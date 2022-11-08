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Kalite ve Ürün Deneyimi Semineri ile tüketiciye bilgi verecek

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 28-29 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek ‘Kalite ve Ürün Deneyimi Semineri’ ile tüketiciye bilgi verecek. Akademi ve sektör tecrübesi ‘kalite ve ürün deneyimi’ seminerinde buluşacak.
Kalite ve Ürün Deneyimi Semineri ile tüketiciye bilgi verecek

Gıdada tercih testleri ve duyusal analiz yaygınlaşıyor. Ürünlerde satın alma kararını fiyatın ötesinde tat, koku, ürünün raftaki yeri de belirliyor. İstanbul Teknik Üniversitesi 28-29 Kasım tarihleri arasında Kalite ve Ürün Deneyimi Semineri’ne ev sahipliği yapacak. Karma Grup tarafından gerçekleştirilecek seminerde akademi ve sektör tecrübesi bir araya gelecek. İki gün sürecek seminerde gıda tasarım serüveninin her aşaması detayları ile uzmanları tarafından tartışılacak. Seminerde tüketici tercihlerinde duyusal analiz ve tüketici testlerinin etkisi masaya yatırılacak. 

seminer1-001.png TÜKETİCİ BİLGİLENDİRİLECEK 

Gıda sektöründe gelişen teknoloji ve güvenli gıda üretimi, tüketiciye yeterince yansımıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek seminerin içeriği Karma Grup tarafından oluşturuldu. 28-29 Kasım tarihleri arasında İTÜ SDKM Konferans Salonunda yapılacak seminerde gıda tasarımı ve tüketici kalite algısının her aşaması; üretim ve kalite yöneticileri tarafından üretimin içinden gelen uzmanlarca aktarılacak ve değerlendirilecek. 

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 ÜRETİCİ FİRMALARA SUNUM OLANAĞI  

Kalite ve Ürün Deneyimi Eğitim İçerik Koordinasyon Kurulu’ndan, İstanbul Okan Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Özdal, “Seminerimizde tüketici gözüyle kalite algısını, tüketicinin ürün deneyimlerini ve bunun en önemli aracı olan duyusal analiz konusunu bilimsel bakış açısıyla ele alıyoruz. İlgili herkesi davet ediyoruz çünkü bu program sayesinde kalite ve ürün deneyimi ile ilgili bakış açılarının genişleyeceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı. Kalite ve Ürün Deneyimi Semineri’nde ‘Product Theatre’ yani ‘Ürün Tanıtımı’ bölümü de yer alıyor. Dr. Özdal, “Yeni teknolojilere ve sektöre ürün geliştirme konularında hizmet sağlayan firmalara kendi ürünlerini nitelikli ve karar verici kitleye anlatabilmeleri için program içinde sunum yapabilmeleri için olanak sağladık” diyor.

drtuğba-özdal-001.pngDUYUSAL ANALİZ ÇALIŞMALARI ARTIYOR  

Duyusal analiz ve tüketici tercih testlerinin tüketicinin ürün hakkında düşüncelerini öğrenmek için etkili bir yöntem olarak öne çıktığını belirten Dr. Özdal, “Ülkemizde ürün değerlendirmesinde sağladığı faydalar sayesinde duyusal analiz çalışmaları gün geçtikte hız kazanıyor. Karma Grup olarak sektöre duyusal analiz konusunda danışmanlık ve uygulamalı eğitimler vermeye devam ediyoruz. Uzman panelist ekibimizle firmaların üretmiş oldukları ürünlerin duyusal analiz ve tüketici tercih testlerini gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu. 

 ÜRÜNLERİN RAFTAKİ DURUŞU TERCİH BELİRLİYOR  

Ürün deneyiminin tüketicinin gıda hakkında çevresinden aldığı bilgiler ile başladığını belirten İstanbul Teknik Üniversite Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi, Karma Grup Kalite ve Ürün Deneyimi Semineri Eğitim İçerik Koordinasyon Kurulu’ndan Prof. Dr. Esra Çapanoğlu Güven ise, “Ürünün raftaki duruşu tüketiciye ürünü satın alma konusunda birincil kararını verdirir. Değerlendirme aşaması ambalajını açtığı anda başlar. Ambalajdan sonra ürünün görünüm, koku, tat ve doku gibi duyusal özellikleri değerlendirilir. Değerlendirmeler sonucunda tüketici ürünün genel tercihi hakkında bir kanıya varır ve ürün deneyimini çevresiyle paylaşır. Araştırmalara dayanarak tüketicilerin olumsuz değerlendirmelerini olumlu değerlendirmelere oranla daha sık paylaştığını söyleyebiliriz” dedi. 

1665412131400.jpg SATIN ALMA SÜRECİ A’DAN Z’YE ELE ALINACAK 

İki gün boyunca devam edecek Karma Grup Kalite ve Ürün Deneyimi Semineri’nde birinci gün ‘Beklentiye Uygun Ürün Tasarımı’ başlığında tüketici trendleri, tasarım süreci, duyusal analiz, risk analizi, ambalaj seçimi, her temasta uygunluk, ‘İstikrarlı ve Güvenilir Üretim’ başlığında ürün ve kalite kültürü, duyusal analiz, ‘Doğru ve Kaliteli Hizmet’ başlığında ise müşteri memnuniyeti yönetimi ve rafta kalite tartışılacak. İkinci gün ise ürün ve kalite kültürünün tüketici deneyimine etkisi, GFSI ve AB mevzuatında kalite kültürü, kalite kültürü uygulama örnekleri, kültür mükemmelliği modeli ve ölçümü, duyusal analiz ve tüketici tercihlerini etkileyen faktörler ile ürün geliştirme çalışmalarında duyusal analiz uygulamaları yer alacak.

Faruk Gökyurt/ İLKSAYFA-

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