Maliyetlerin artmasıyla birlikte zamlanan kitap fiyatları öğrencileri yeni arayasılara ittiği biliniyor. Artık YKS ve LGS’ye hazırlanan öğrenciler aile ekonomilerini fazla zorlamayacak yöntemlere başvuruyor. Peki İstanbul’da kitap outlet var mı? İstanbul’da kitap outlet nerede? Outlet YKS kitapları nerede bulunur? Outlet LGS kitapları hangi noktada bulurum, nereden alırım? İstanbulda outlet kitap merkezi var mı? İstanbul’da outlet kitap satışı yapılıyor mu? İstanbul’da kitap outlet satış noktaları nereler? İstanbul’da kitap outlet satışı yapan kitabevleri hangileri? İstanbul’da kelepir kitap satış yerleri var mı? İstanbul’da en ekonomik fiyata kitabı hangi kitabevleri satıyor? İşte İstanbul’da semt semt outlet kitap satışı noktaları ve kitabevleri :

Uyguladığı fiyat politikasıyla “öğrenci dostu” olarak nitelendirilen İşler Yayın Grubu; çatısı altındaki 40’a yakın yayınevinden Tümler Yayınevi ile İlkönce Yayınevini sosyal sorumluluk gereği, dar gelirli öğrencilere tahsis ediyor.

Türkiye geneli 500 şube ve bayisiyle en yaygın dağıtım ağına sahip olan İşler Kitabevlerinin, başta kağıt olmak üzere bütün girdilere zam gelmesine rağmen tüm ürünlerini uygun fiyatta tutması öğretmen ve öğrenci camiasında mutlulukla karşılanıyor.

Sınava dayalı eğitim modelini uygulayan ülkemizde LGS ve YKS sınavlarına hazırlanmak için öğrenciler yardımcı kaynak esere ihtiyaç duyarken, bu kitapların ücretleri kimi aileleri maddi yönden zorlayabiliyor. Ancak İşler Kitabevlerinin; eğitimde fırsat eşitliğini gözeterek, tüm ürünlerini uygun fiyatta tutması ve sosyal sorumluluk gereği dar gelirli ailelere yardımcı olmak üzere kurduğu iki farklı yayınevi büyük bir ihtiyaca cevap veriyor.

İŞLER KİTABEVLERİ BİR NEVİ KİTAP OUTLET!

İbrahim Polat ile Hatice Yılmaz koordinatörlüğünde İşler Yayın Grubu bünyesinde kurulmuş olan Tümler Yayınevi ile İlk Önce Yayınevi; sırf sosyal sorumluluk gereği, dar gelirli öğrenciler için yardımcı kaynak eserler üretiyor. Hem LGS hem de TYT ve AYT için kaynak eser üreten yayınevleri, diğer yayınevlerine göre farklı bir ücret politikası uyguluyor. İlkönce Yayınevi ve Tümler Yayınevi’nin yayın hayatına kazandırdığı onlarca konu anlatım kitapları ile soru bankalarının büyük bir çoğunluğu 9,90 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Kitap outlet de denilen bu uygulamaya İşler Kitabevlerinin tümünden ulaşmak mümkün.

YORUM GÜCÜNÜ ARTIRMA HEDEFİ

Hazırlanan bütün içeriklerde müfredata uygunluğu dikkate alan yayınevleri, her testin MEB kazanımlarına uygun başlıklar altında hazırlanmasına özen gösteriyor. Ayrıca her konunun sorularının kazanımları öğrenme sırasına göre oluşturmaya ve öğrencinin olay ve durumlara bakış açısını genişletmeye, onlara problem çözme ve yorumlama gücünü artırmayı hedefliyor.

TÜM DERSLERDE VİDEO ÇÖZÜMÜ

İlk Önce Yayıncılık ile Tümler Yayınları hazırladıkları ihtiyaç analizleriyle öğrencilerin farklı şekilde oluşan ihtiyaçlarını gidermek için ürün yelpazesine birbirinden farklı çalışmalara yer veriyor. Ayrıca akıllı tahtaya uyumlu video çözümlü tüm dersler konu anlatımı ve tüm dersler soru bankası gibi farklı yayınları da hizmete sunuyor.

İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE KİTAPLARI

Lise ile birlikte ilkokula da önem veren yayınevi; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sınıflar için tüm branşlarda konu anlatımı ile birlikte soru bankaları da üretiyor. Aynı şekilde ihtiyaç analizine göre AYT-TYT sınavları için de konu anlatım ve soru bankası üreten yayınevi, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar için içerik ve sorular hazırlıyor.

