İnternetten vergi borçları ödenebiliyor mu, vergi borçları nasıl sorgulanır, vergi borçları ödeme işlemleri nasıl yapılır?

Günümüzdeki dijitalleşmeyle birlikte vatandaşlar tüm işlemlerini internetten kolayca yapabiliyor. Peki, internetten vergi borçları ödenebiliyor mu, vergi borçları nasıl sorgulanır, vergi borçları ödeme işlemleri nasıl yapılır?

Vatandaşlar internetten vergi borçlarını sorgulamak ve işlemlerini kolayca halletmek için ne yapmaları gerektiğini merak ediyor. Peki, internetten vergi borçları ödenebiliyor mu, vergi borçları nasıl sorgulanır, vergi borçları ödeme işlemleri nasıl yapılır?

E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULAMA VE ÖDEME

İnternetten vergi ödeme işlemini yapabileceğiniz en etkili yol e-devlet. E-devlet sistemine giriş yapıp, arama bölümüne vergi borcu sorgulama yazarak ya da e hizmetler sekmesinden Gelir İradesi Başkanlığı ardından Vergi Borcu Sorgulama sekmelerine tıklayarak vergi borcu sorgulama işleminizi tamamlayabilirsiniz.

GELİR İRADESİ BAŞKANLIĞI ÜZERİNDEN SORGULAMA VE ÖDEME

Gelir İradesin Başkanlığı’nın (GİB) mobil uygulamasından ya da Başkanlığın www.gib.gov.tr adresinden borç sorgulama ve ödeme bölümünden borçlarınızı sorgulayabilir, ödeyebilirsiniz. Gelir İradesi Başkanlığı sisteminden 02.00-23.45 saatleri arasında anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartlarıyla ödeme işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.

www.gazeteilksayfa.com