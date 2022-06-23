Gazetemizin gündeme getirdiği Mamak Kıbrısköyü Kanyonu’na kaçak yol iddialarına ABB Zabıta Daire Başkanlığı’ndan yalanlama geldi. ABB, yolun kaçak değil tali olduğunu, özel bir firmanın bozulmalar nedeniyle düzeltme yaptığını iddia etti.

Birinci derece sit alanı olan Mamak Kıbrısköyü Kanyonu’na yapılan kaçak yol iddialarına Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Zabıta Daire Başkanlığı’ndan cevap geldi. Yapılan açıklamada, bölgede belediye tarafından herhangi bir çalışma yapılmadığı, belirtilen yolun önceki yıllardan beri var olan tali yol olduğu, çalışmaların özel bir firma tarafından yürütüldüğü açıklandı.

ÖZEL FİRMA YAPTI

Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü gazetemizde yayımlanan “Sit alanına kaçak yol” başlıklı haberimiz sonrası ABB Zabıta Daire Başkanlığı gazetemize bilgilendirme yazısı gönderdi. ABB yaptığı açıklamada, bölgede herhangi bir çalışma yapmadıklarını, yolun sonunda besi çiftliklerinin olduğu, yolda iklim koşulları nedeniyle çökmeler ve bozulmalar olduğundan, özel bir firmaya ait kepçe ile yol düzeltilmesi yapıldığı vurgulandı.

TALİ YOL VAR İDDİASI

Gazetemize yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı; “Söz konusu bölgede yapılan araştırmalar neticesinde çalışma yapılan alanda Belediyemiz tarafından herhangi bir çalışmanın yapılmadığı,

belirtilen yolun önceki yıllardan beri var olan tali yol olduğu ve yolun sonunda besi çiftliklerinin olduğu görülmüş, besi çiftliğine giden bu yolda iklim koşulları nedeniyle çökmeler ve bozulmalar

olduğundan, özel bir firmaya ait kepçe yol düzeltilmesi yapıldığı bilgilerine ulaşılmıştır.”

KÖYLÜLER KAÇAK DEMİŞTİ

Mamak’ta koruma altında olan Kıbrısköyü Kanyonu’na kaçak yol iddiası bölge halkının tepkisini çekmiş, vatandaşlar tepkilerini gazetemiz aracılığıyla dile getirmişti. Kıbrıs Köyü Sağlık Sosyal Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yolun kaçak olduğunu belirterek, yol açım çalışmaları sırasında yüzlerce ağacın katledildiğini iddia ederek, sorumluların cezalandırılması gerektiğini kaydetmişti.

Emrah Özcan

