinmek için bu yorumlar takip edilebilir. Tatmin edici bir bilgi yoksa seyahat acenteleri birliğinin sitesinden bilgi edine bilirler” dedi. 

FARUK GÖKYURT\ İLK SAYFA 
 

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