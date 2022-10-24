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Kadın-erkek el ele şiddetsizlik çağrısı

Şiddetsiz Toplum Derneği, kadına, insana, hayvana ve çevreye yönelik şiddete dur demek için Kuğulu Park’ta açık hava toplantısı gerçekleştirdi. Dernek Başkanı Rıza Sümer, “Kadın-Erkek birlikteliğini sağlayarak şiddete hep birlikte dur diyeceğiz” dedi.
Kadın-erkek el ele şiddetsizlik çağrısı

Şiddetsiz Toplum Derneği tarafından insana, hayvana ve çevreye yönelik şiddete karşı kadın-erkek birlikteliğinin sağlanması konusunda Kuğulu Park’ta açık hava toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda şiddete karşı kadın-erkek birlikteliğinin önemi ve bu konuda atılması gereken adımlar, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından beklenen talepler ile ilgili katılımcıların da görüşleri alınarak hedefler belirlendi ve çalışma takvimi hazırlandı. Dernek Başkanı Rıza Sümer, “Kadın-Erkek birlikteliğini sağlayarak şiddete hep birlikte dur diyeceğiz. Sizlerle yol haritamızı belirleyeceğiz” dedi. 

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 YOL HARİTASI BELİRLENECEK 

Başkan Rıza Sümer, “Şiddet denilince erkeğin kadına yönelik şiddeti anlaşılıyordu ancak artık yine kadına şiddet ağırlıkta olmakla beraber bugünkü toplantımızın temel amacı şu; sadece insana karşı değil, hayvana ve çevreye yönelik şiddete karşı kadın-erkek birlikteliğinin Türkiye’nin her yerinde hatta uluslararası alanda da sağlanması gerekiyor. Bugün sizlerin vereceği bilgiler yol haritamızı belirleyecek. Bu bir başlangıç değil. Bizden önce de birçok konuşma yapıldı, bizden sonra da yapılacak. Ancak bu şekilde bir toplantının ilk davetini Şiddetsiz Toplum Derneği yaptı” şeklinde konuştu.

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 BİRLİKTEN GELEN GÜÇ 

“Bireysel silahlanmanın azaltılması, dağlarda ve kentlerdeki şiddetin azaltılması, şiddet ve terör kelimelerinin hayatımızdan silinmesi kolay bir şey değil” diye konuşan Sümer, “Ancak yaşadıkça umudumuzu korumak zorundayız. O nedenle şiddet tehditlerine karşı bugün sizlerin yapacağı öneriler çok değerlidir. Şiddete karşı birlik olursak çözüm buluruz. Birlik olursak başarılı oluruz. Kadın-Erkek el ele olursa topluma fayda sağlarız” ifadelerini kullandı.

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 “HER ŞEY KÜÇÜK ADIMLARLA BAŞLAR” 

Şiddetsiz Toplum Derneğinin şiddete karşı “toplumsal ittifak” önerisini yineleyen Sümer, “ ‘Partiler, kamu kuruluşları, ilgili bakanlıklar, yerel yönetimler ile iletişimi nasıl kurmalıyız?’ sorularının yanıtı sizin görüşlerinize bağlı. Etkinliklerimizin ve toplantılarımızın yasalara uygun bir şekilde canımızı emanet ettiğimiz emniyetteki arkadaşlarımızın rahatsızlık duymayacağı şekilde nasıl gerçekleştirebiliriz sorusunun yanıtı bize bağlı. Toplumsal ittifak düşüncemizi uluslararası alana da taşıyabiliriz. Her şey küçük adımlarla başlıyor” diye konuştu.

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 KARANFİLLİ BİRLİK MESAJI 

Sümer, toplantıda katılımcılara kadın erkek eşitliğinin sağlanmasında yapılması gerekenleri ayrıca şiddetsiz bir dünyanın inşasında atılması gereken adımların neler olduğunu sorarak, katılımcıların görüş ve önerilerini dinledi. Toplantıda kırsal alanda üretimin ve istihdamın geliştirilmesi konusunda kadın erkek birlikteliği ile şiddete karşı kadın erkek birlikteliğinin sağlanması ve bu birlikteliğin aileye ve topluma yansımaları gibi başlıklar ele alındı. Son olarak toplantı içerisinde Müzisyen Özhan Küçükahmetler’in müzik dinletisinin ardından başta Başkan Rıza Sümer olmak üzere kadınlar ve erkekler birbirlerine sevginin dili olan karanfil uzatarak birlik mesajı verdi

Buket Beslen/ İLKSAYFA-

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