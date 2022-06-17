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İzci çocuklar “İzciler Doğa İçin Daima Hazır” etkinliğinde buluştu

Kalecik Belediyesi İncirlik Parkı Mesire Alanında 8-11 yaş arasındaki izci çocukları ağırladı. “İzciler Doğa İçin Daima Hazır” adlı etkinlikte buluşan çocuklar uygulamalı eğitimler aldı.
İzci çocuklar “İzciler Doğa İçin Daima Hazır” etkinliğinde buluştu

Ankara İzciler Derneği ve Kalecik Belediyesi “İzciler Doğa İçin Daima Hazır” adlı etkinlikte bir araya geldi. 8-11 yaş arasındaki çocukların katıldığı program renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte, evremizi korumak neden önemlidir? Kamp ateşi nasıl yakılır ve söndürülür, çadır nasıl kurulur, doğa nasıl korunur gibi başlıklar altında çocuklara uygulamalı eğitimler verildi.

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RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU
Kalecik Belediyesi ve Ankara İzcileri Derneği’nin birlikte gerçekleştirdiği etkinliğe Kalecik Belediye Başkanı Av. Dr. Duhan Kalkan’da katıldı. Çocukların oldukça ilgisini çeken istasyon çalışmalarının ardından program hep birlikte oynanan oyunlar, söylenen izci şarkılar ve izci alkışları ile devam etti.  Katılımcı tüm çocuklara izci düdüğü ve çeşitli hediyeler verildi. 

ÇEVREYİ KORUMAYI ÖĞRENDİLER
Ankara İzcileri Dernek Başkanı Emrah Kasal ve izci liderleri, Başkan Kalkan’a izci fuları hediye etti.
Çocukların ve gençlerin çevreyi ve doğayı nasıl koruyacağını öğrenmesinde İzcilik eğitiminin ne kadar  faydalı olduğunu belirten dernek başkanı Emrah Kasal, “Dernek olarak gönüllük esasına dayalı bir şekilde her zaman çocukların yanındayız” ifadelerini kullandı.

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İZCİLİK HAKKINDA EĞİTİM ALDILAR
Programda, izci kimdir? Çevremizi korumak neden önemlidir, gibi temel konuların yanı sıra, istasyon çalışmalarında, izci düğümleri nasıl atılır, kamp ateşi nasıl yakılır ve söndürülür, çadır nasıl kurulur konuları anlatılarak uygulamalar yaptırıldı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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