İşler Yayın Grubu’ndan öğrencilere güzel haber

İşler Yayın Grubu, eğitime katkı adına yeni yıla ürünlerine zam yapmadan girme kararı aldı. Grup ayrıca, çatısı altındaki Tümler Yayınevi ile İlkönce Yayınevini sosyal sorumluluk gereği, dar gelirli öğrencilere tahsis etti.

SEVİNDİREN KARAR

Ülke geneli 500 şubeyle en yaygın dağıtım ağına sahip olan İşler Kitabevleri’nin, başta kağıt olmak üzere bütün girdi maliyetleri artmasına rağmen kitaplarını uygun fiyatta tutması öğretmen, öğrenci ve ailelerini sevindiriyor.

İşler Yayın Grubu, eğitime katkı adına yeni yıla ürünlerine zam yapmadan girme kararı aldı. Grup ayrıca, çatısı altındaki Tümler Yayınevi ile İlkönce Yayınevini sosyal sorumluluk gereği, dar gelirli öğrencilere tahsis etmiş durumda.

Özellikle sınav süreçlerinde öğrencilerin gereksinim duyduğu yardımcı kaynak kitapların ücretleri kimi aileleri maddi yönden zorlarken, İşler Kitabevleri’nin dar gelirlilere yardımcı olmak için kurduğu yayınevleri büyük bir ihtiyaca cevap veriyor.

BİR NEVİ KİTAP OUTLET!

Hatice Yılmaz ile İbrahim Polat koordinatörlüğünde İşler Yayın Grubu bünyesinde kurulmuş olan Tümler Yayınevi ile İlk Önce Yayınevi; sırf sosyal sorumluluk gereği, dar gelirli öğrenciler için yardımcı kaynak eserler üretiyor. Hem LGS hem de TYT ve AYT için kaynak eser üreten yayınevleri, diğer yayınevlerine göre farklı bir ücret politikası uyguluyor. İlkönce Yayınevi ve Tümler Yayınevi’nin yayın hayatına kazandırdığı onlarca konu anlatım kitapları ile soru bankalarının büyük bir çoğunluğu 9,90 TL’den satışa sunuluyor. Kitap outlet de denilen bu uygulamaya İşler Kitabevlerinin tümünden ulaşmak mümkün.

MÜFREDATLA UYUMLU

Tüm içeriklerde müfredata uygunluğu esas alan yayınevleri, her testin MEB kazanımlarına uygun başlıklar altında hazırlanmasına dikkat ediyor. Ayrıca her konunun sorularının kazanımları öğrenme sırasına göre oluşturuluyor. Ve öğrencinin olay ve durumlara bakış açısını genişletmeyi, onların problem çözme ve yorumlama gücünü artırmayı hedefliyor.

AKILLI TAHTA UYUMLU VİDEO ÇÖZÜMÜ

Tümler Yayınları ile İlk Önce Yayıncılık hazırladıkları ihtiyaç analizleriyle öğrencilerin farklı şekilde oluşan ihtiyaçlarını gidermek için ürün yelpazesinde birbirinden farklı çalışmalara yer veriyor. Ayrıca akıllı tahtaya uyumlu video çözümlü tüm dersler konu anlatımı ve tüm dersler soru bankası gibi farklı yayınları da hizmete sunuyor.

TÜM BRANŞLARDA İÇERİK VE SORU

Lise ile birlikte ilkokula da önem veren İşler yayınevleri; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sınıflar için tüm branşlarda konu anlatımı ile birlikte soru bankaları da üretiyor. Aynı şekilde ihtiyaç analizine göre AYT-TYT sınavları için de konu anlatım ve soru bankası üreten yayınevi, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar için içerik ve sorular hazırlıyor.

ÖZEL TASARIM DA MÜMKÜN

Öte yandan İlk Önce Yayınevi ile Tümler Yayınevi sosyal sorumluluk gereği kurum, kuruluş, STK ve okullara özel tasarımlarla yardımcı kaynak eserler de üretebiliyor. Özel kolej ve devlet okulları söz konusu projeyi değerlendirirken, hali hazırda kimi belediyeler ile STK’lar bu hizmetten yararlanıyor.

ERSİN ODABAŞI/İLKSAYFA