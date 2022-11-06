Kabakçı Konağı’nda ‘Ege Adaları, Lozan ve 99. Yılında Cumhuriyet' söyleşisi gerçekleştirildi

Prof. Dr. Necdet Hayta, ‘Ege Adaları, Lozan ve 99. Yılında Cumhuriyet’ konulu söyleşide, “Rodos, On iki Ada ve Meis 21 devlet tarafından imzalanan İtalya Barış Antlaşması ile Yunanistan’a verilmiştir. Böylece Yunanistan 12 adayı da sahiplenmiş oldu" dedi.

Tokat Dernekler Federasyonu’nun (TOKFED) Ekim ayı Kabakçı Konağı programında güncel olan “Ege Adaları, Lozan ve 99. Yılında Cumhuriyet” konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Söyleşiye, Gazi Üniversitesi Öğretim üyeleri, Prof. Dr. Necdet Hayta ve Prof. Dr. Mehmet Ali Çakmak katıldı. Söyleşi kapsamında Prof. Dr. Necdet Hayta’nın gerçekleştirdiği ‘Ege Adaları ve Lozan Konferansı’ başlıklı sunumda, Fatih ve Kanuni dönemlerinde Ege Adalarının Fetihlerinin tamamlandığının altı çizildi. Hayta sunumunda, 1911-1912 yıllarında çıkan Trablusgarp savaşı sırasında İtalya’nın Rodos ve On iki Adayı işgal etmesi ve 1912-1913 Balkan savaşları sırasında da Yunanistan’ın diğer Ege adalarını işgal etmesiyle Ege’deki dengenin Osmanlı Devleti aleyhine döndüğünü söyledi.

ADALAR ANLAŞMASINA UYULMADI

Hayta, “Balkan Savaşları başlayınca İtalyanlar ile anlaşmak zorunda kalan Osmanlı Devleti ile İtalya arasında 13-15 Ekim 1912 tarihleri arasında yapılan UŞİ Antlaşmasına göre, Osmanlı Devleti, Trablusgarp ve Bingazi’yi İtalya’ya bırakmayı kabul etmiştir. Osmanlı Devleti, Trablusgarp ve Bingazi’deki asker ve sivil memurlarını çekince İtalya’da Rodos ve On iki Adayı Osmanlı Devleti’ne iade edecekti. 8 Ekim 1912’de başlayan Balkan savaşlarını ve 1. Dünya Savaşını fırsat bilen İtalya antlaşma şartlarına uymayarak işgal ettiği adalardan çekilmedi” dedi.

LOZAN’DA 12, 13 VE 15. MADDELER

24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Antlaşması’nda adalar konusunun son halini aldığını belirten Hayta, anlaşmanın 12. maddesinin Gökçeada, Bozcaada ve Tavşan Adası dışındaki Kuzey Ege adalarının Yunanistan’a bırakıldığını düzenlediğini söyledi. 13 maddenin ise Yunanistan’a bırakılan adaların askerden arındırılmış statüsünü belirlediğini, 15 maddenin de Türkiye’nin Rodos, On iki Ada ve Meis adası üzerindeki tüm haklarından İtalya lehine feragat ettiğini bildirdiğini ifade etti.

GERİ VERİLMESİ GEREKEN ADALAR ATİNA’YA VERİLDİ

Hayta, “Rodos, Oniki Ada ve Meis Adası, 2. Dünya Savaşı sonunda 10 Şubat 1947’de İtalya dahil 21 devlet tarafından imzalanan İtalya Barış Antlaşması ile Yunanistan’a verilmiştir. Böylece Yunanistan 12 Adayı da sahiplenmiş oldu” dedi.

İbrahim Seçkin Talaş / İLKSAYFA