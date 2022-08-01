İş kazalarında dünya üçüncüsüyüz

B sınıfı iş güvenliği uzmanı Musa Kâmil Ekin ile Dünya da üçüncü sırada Avrupa’da ise ilk sırada olduğumuz iş kazaları konuştuk. Ekin, “Türkiye’de gerçekleşen iş kazalarının yüzde 88’i dikkatsizlikten meydana geliyor.” dedi.

Çoğu zaman dikkatsizlikten ve bilinçsizlikten ve ekipman yetersizliğinden meydana gelen iş kazaları işçilerin hayatlarına sebep oluyor. Dünyada üçüncü Avrupa’da birinci olduğumuz iş kazalarını B sınıfı iş güvenliği uzmanı Musa Kâmil Ekin ile konuştuk. Ekin, ülkemizde yaşanan iş kazalarının yüzde 88’inin işçi hatalarından kaynaklandığını dile getirerek işçilerimizin daha dikkatli ve onlara verilen koruyucu ekipmanları kullanarak kazaların azalmasını sağlanabileceğine vurgu yaptı. Ekin, ayrıca işçilerin Çalışma Bakanlığı tarafından belgelendirilen iş güvenliği uzmanlarının verdiği eğitimleri dikkatle dinleyerek bilinçlenmelerini dile getirdi. Maalesef ki işçilerimizin işlerindeki tecrübeleri onları iş kazalarından korumuyor işçilerimiz kurallara harfiyen uyarak verilen koruyucu ekipmanları kullanmalılar dedi.

DİKKAT ÇOK ÖNEMLİ

B sınıfı iş güvenliği uzmanı Musa Kâmil Ekin, “En çok iş kazası inşaat sektöründe görülüyor. Yüksek iskelelerde çalışma yapan işçilerde ve genelde sabahın ilk saatlerinde dikkatsizlikten görünüyor” diyerek işçilerin dikkat etmesini vurgu yaptı Ekin söyleşimize şu şekilde devam etti;

Ekin, “İş kazalarında Türkiye dünya da üçüncü sırada Avrupa’da ise ilk sıradayız. Bunun en büyük sebebi işçiler tarafından kaynaklı. İşçilerimizin dikkatsiz olmaları Türkiye’de iş kazalarının çok görülmesine neden oluyor. İşçilerdeki bilinçsizlik, dalgınlık, öfke, stres gibi etkenler ülkemizde iş kazalarının görülmesine neden olan başlıca sebepler oluyor. İşçilerimiz bunları kontrol haline alamayınca iş kazalarının önüne geçemezsiniz” ifadelerini kullandı.

KORUYUCU DONANIMLAR KULLANILMALI

Ekin, “İşçilerimizin çoğu kişisel koruma donanımlarını kullanmak istemiyor. Bununda sebebi bilinçsizlikten kaynaklanıyor. İşçilerimiz bir kaza olduğunda en çok zararın kendilerinin göreceğinin farkındalığında değil. Bu malzemelerin kendilerini ne kadar koruduklarını bilmiyorlar. Ülkemizde iş güvenliği eğitiminin bazı mesleklerde çıraklıktan verilmesi gerekir. Bu eğitim verilmiş olsa ve bu konu hakkında eğitim kurumları olsa ileriki dönemlerde daha sağlıklı çalışmalar ortaya çıkar. Bu eğitim küçük yaştan itibaren verilmeli en azından okullarda çocuklarımıza bu tür işler yaptıklarında koruyucu donanımları kullanmaları söylenmeli” şeklinde konuştu.

İŞ DEKİ TECRÜBE SİZİ KORUMAZ

Ekin, “Türkiye’de birçok iş alanındaki ustalarımız çıraklıktan yetişen ustalar. Kimisi diyor ki ben yirmi yıllık ustayım 30 yıllık 40 yıllık ustayım ama bu işte tecrüben olması iş kazalarını önlemede bir etken değildir. İş kazaları ile alakalı koruyucu donanımlar ve eğitimler olmadan 40 yıllık ustada olsan tecrübende olsa iş kazalarını önleyemezsiniz. Önemli olan hangi meslekte çalışıyorsanız o mesleğe uygun kişisel koruma donanımlarını kullanmak zorundasınız. Kaynakçıysanız kaynak gözlüğü takmak zorundasın. Yüksekte çalışıyorsanız emniyet kemerleri gibi önleyici donanımlar veriliyorsa bunu takmak zorundasın. İş kazalarında her zaman işçilerimiz daha fazla zarar görür ölümle biten insan hayatına maal olan iş kazaları var koruyucu donanımları takmak kaza sonucu hayatını kaybetmekten daha zor değil. İşçilerimiz bu gibi konuları önce can güvenlikleri için sonra aileleri için dikkate almaları gerekli” dedi.

