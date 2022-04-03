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Kalaba Kent Meydanı’nda Ramazan ayı etkinlikleri başladı

Keçiören Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak hayata geçirdiği Ramazan ayı etkinlikleri Kalaba Kent Meydanı’nda başladı. Bir ay boyunca sürecek etkinliklere ilk gün vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Kalaba Kent Meydanı’nda Ramazan ayı etkinlikleri başladı

Keçiören'de Ramazan ayının gelişi kutlandı. Keçiören Belediyesi tarafından Kalaba Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe birçok siyasetçi ve vatandaş katıldı. Sanatçı Azerin'in konser verdiği etkinlikte duygu dolu anlar yaşanırken, vatandaşlar eğlence dolu vakit geçirdi.

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YOĞUN İLGİ GÖSTERDİLER
Programa AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Nuh Yase Yıldırım, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Muhammed Kaya, mahalle muhtarları, hemşehri dernekleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BİR AY SÜRECEK
Keçiören Belediyesi tarafından yapılan açıklama da her yıl geleneksel hale getirilen etkinliklerin bu yıl da Ramazan ayı boyunca devam edeceği bildirildi.

İLK GÜN HEYECANI YAŞANDI
Belediyenin sosyal medya hesaplarından ise şu açıklamalar yapıldı, “İlk oruçlar tutuldu, ilk iftarlar yapıldı ve 11 ayın sultanı Ramazan'ın gelişi heyecan ve mutlulukla karşılandı. Kalaba Kent Meydanımızda bugün ilkini gerçekleştirdiğimiz ve bu mübarek ay boyunca sürecek etkinliklerimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz.”

MANEVİ İKLİMİ DOYASIYA YAŞADIK
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise şu ifadeleri kullandı, “Mübarek Ramazan-ı Şerif’i karşıladığımız, ilk orucumuzu açtığımız bu kutlu günü güzel bir etkinlikle taçlandırdık. Ramazan’ın o manevi iklimini doyasıya yaşadık. Değerlerimizi, tarihimizi, güzelliklerimizi paylaştık.”

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11 AYIN SULTANI VURGUSU
“Rabbim 11 ayın sultanı Ramazan’ı milletimiz, Türk İslam alemi ve tüm insanlık için daha güzel, daha sağlıklı günlere vesile kılsın. Bu mübarek ay komşu, dost ve kardeş ülkelerdeki anlaşmazlıkların, acıların bir an önce bitmesine vesile olsun. Oruçlarımız kabul olsun.”

YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ
“Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan birliğimizi, dirliğimizi güçlendirsin. Kalaba Kent Meydanımızda Ramazan boyunca sürecek etkinliklerimizle hem Anadolu’nun hem de İslam dünyasının güzelliklerini, renklerini, tadını, havasını Keçiören’de yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz.”

Emrah Özcan/ilksayfa

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