KURUMLARA ÖZEL TASARIM DA YAPILABİLİYOR

İlk Önce Yayınevi ile Tümler Yayınevi sosyal sorumluluk gereği kurum, kuruluş, STK ve okullara özel tasarımlarla yardımcı kaynak eserler de üretebiliyor. Kimi belediyeler ve STK’lar bu hizmetten yararlanıyor. Bazı özel kolej ve devlet okulları da söz konusu projeyi değerlendirebiliyor.



İŞLER KİTABEVLERİNDE BÜTÜN KİTAPLAR UYGUN FİYATLI

Öte yandan yapılan araştırmalara göre İşler Kitabevlerinde satışa sunulan kitapların uygun fiyatlı olması dikkat çekiyor. Öğrenci dostu olarak değerlendirilen İşler Kitabevleri, satışa sunduğu tüm ürünlerin öğrencilerin bütçelerini zorlamamasına azami dikkat ediyor. Bu yönüyle İşler Kitabevleri öğrencilerin en çok tercih ettiği kitabevi olarak biliniyor.

TÜRKİYE’DE 500 ŞUBE İLE LİDER KONUMUNDA

1989 yılında Eğitimci Mehmet İşler liderliğinde sektöre ilk adımını atan İşler Yayın Grubu, an itibariyle 500’e ulaşan şube sayısıyla en yakın takipçisine açık ara fark atıyor… Branşında kendisini kanıtlamış en seçkin, en donanımlı, en başarılı, en nitelikli, en tecrübeli, Türkiye’de eğitim alanında parmakla gösterilen en yetkin yazarların hazırladığı ve çeşit olarak 10 bini geçen kitap sayısıyla İşler Yayın grubu bir rekora imza atıyor. Sınav alanında Türkiye’nin birikimi olarak addedilen bu yayınlar İşler Kitabevleri aracılığıyla 30 milyon öğrencinin hizmetine sunuluyor.

İSTANBUL’DA 30’UN ÜZERİNDE ŞUBE İLE LİDER

Yarım asra dayanan bir emeğin ürünü olan İşler Kitabevleri Anadolu sathına yayılmış 500 şubesiyle erişebilirliği ve seçiciliği kolaylaştırıyor. Türkiye’de derece yapan tüm öğrencilerin yolu bir şekilde İşler Kitabevleriyle kesişiyor. Türkiye sathında olduğu gibi İstanbul’da da en çok şubeye sahip kitabevi olarak İşler Kitabevleri dikkat çekiyor. Günümüz itibariyle İşler Kitabevleri İstanbul’un farklı semtlerinde 40’a yakın şube ile hizmet vermeye devam ediyor.



İSTANBUL’DA İŞLER KİTABEVLERİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ ŞÖYLE:

• Bilge Kitap Kırtasiye: Başakşehir Başak Bilge Kırtasiye, Ertuğrul Gazi Caddesi

• Efe Kırtasiye: Sultangazi Sultançiftliği, 9.Sokak, No:6a

• Eğitim Market Kırtasiye Yay. Tic. Ltd Şti: Beşiktaş Sinanpaşa Ihlamurdere, Ortabahçe Caddesi, No:38

• Fetih Kitap Kırtasiye: Esenler 100. Yıl, Ana Caddede Özdamla Sürücü Kursu Oruçreis Mahallesi, Barboros Caddesi, (Ziraat Bankası Çapraz Karşısı Karşısı) No:100/B

• İşler Kitabevi Arnavutköy Şube: Arnavutköy Merkez, Merkez Mahallesi, Adaş Sokak, (Camii Yanı) No: 5/B

• İşler Kitabevi Avcılar Şube: Avcılar Merkez Mahallesi, Marmara Caddesi, Hızırbey Çarşısı, No:35

• İşler Kitabevi Bağcılar Şube: Bağcılar İnönü, Bağcılar Caddesi, No:10

• İşler Kitabevi Başakşehir Şube: Başakşehir Başakşehir Mahallesi, Toros Caddesi, Arterium 4.Blok, No:103

• İşler Kitabevi Bayrampaşa Şube: Bayrampaşa Orta Mahalle, Demirkapı Caddesi, Bayrampaşa Çarşısı, D:No:5/35

• İşler Kitabevi Beşiktaş Şube: Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi, Hoşfırın Caddesi, Sinanpaşa İş Merkezi, No:1b, D:167

• İşler Kitabevi Beykent Şube: Beylikdüzü Adnan Kahveci, (Kubist Park Residance) Avrupa Caddesi, No:108/46

