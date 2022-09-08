İşyerlerinde göz ardı edilen birçok sorun yangınların zeminini oluşturuyor

Ankara Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası atölyelerde çıkan arıza ve yangın risklerini önlemek için protokol imzalandı. Başkan Taklacı, “İşyerlerinde göz ardı edilen her sorun yangınların zeminini hazırlıyor."

Mobilyanın başkenti olarak bilinen Ankara Siteler ‘de çıkan yangınlar sonrasında Ankara Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası (ANKAMOB) ile Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) bir araya geldi. İşyerlerinde elektrik tesisatlarından kaynaklı olarak çıkan arıza ve yangın risklerinin önlenmesi için Ankara şubesi arasında protokol imzalandı. Elektrik Mühendisleri Odası(EMO) Ankara Şubesi tarafından talep edilen işletmelerde kontrol ve raporlama faaliyetleri sürdürecek.

5.000 dönüm arazi üzerinde küçük ve orta ölçekli mobilya üretimi ve ihracatı yapılmaktadır. Mobilya üretimi yapan 5.644 işletme bulunmaktadır. Sitelerde bulunan 5.644 işletmede yaklaşık 10.500 kişi istihdam edilmektedir. Türkiye’nin mobilya ihtiyacının büyük bir kısmını sağlayan Siteler esnafı ihracatta da Türkiye’nin önde gelen kalemlerinden birisi olarak ticaret hayatına devam ediyor.

Denetimler gerçekleşecek

Gazetemize açıklamalarda bulunan Taklacı, yangınların önüne geçmek adına Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi Başkanı Pro. Dr. Şeref Sağıroğlu ile Protokol imzalandığını belirterek; “Mobilyanın kalbi olan Başkent Siteler’de göz ardı edilen birçok sorun sebebiyle sık sık yangınlar yaşanmakta. Bu arıza ve yangın risklerini önlemek amacıyla bugün burada bu protokolü imzaladık. Herkes üzerine düşen denetim ve kontrollerini gerçekleştirecek. Tedbirler alınırken üyelerimiz işyerlerinin denetimlerini yaptırmak için talepte bulunsunlar” dedi.

Birçok sorun yangınların zemini

Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu (TAİF) Genel Başkanı Hüseyin Taklacı, “Mobilyacıların yoğun olarak bulunduğu ve yapısı eski olan Siteler gibi iş yerlerinde çıkan yangınlar maalesef sık sık gündemimize gelmekte. İş yerlerinin çoğunun eski yapı olması, gerekli kontrollerin düzenli yapılmaması, kaçak akım rölesinin olmaması, havalandırma bacalarının ve yangın merdivenlerinin bulunmaması, eski tip porselen sigorta kullanılması, kablo bağlantılarının çıplak olup izole edilmemesi, iç tesisat ve topraklama kontrollerinin yıllık olarak yapılmaması sonucu çıkan yangınlar milyonlarca liralık zarara neden olmakta” diye konuştu.

Çözüm önerileri taklacı’dan

Taklacı, çıkan arıza ve yangın risklerinin önlenmesinde çözüm önerilerini aktararak konuşmasını sonlandırdı; “Oluşan risklerin önlenmesi can ve mal güvenliğinin sağlanması amacı ile özellikle atölyelerde; her yıl elektrik tesisatlarının periyodik kontrollerinin yapılması, işyeri sahiplerinin alması gereken önlemler hususunda yapılacak olan test, ölçüm ve kontrol hizmetleri ve işleyişi Elektrik Mühendisleri Odası tarafından gerçekleştirilecektir. Üyelerimiz işyerlerinin denetimini yaptırmak için talepte bulunabilirler.”

Faruk GÖKYURT/İLKSAYFA-