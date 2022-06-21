İşsiz çok usta yok

Antika tamircisi Savaş Şekerbay, mekanik sıkıntıların çözümünü bulacak ustalar azaldığını belirterek, “Yollarda işsiz boş gezen bir sürü üniversite mezunu genç var. Fakat evde musluğun bozulsa arayıp tamir edecek usta yok.” dedi.

Şoförlük mesleğini bırakarak antika eşyalara yönelen Savaş Şekerbay hobi olarak başladığı antika tamiri işinde sayılı ustalardan oldu. Günümüzde gençlerin başım ağrımasın, elim kirlenmesin mantığıyla meslek seçmeye çalıştığına vurgu yaptı. İlerleyen zamanlarda teknik işleri yapan ustaların kalmayacağına dikkat çekti.

Şekerbay, “Bu mesleğin kaybolmaması gerekir. Şuan dünya geneline bakıldığında bütün ülkelerde usta krizi var. Yollarda işsiz gezen birçok üniversite mezunu varken evinde musluğun arıza yapsa çağırıp tamir ettireceğin usta bulamıyorsun. Bu işleri yapan ustaların sayısı gün geçtikçe azalıyor. Bu çok tehlikeli bir durum olmaya başladı” diyerek konunun önemini vurguladı.

HOBİ USTALIĞA DÖNÜŞTÜ

Hobi olarak başladığı meslekte usta olduğunu söyleyen Şekerbay “Antika tamirine ilgim olduğu için bugün bu meslekte hayatımı devam ettiriyorum. Antika eserleri biriktirmeyi seviyordum ancak tamir ettirecek bir usta bulamıyordum. Usta bulduğumda ise tamir ücretleri beni ekonomik olarak zorluyordu. İlgili olduğum antika tamiri alanında kendimi zamanla geliştirdim. Saat ve gramafon tamiri nasıl yapılır öğrendim. Hobi olarak başladığım işte usta oldum” dedi.

Genç neslin antikaya ilgisi olduğunu ancak tamirine ilgisi olmadığını ekleyen Şekerbay, “Elimden de böyle bir iş gelince antika tamiratına yöneldim. Elektrikli olmayan mekanik bütün makinaları tamir edebiliyorum. Piyasada işinin ehli usta az olduğundan yaptığım işe vatandaşlardan talep oldu. Genç neslin artık tamirata ilgisi yok. Antika ürünlere merakı var ama tamirata ilgileri yok. Bunun da sebebi kirli yağlı bir iş olduğu için gençler artık elim kirlenmesin derdinde herkes masa başı iş istiyor” ifadelerini kullandı.

USTA BULAMAYACAĞIZ

Yakın zamanda insanların usta bulmakta zorlanacağını belirten Şekerbay, “Yollarda işsiz boş gezen bir sürü üniversite mezunu genç var. Fakat evde musluğun bozulsa arayıp tamir edecek usta yok. Mekanik sıkıntıların çözümünü bulacak ustalar azaldı. İlerleyen zamanlarda herkes kendi tamirini kendisi yapmak durumda kalacak. Yeni çırak yetişmediği için bazı meslekler kaybolmakla yüz yüze kalacak. Bu da işsizliğe sebep olacak. Tamir edilemeyen makinalara ve bu sebeple aşırı tüketime neden olacak israf artacak” diye konuştu.

PANDEMİ ANTİKAYA OLAN İLGİYİ ARTIRDI

Pandemi döneminde insanların antikaya ilgisinin arttığını kaydeden Şekerbay, “Yaklaşık iki yıl yaşadığımız pandemi süreci insanları farkı alanlara ve hobilere itti. Bunlardan birisi de antika merakı. İnsanlar ev de boş kaldıkça eski eşyaları kurcaladı ve unutulan eşyalar kıymete bindi” diyerek sözlerine son verdi.

Faruk Gökyurt – ilk sayfa