• İşler Kitabevi Beylikdüzü Şube: Beylikdüzü Osb/Esenyurt Mevlana Mahallesi, Sultan Selim Caddesi, Mor Menekşe Apartmanı No:4, D:F

• İşler Kitabevi Çekmeköy Şube: Dudullu Osb/Çekmeköy/ Mehmet Akif , Refah Sokak, No: 8/14

• İşler Kitabevi Esenyurt Şube : Beylikdüzü Osb/Esenyurt Fatih, 954. Sokak, No:1

• İşler Kitabevi Gaziosmanpaşa Şube: Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı Ferah Sokak, Emirağ Avm No: 14/56

• İşler Kitabevi Halkalı Şube: Küçükçekmece Meydan Halkalı Avm 1. İkitelli Caddesi, No: 2, No:16 D:A Blok,

• İşler Kitabevi Kadıköy Şube: Kadıköy Osmanağa O-1, Yoğurtçu Şükrü Sokak, No:47

• İşler Kitabevi Kartal Şube: Kartal Kordonboyu, Hamam Sokak, No:51

• İşler Kitabevi Maltepe Şube: Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi, Bagdat Caddesi, Güven İş Merkezi No:415

• İşler Kitabevi Mecidiyeköy Şube: Şişli Mecidiyeköy, Kervan Geçmez Sokak, No:9/1-D

• İşler Kitabevi Mimaroba Şube: Büyükçekmece Mimaroba, Mustafa Kemal Bulvarı, No:16c

• İşler Kitabevi Pendik Şube: Pendik Doğu, Vicdan Sokak, No: 8/A

• İşler Kitabevi Sefaköy Şube: Sefaköy/K.Çekmece Kartaltepe Mahallesi, Namık Kemal Caddesi, Arafat Apt. No9/A

• İşler Kitabevi Silivri Şube: Silivri Alibey, Başkomutan Caddesi, No:76/B

• İşler Kitabevi Şirinevler Şube: Şirinevler, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi, Mahmutbey Caddesi, 2. Sokak, No:1 D:1

• İşler Kitabevi Sultanbeyli Şube: Sultanbeyli Mehmet Akif, Cami Caddesi

• İşler Kitabevi Tuzla Şube: Tuzla Cami, İstasyon Caddesi, No:16/A

• İşler Kitabevi Ümraniye Çarşı Şube: Ümraniye Yamanevler Mahallesi, Alemdağ Caddesi, Bölükbaşı İş Merkezi, No:139.

• İşler Kitabevi Ümraniye Şube: Ümraniye Atatürk Mahallesi, Alemdağ Caddesi, Tunaboyu Sokağı No: 7/A

• İşler Kitabevi Bağdat Caddesi Şube: Kadıköy Bostancı Mahallesi, Bağdat Caddesi, Murat Bey Apt. No:517/A

• İşler Kitabevi Bakırköy Şube: Bakırköy Cevizlik, Mor Sümbül Sokak, No: 36/2

• İşler Kitabevi Sarıyer Şube: Sarıyer Merkez, Ağaçlı Bostan Sokak, No:26

• İşler Kitabevi Üsküdar Şube: Üsküdar Ahmediye Mahallesi, Halk Caddesi, Meriç İşhanı, D:No:49/B

• Kafdağı Kitap & Kırtasiye: Zeytinburnu Gökalp Prof. Muammer Aksoy Cad. 47/A

• Kardeşler Kitabevi: Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir, 831. Sokak, No:48

• Kurgu Yayıncılık: Güngören Haznedar Caddesi

• Merkez Kitabevi: Küçükçekmece Fevzi Çakmak, Ahmet Kocabıyık Sokak, No: 5/D

• Okulyolu Kitap Kırtasiye San. Ve Tic Ltd Şti: Esenyurt Okulyolu Kitap Kırtasiye Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, No:52

• Patika Eğitim Yayınları Dünyası: Beyoğlu Piripaşa Piripaşa Mahallesi, Hasköy Caddesi, Şaban Deresi Sokak, No:71/B

• Şehir Kitap Dağıtım: Bağcılar 100.Yıl Mahallesi, 2202. Sokak, No:11/A(42 Evler-Onur Apartmanı)

• Yaydes Yayın Destek: Üsküdar Küplüce, Saklambaç Sokak, No:4/A

• Zeki Kitabevi: Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi, 911.Sokak, Göztepe Apt. No:17/ B Kaynak: İstanbul’da YKS hazırlık kitapları nerede?

www.gazeteilksayfa.com