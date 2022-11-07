  • BIST 4.331,66
  • Altın 994.581
  • Dolar 18.4724
  • Euro 18.5074
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 8 °C
»

Kahramankazan’da ihtiyaç sahiplerine et dağıtımı yapıldı

Kahramankazan Belediyesi, ihtiyaç sahibi 6 bin 522 aileye 20 ton kırmızı et dağıtıyor. ilk etapta 5 ton et, 3 bin 500 aileye dağıtıldı.
Kahramankazan’da ihtiyaç sahiplerine et dağıtımı yapıldı

Kahramankazan Belediyesi, ihtiyaç sahibi 6 bin 522 aileye 20 ton kırmızı et dağıtıyor. Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan et yardımlarına, Büyükşehir’e başvuruda bulunup, aldığı et yardımı kesilen vatandaşları da dahil etti. Böylece 6 bin 522 yoksul aile toplamda 20 ton et yardımından faydalanmış olacak. İlk etapta ise 3 bin 500 aileye 5 ton et dağıtıldı. Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “İlçemde kimse mağdur olmasın diye gece gündüz çalışıyoruz. Bizim olduğumuz yerde hiçbir vatandaşın mağdur olmasına müsaade etmeyiz” dedi.

başkan-oğuz,-bi̇zi̇m-olduğumuz-yerde-mağduri̇yete-i̇zi̇n-yok-(8).jpeg

İLK ETAPTA 3 BİN 500 AİLEYE 5 TON ET DAĞITILDI

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince hijyenik ortamda özenle poşetlenen etler, ilçede bulunan gerçek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak. Bu amaçla ilk etapta 5 ton et, 3 bin 500 aileye dağıtıldı. Ekipler, mağdur aileler için belirlenen etleri en kısa zamanda teslim etmiş olacak. 
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kızılay Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı08 Kasım 2022 Salı 00:36
  • Başkentin UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi’nde yer alan değerleri kısa film oldu07 Kasım 2022 Pazartesi 02:33
  • Naim Süleymanoğlu’nun Adı Pursaklar’da Yaşıyor07 Kasım 2022 Pazartesi 02:28
  • Gölbaşı Belediye Meclis Üyeleri Tulumtaş Mağarası’nı ziyaret etti07 Kasım 2022 Pazartesi 01:31
  • Büyükşehir Belediyesi üreticiye ücretsiz silajlık mısır desteği sağlayacak07 Kasım 2022 Pazartesi 01:26
  • Yenimahalle Belediyesi personele Çevre Okuryazarlığı eğitimi verildi07 Kasım 2022 Pazartesi 00:20
  • Pursaklar Belediyesi Yapay Zekâlı Çağrı Merkezi ‘TEDİ’yi kullanıma açtı07 Kasım 2022 Pazartesi 00:18
  • İşletmeci Ahmet Turan Hoşaf 4 yıldır ihtiyaç sahiplerine ‘sıcak yemek’ dağıtıyor07 Kasım 2022 Pazartesi 00:15
  • İşbirliği Yazılım Eğitimleri Başladı07 Kasım 2022 Pazartesi 00:11
  • Hacı Bayram Veli Müzesi’ne ziyaretçi akınına uğradı05 Kasım 2022 Cumartesi 03:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti