  • BIST 4.216,98
  • Altın 1000.852
  • Dolar 18.5965
  • Euro 18.4741
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 9 °C
»

Kabakçı Konağı’nda ‘Ege Adaları, Lozan ve 99. Yılında Cumhuriyet' söyleşisi gerçekleştirildi

Prof. Dr. Necdet Hayta, ‘Ege Adaları, Lozan ve 99. Yılında Cumhuriyet’ konulu söyleşide, “Rodos, On iki Ada ve Meis 21 devlet tarafından imzalanan İtalya Barış Antlaşması ile Yunanistan’a verilmiştir. Böylece Yunanistan 12 adayı da sahiplenmiş oldu" dedi.
Kabakçı Konağı’nda ‘Ege Adaları, Lozan ve 99. Yılında Cumhuriyet' söyleşisi gerçekleştirildi

Tokat Dernekler Federasyonu’nun (TOKFED) Ekim ayı Kabakçı Konağı programında güncel olan “Ege Adaları, Lozan ve 99. Yılında Cumhuriyet” konulu söyleşi gerçekleştirildi. 

Söyleşiye, Gazi Üniversitesi Öğretim üyeleri, Prof. Dr. Necdet Hayta ve Prof. Dr. Mehmet Ali Çakmak katıldı. Söyleşi kapsamında Prof. Dr. Necdet Hayta’nın gerçekleştirdiği ‘Ege Adaları ve Lozan Konferansı’ başlıklı sunumda, Fatih ve Kanuni dönemlerinde Ege Adalarının Fetihlerinin tamamlandığının altı çizildi. Hayta sunumunda, 1911-1912 yıllarında çıkan Trablusgarp savaşı sırasında İtalya’nın Rodos ve On iki Adayı işgal etmesi ve 1912-1913 Balkan savaşları sırasında da Yunanistan’ın diğer Ege adalarını işgal etmesiyle Ege’deki dengenin Osmanlı Devleti aleyhine döndüğünü söyledi.

 ADALAR ANLAŞMASINA UYULMADI  

Hayta, “Balkan Savaşları başlayınca İtalyanlar ile anlaşmak zorunda kalan Osmanlı Devleti ile İtalya arasında 13-15 Ekim 1912 tarihleri arasında yapılan UŞİ Antlaşmasına göre, Osmanlı Devleti, Trablusgarp ve Bingazi’yi İtalya’ya bırakmayı kabul etmiştir. Osmanlı Devleti, Trablusgarp ve Bingazi’deki asker ve sivil memurlarını çekince İtalya’da Rodos ve On iki Adayı Osmanlı Devleti’ne iade edecekti. 8 Ekim 1912’de başlayan Balkan savaşlarını ve 1. Dünya Savaşını fırsat bilen İtalya antlaşma şartlarına uymayarak işgal ettiği adalardan çekilmedi” dedi. 

whatsapp-image-2022-11-05-at-13.51.44-(1).jpeg

 LOZAN’DA 12, 13 VE 15. MADDELER 

24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Antlaşması’nda adalar konusunun son halini aldığını belirten Hayta, anlaşmanın 12. maddesinin Gökçeada, Bozcaada ve Tavşan Adası dışındaki Kuzey Ege adalarının Yunanistan’a bırakıldığını düzenlediğini söyledi. 13 maddenin ise Yunanistan’a bırakılan adaların askerden arındırılmış statüsünü belirlediğini, 15 maddenin de Türkiye’nin Rodos, On iki Ada ve Meis adası üzerindeki tüm haklarından İtalya lehine feragat ettiğini bildirdiğini ifade etti. 

 GERİ VERİLMESİ GEREKEN ADALAR ATİNA’YA VERİLDİ 

Hayta, “Rodos, Oniki Ada ve Meis Adası, 2. Dünya Savaşı sonunda 10 Şubat 1947’de İtalya dahil 21 devlet tarafından imzalanan İtalya Barış Antlaşması ile Yunanistan’a verilmiştir. Böylece Yunanistan 12 Adayı da sahiplenmiş oldu” dedi. 

İbrahim Seçkin Talaş / İLKSAYFA 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 10 Kasım 2022 hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi? 2023 resmi tatil günleri ne zaman?06 Kasım 2022 Pazar 10:49
  • Elektrik Kesintisi 06 Kasım 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ06 Kasım 2022 Pazar 09:45
  • Ankara Su Kesintisi 06 Kasım 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ06 Kasım 2022 Pazar 09:27
  • Ankara hava durumu 06 Kasım 202206 Kasım 2022 Pazar 09:23
  • Tarihi dokusu kültürel yapısıyla Ankara'da gezilecek yerler05 Kasım 2022 Cumartesi 04:35
  • Haberimizi dikkate alan Büyükşehir Belediyesi çalışmalara başladı05 Kasım 2022 Cumartesi 04:25
  • T.C. kimlik bilgilerinizin çalınması durumunda ne yapmalıyım?04 Kasım 2022 Cuma 15:30
  • Çin Roketi ne zaman düşecek, Çin roketi nereye düştü? Kontrolü kaybeden Çin Roketi nerede, düştü mü?04 Kasım 2022 Cuma 14:52
  • Ankarakart vize yenileme nerede, nasıl yapılır, ücreti ne kadar? Ankara öğrenci kartı vize yenileme nasıl yapılır?04 Kasım 2022 Cuma 13:05
  • 2022 Kasım ara tatil ne zaman, ara tatil kaç gün, okullar ne zaman ara tatil olacak?04 Kasım 2022 Cuma 10:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti