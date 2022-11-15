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İstanbul’da kaç Suriyeli var? İstanbul’da en fazla göçmen hangi ilçede yaşıyor? En çok hangi ilçede Suriyeli var?

İstanbul İstiklal’de gerçekleşen bombalı terör saldırısının ardından Suriyeli bir kadının çıkması, “İstanbul’da kaç Suriyeli var? İstanbul’da en fazla göçmen hangi ilçede yaşıyor? En çok hangi ilçede Suriyeli var” sorularını gündeme getirdi.
İstanbul’da kaç Suriyeli var? İstanbul’da en fazla göçmen hangi ilçede yaşıyor? En çok hangi ilçede Suriyeli var?

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne bomba bıraktıktan sonra kaçan terörist kadının Suriye uyruklu Ahlam Albashır olduğu ortaya çıktı. Yapılan bombalı terör saldırısının arkasından bir Suriyelinin çıkması gündem oldu. İnsanlar ülkemizde yaşayan Suriyeli sayılarını araştırmaya başladı. Peki, İstanbul’da kaç Suriyeli var? İstanbul’da en fazla göçmen hangi ilçede yaşıyor? İstanbul en çok hangi ilçede Suriyeli var? İşte tüm detaylar:

 İSTANBUL’DA KAÇ SURİYELİ VAR? 

İstanbul’da yaşayan Suriyeli sayısı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Göç İdaresi Başkanlığı’nın 03.11.2022 tarihli raporuna göre, Türkiye’de 3.603.724 kayıtlı Suriyeli yaşıyor. İstanbul’da yaşayan kayıtlı Suriyeli sayısı ise 551.588 kişi. Ayrıca ülkemizde 551.588 kayıtlı kişi ile en çok Suriyeli barındıran il İstanbul.

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 İSTANBULDA EN ÇOK SURİYELİ HANGİ İLÇEDE? 

İstanbul’da en fazla göçmen hangi ilçede, İstanbul ilçelerinde kaç Suriyeli yaşıyor sorularının cevabı ise şöyle:
2020 verilerine göre, İstanbul’da en fazla Suriyeli Esenyurt’ta bulunuyor. Esenyurt’u Fatih, Bağcılar, Başakşehir, Sultangazi, Esenler, Küçükçekmece takip ediyor. İstanbul’da en fazla Suriyelinin bulunduğu ilçe olarak bilinen Esenyurt’ta bu sayı yaklaşık 150 bin olarak ifade ediliyor. (İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashır, en yoğun mülteci sayısına sahip ilçelerden Küçükçekmece’de yakalanmıştı.) Bu ildeki mülteci sayılarının bugünkü verileri ise tam olarak bilinmiyor. 

 YOĞUN İLÇELER İKAMETE KAPATILDI 

İstanbul’da mültecilerin en yoğun yaşadığı ilçeler, geçtiğimiz aylarda geçici koruma ikametine kapatılmış, yeni kararı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şöyle açıklamıştı: Küçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Sultangazi, Esenler ve Zeytinburnu, İstanbul'da geçici korumaya zaten kapalıydı. Tüm ikamet izinlerine kapandı.

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