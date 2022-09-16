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Kadın üreticiye tavuk desteği

Mamak Belediyesi'nden kadın çiftçilere tavuk desteği verildi. Gökçeyurt Ekoköyde yapılan programda Başkan Köse,"Mamak daki çiftçilerimize kadın girişimcilere sadece tarım açısından değil hayvancılık açısından da destek veriyoruz" dedi.
Kadın üreticiye tavuk desteği

Mamaklı Çiftçileri kalkındırmak ve üretime katkı sağlamak amacıyla yapılan programlar kapsamında çiftçilere destek sürüyor. Mamaklı kadın çiftiçilerin yanında olan Mamak Belediyesi Gökçeyurt Ekoköy de yapılan programla Mamaklı kadın çiftçilere hayvancılık teşfiki amacıyla yüzde 90 hibe ile Ataks cinsi tavuk dağıttı.

"Dağıtımlar her sene artarak devam edecek"

Üretici kadınlara tavuk dağıtım programına katılan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse; "Bugün atak cinsi tavuk dağıtıyoruz. dördüncü yılımızda sizlere verdiğimiz sözleri tutuyoruz. Çiftçilerimize değişik vesilelerle biraraya gelip onlara üretim için destek veriyoruz. tohum meyve ve sebze fideleri verdik. Çiftçilerimizin hasatını da  yapıyoruz. bu destekler özellikle kadın çiftçilerimize her yıl artarak devam edecek. Mamak'daki çiftçilerimize kadın girişimcilere sadece tarım açısından değil hayvancılık açısından da destek veriyoruz. Bugün tavukla ilgili bir dağıtım yapıyoruz.Önümüzdeki dönem içinde küçük baş ve büyük baş hayvan dağıtımı da yapılacaktır" şeklinde konuştu. 

Köse;"Amacımız üretime destek"

Köse, "Çok değerli kadın girişimciler bizler Mamak'ta göreve geldiğimiz günden beri bir taraftan rutin belediyecilik işlerini yaparken bir taraftan da Mamak'ı farklı anlamda geliştirecek yatırımlar yapıyoruz. Milli tarım projesini gerçekleştirmek amacıyla bizde Mamak da çiftçimize destek veriyoruz. Bu desteklerle Mamak'ın bölgemizdeki değerini artırıyoruz.  Amacımız üretime katkı sağlamak" dedi.
 

Cengiz Toksatı/ İLKSAYFA 

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