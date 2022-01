İsmail Kartal: Şampiyonluk şansımız devam ediyor

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, şampiyonluk şanslarının devam ettiğini söyledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Kartal'ın açıklamaları şöyle:

"Fenerbahçe'ye geliş sürecimden bahsetmek istiyorum. Hayatımın çok önemli bir parçası, en büyük mutlulukları burada yaşadığım Fenerbahçeme tekrar 2. kez bu görevi layık gören sayın başkanımız Ali Koç ve yönetimimize teşekkür ediyorum."

"Hiç tereddüt etmedim"

"Ben, başkanımızla çok samimi bir görüşme içerisinde göreve talip oldum. Başkanımız beni aradığında hiç tereddüt etmeden, ilk günkü gibi heyecanla görüşmeye gittim. "Sorumluluk alırım, söz konusu Fenerbahçe ise bu sorumlulukları omuzumda taşırım" dedim. Başkanımız bana giden teknik direktörle ilgili yaşanan süreci, benden bekleneni açık açık anlattı. Ben de sorumluluk alacağımı söyledim. Hayatımın büyük bir bölümünü bu camiaya verdim ve vermeye hazır bir insanım. Bu yüzden görevi kabul ettim.

"Yetenekleri ile mental seviyeleri aynı durumda değil"

7-8 gündür takımla beraberim. Oyuncularımızın mental olarak iyi olmadığını gördüm. Yetenekleri ile mental seviyeleri aynı durumda değil. Oyuncularımızı mental olarak yukarıya çıkarmak için ben ve ekibim çalışıyoruz.

"Şu an zamanla yarışıyoruz"

"Fenerbahçe camiasının nasıl bir takım görmek istediğini biliyorum. En büyük sorunumuz zaman. Şu an zamanla yarışıyoruz. Yeterli zamanımız olmamasına rağmen şimdiden oyuncularımızdan pozitif elektrik aldım. Bu durum beni memnun etti."

"Şampiyonluk şansımız devam ediyor"

Taraftarlarımız zaman zaman haklı olarak tepki gösterdiler. Taraftarlarımız her zaman haklıdır. Onlar varsa biz de varız. Fenerbahçe'ye gelmeden önce maçları izlerken üzülüyordum. Bu takımın daha fazlasını yapabileceğini biliyordum. 17 puan geride olsak da şampiyonluk şansımız devam ediyor. 3 kulvarda yarış halindeyiz.

"Bugün birlik ve beraberlik olma günü"

Yarın oynanacak maçı milat olarak görüyorum. Taraftarımız ilk dakikadan son dakikaya kadar bizi desteklesin. Çok şeyin kısa zaman içinde değişeceğine ben inanıyorum. Bugün birlik ve beraberlik olma günü. Biraz zamana ihtiyacımız var. Hoş görü ve sabırla, taraftarlarımızın bize inanmasıyla başarıya ulaşacağımızı düşünüyorum.

"Futbolcularıma bu formanın değerini anlattım"

Futbolcularıma bu formanın değerini anlattım. Bu formayı giymenin ne demek olduğunu anlattım hepsine. Dün bir toplantı yaptım ve oyuncularımı özel hayatlarına dikkat etmeleri konusunda uyardım. Ben inançlıyım ve oyuncularıma inanıyorum. Ben buranın teknik sorumlusu olarak kendimde pozitif enerji görüyorum. Biraz sabırla bu işleri değiştireceğimize inanıyorum.

"Mesut Özil dünyaca çapında bir yetenek"

Mesut Özil dünyaca çapında bir yetenek. Kendisiyle dün görüştüm. Kendisi de bu görüşmede çok mutlu oldu. Bazı ufak tefek problemler olabilir. Bundan sonra daha iyi olacağını düşünüyorum. Mesut, İrfan Can, Nazım Sangare fark etmez. Hepsi bizim oyuncularımız.

"Oyun felsefem pozitif futbol üzerinedir"

"Oyun felsefem pozitif futbol üzerinedir. Bu işler zamanla birlikte oynayarak olacak. Biraz sabır gerekiyor. Onları yönlendirmeye çalışıyorum. Antalya maçında savunmayı iyi yaptık, hücumda iyi değildik ama 7-8 oyuncumuz yoktu. Onlar geri gelince farklı olacağız."

"Sezon sonu için bir şey söylemek istemiyorum"

"Transfer konusunda önümüzdeki 2 maçtan sonra Başkanımız ile oturup her şeyi planlayacağız. Şu an için henüz bir şey konuşmadık. Ben şu an bugünü konuşuyorum. Sezon sonu için bir şey söylemek istemiyorum. Ben Fenerbahçeliyim. Başkanımızla oturup konuşur, doğru yolu buluruz. Her şey Fenerbahçe'nin iyiliği için."

"Altay Bayındır'ı ilk oynatan benim"

Altay Bayındır'ı ilk oynatan benim. Benim evladım gibidir. Berke de evladımdır. Yarın oynayacak gibi, durumu iyiye gidiyor. Altay'ın da 10 gün içerisinde dönmesini bekliyoruz. Başkanımızla görüşüp transfer için karar vereceğiz.

"Attila Szalai'nin takımdan ayrılması söz konusu değil"

Attila Szalai'nin takımdan ayrılması söz konusu değil. Şu an gönderirsek yerini nasıl dolduracağız? Dediğim gibi 2 maç sonra Başkanımızla oturup konuşacağız. Birinci teknik direktörlük konusunda bir şey söylemem doğru olmaz. Ben Fenerbahçeliyim. Sezon sonu hem kendim hem Fenerbahçe için en doğru kararı veririm.

"Alt yapının sorumlusu Tahir hocamızla sürekli görüşüyoruz"

Alt yapıda tanıdığım, bildiğim genç ve yetenekli oyuncularımız var. Onlarla çalışmayı seven bir hocayım. Alt yapının sorumlusu Tahir hocamızla sürekli görüşüyoruz. Yeri zamanı gelince oynamaları için onları ufak ufak adapte etmeye çalışacağım.

"Mesut Özil ile daha fazla iletişim kuracağız"

Mesut Özil ile daha fazla iletişim kuracağız. Birazcık da kendisi de yardımcı olacak bize. Kaptanlık sadece pazubandi takıp sahaya çıkmak değildir. Ben ve ekibim onları motive etmek için buradayız ama oyuncuların da bize yardım etmesi gerekiyor.