Kahramankazan’da ihtiyaç sahiplerine et dağıtımı yapıldı

Kahramankazan Belediyesi, ihtiyaç sahibi 6 bin 522 aileye 20 ton kırmızı et dağıtıyor. Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan et yardımlarına, Büyükşehir’e başvuruda bulunup, aldığı et yardımı kesilen vatandaşları da dahil etti. Böylece 6 bin 522 yoksul aile toplamda 20 ton et yardımından faydalanmış olacak. İlk etapta ise 3 bin 500 aileye 5 ton et dağıtıldı. Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “İlçemde kimse mağdur olmasın diye gece gündüz çalışıyoruz. Bizim olduğumuz yerde hiçbir vatandaşın mağdur olmasına müsaade etmeyiz” dedi.

İLK ETAPTA 3 BİN 500 AİLEYE 5 TON ET DAĞITILDI

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince hijyenik ortamda özenle poşetlenen etler, ilçede bulunan gerçek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak. Bu amaçla ilk etapta 5 ton et, 3 bin 500 aileye dağıtıldı. Ekipler, mağdur aileler için belirlenen etleri en kısa zamanda teslim etmiş olacak.