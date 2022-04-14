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İstiklal öğrencileri eTWİNNİNG projesine katıldı

İstiklal İlkokulu’ndaki öğrenciler, öğretmenleri Tuba Didem Karadoğan, öncülüğünde adlı eTwinning projesine katılım sağladı. 
İstiklal öğrencileri eTWİNNİNG projesine katıldı

Yenimahalle İstiklal İlkokulu’ndaki okul öncesi öğrencileri, Tuba Didem Karadoğan, öncülüğünde eTwinning projesine katıldı. Okul öncesi öğretmeni Karadoğan, öğrencilerle üç farklı etkinlik gerçekleştirdi. 

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UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ OYUNLARI OYNADILAR
Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarını keşfetmek, oyunların canlı tutulmasını sağlamak, çocuklara problem çözme, iletişim kurma, iş birliği yapma, yaratıcı fikirler üretme, eleştirel ve analitik düşünme, karar verme, sorumluluk gibi beceriler kazandırmak amacıyla “Harmanlanmış Oyunlar”  projesi gerçekleştirildi. Öğrenciler, kasım ayından itibaren geleneksel ve unutulan oyunları oynayıp öğrendi, dijital oyunlarla keyifli vakit geçirdi. Proje süresince farklı okullar ve sınıftan öğretmenlerle bir araya gelerek iş birliği içinde çalıştı. 

6 İL ORTAKLAŞA SEK SEK HALISI YAPTI
“Oyna, Eğlen, Keşfet ve Öğren” projesi ile farklı şehir ve dört farklı ülkeden birbirine destek olan 14 öğretmen,  öğrencileri ile birlikte “Doğa Dostu Çocuklar” adlı bir masal anlattı. Yine aynı proje kapsamında hazırlanan ses sek halısı Ankara, Denizli, Ordu, Uşak, Antalya, Manisa’dan 10 öğretmenin ve öğrencilerinin katılımı ile oluşturuldu. Ankara’dan yolculuğuna başlayan sek sek halısına her durakta ekleme yapıldı, halının son durağı Denizli oldu. Ortaya ortak bir ürün çıktı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

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