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İşler Kitabevleri’nden öğrencilere bir jest daha

İşler Kitabevleri çatısı altındaki iki yayınevini dar gelirli öğrencilere özel uygun fiyatlı kaynak kitap üretimi için tahsis eden İşler Yayın Grubu, yarıyıl tatiliyle birlikte öğrencilere karne hediyesi olarak da yüzde 40’lara varan indirim yaptı.  
İşler Kitabevleri’nden öğrencilere bir jest daha

Öğrencilerden yana aldığı pozitif kararlarla adından sık sık söz ettiren İşler Kitabevleri’nden bir jest daha geldi. Türkiye geneli 500 şubeyle en yaygın dağıtım ağına sahip olan İşler Kitabevleri, yarıyıl tatiliyle birlikte öğrencilere karne hediyesi olarak yüzde 40’lara varan indirim uyguluyor. 

xxl.jpgTAKDİR TOPLUYOR
Üretimde girdilerin ciddi oranda artmasıyla birlikte ülke genelinde kitap fiyatlarının zamlanması özellikle YKS ve LGS’ye hazırlanan öğrencilerin ekonomilerini zorlamaya başlamıştı. Başta kağıt olmak üzere bütün girdilere zam gelmesine rağmen İşler Kitabevleri’nin tüm ürünlerini uygun fiyatta tutması; öğretmen ve öğrenci camiasında mutlulukla karşılandı. 

DAR GELİRLİ AİLELERE ÖZEL YAYIN
Diğer taraftan İşler Yayın Grubu’nun çatısı altındaki Tümler Yayınevi ile İlkönce Yayınevini sosyal sorumluluk gereği, dar gelirli öğrencilere tahsis etmesi eğitim camiasında büyük bir takdir görüyor. Tümler Yayınevi ile İlkönce Yayınevinin, 9.90 TL’den başlayan fiyatlarla öğrencilerin hizmetine sunduğu LGS ve YKS hazırlık kitapları, dar gelirli ailelerden yoğun ilgi görüyor. İçerik bakımından diğer yayınlardan eksiği olmayan fakat fiyat bakımından en ekonomik fiyata satılan bu eserler, öğrenciler tarafından beğeni topluyor. 

DENEMEDE DE KAMPANYA VAR
Öte yandan LGS ve YKS sınav takvimlerinin yaklaşmasıyla birlikte hazırlık öğrencilerinin deneme sınavlarına gösterdiği yoğun ilgi ise dikkat çekiyor. İşler Kitapevleri’nin deneme sınavlarının ücretlerinde de kampanya yaparak indirime gideceği belirtiliyor. Kampanyanın bütün hazırlıklarını tamamlayan İşler Kitabevleri’nin, yakın sürede deneme sınavlarında da öğrencilere büyük bir sürpriz yapmaya hazırlandığı ifade ediliyor. 

HABER MERKEZİ

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