İŞÇİLERİMİZ DİKKATLİ OLMALI

“İş kazaları konusunda şu konuya da dikkat çekmek isterim” diyerek dikkat çeken Ekin, “Tehlikeli hareketler dediğimiz kişilerin kendinden kaynaklanan hareketler yüzde 88 oranında makinalardan kaynaklı durumlar yüzde 10 dur. Ramak kala az kalsın dediğimiz olaylar ise yüzde ikidir. Çalışma Bakanlığı tarafından iş güvenliği uzmanlığı adına yetkilendirilmiş bir belgemiz var. Belgemizin baktığı tehlike sınıfına göre bizlerin vereceği onayla işi yapma yetkisi verilmiş oluyor. Ama bu esnada iş veren risk değerlendirmesini ya kendisi yapacak ya bizlere yaptıracak. Acil durum eylem planının yapılması gerekiyor.”

EĞİTİMLER DİKKATE ALINSIN

Ekin, “İşçilerimize iş kazası konusunda eğitimleri de biz veriyoruz. Verilen eğitimlerde işçilerimizin dikkatli bir şekilde dinlemeleri gerekiyor. Çoğu işçimiz ben tecrübeliyim yıllardır bu işi yapıyorum. Siz dahamı iyi biliyorsunuz gibi düşünüp eğitimlerimizi dikkate almıyor tekrardan söylüyorum. Hiçbir iş hiçbir donanım malzemesi onların canından daha önemli değil. İşçilerimiz eğitimlerimizi uyarılarımızı dikkate alsın iş kazaları en çok onlara zarar veriyor. Emin olsunlar ki o koruyucu donanımları kullanmak eğitimlerde bizleri dikkate almak engelli kalmalarından ya da hayatını kaybetmelerinden daha zor değil” diyerek eğitimlere dikkat çekti.

KANUNLAR İŞÇİ LEHİNE

Ekin, “Biz eğitimlerde iş kazalarında ve meslek haklarında çalışan haklarını da anlatıyoruz. Zaten bu kanun işçilere haklarını anlatmakla yükümlüdür. Çoğunlukla işçilerin lehine 30 Haziran 2013 yılında çıkarılmış çalışanların haklarına çıkarılmış bir kanundur. Bu kanun çalışanların haklarını koruma lehine ama işçilerimiz bilinçli olmayınca sorumlu işçi oluyor. Patron işçiye korunma donanımlarını teslim edip teslim kağıdını imzalıyor. İşçi bu donanımları kullanmadığı için sorumlu işçi oluyor” dedi.

BİRAZ DİKKAT HAYAT KURTARIR

B sınıfı iş güvenliği uzmanı Musa Kâmil Ekin, Türkiye’deki iş kazalarını nedenlerini ve sonuçları anlatarak son olarak şu şekilde konuştu, “İş kazalarının maalesef ki en büyük sebeplerinden birisi işçi hatalarıdır. İşçinin yaptığı hatalar tehlikeleri doğurur tehlikelerde riskleri doğurur eğer ki hata yapmazsanız siz ailenize sağlıklı bir şekilde varırsınız. İşçilerimiz iş yerine geldiğinde sağlıklı bir şekilde evlerine dönmeyi düşünerek iş kazaları ve meslek hastalıklarında ve hatta trafik kazalarında kendinizi korumakta yükümlüsünüz. Aslında kurallar ve kanunlar işçilerimizin evine sağ salim dönebilmesi için var. İşçilerimiz eğitimleri uyarıları dikkate alsın ki canları yanmasın kendileri ve aileleri üzülmesin hiçbir iş hiçbir önlem hiçbir donanım malzemesi onlardan daha önemli değil ve hepsi onlar için var.”

MESLEK HASTALIKLARINDA BELGE ÖNEMLİ

Meslek hastalıkları konusuna gelirsek, meslek hastalıkları hastanesine yapılan iş ile ilgili eğer ki ispatlı bir şekil de belge sunup bu konuda zarar görmüşseniz kuruldan çıkan izin ile hastalık meslek hastalığı sınıfına giriyor ve SGK bu konudaki durumu ona göre değerlendirme yaparak zararı karşılar. Emeklilikten sonra meslekten dolayı hastalanıp ölüm ya da engel olursa tekrardan aynı durum doğar. Çünkü iş veren iş ile alakalı belgeleri 15 ila 40 yıl arasında saklanma yükümlüğü vardır. İşçi emekli oldu ailesi ya da kendisi meslek hastalıkları hastanesine başvurdu ve bu hastalık yaptığı iş sebebi ile ortaya çıkmışsa bunu belgeleye biliyorsa yine haklarını alır” dedi.

İlk sayfa\ Faruk Gökyurt

