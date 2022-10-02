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Kaman cevizi ile kadın istihdamı sağlanacak

"Kaman Cevizi ile Sosyal Kalkınma ve İstihdam Sağlanıyor" isimli projenin imza töreni gerçekleştirildi. Çok yönlü olduğu belirtilen projeyle bölgesel kalkınmanın yanında Ceviz İşleme Atölyesi, Satış Ofisi, Kadın Kooperatifi Kurulması hedefleniyor.
Kaman cevizi ile kadın istihdamı sağlanacak

Kaman cevizi ile bölgesel kadın istihdamı sağlanacak. Kırşehirli Dernekler Federasyonu ile Kaman Belediye Başkanlığı öncülüğünde Ahi Kalkınma Ajansı'na ‘Kaman Cevizi ile Sosyal Kalkınma ve İstihdam Sağlanıyor’ projesi sunuldu. Kırşehirli Dernekler Federasyonu’ndan edinilen bilgiye göre, proje kapsamında sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı genç ve kadınların istihdam edilmesi amaçlanırken bölgesel ekonomiye katma değer katılacağına vurgu yapıldı. Bunun yanında Ceviz İşleme Atölyesi Kurulması, Satış Ofisi Kurulması, Kadın Kooperatifi Kurulması, izin ve sertifikalandırmaların yapılması gibi çalışmalarla projenin çok yönlü olduğunun altı çizildi.

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 AMAÇ BÖLGESEL İSTİHDAMA DESTEK 

‘Kaman Cevizi ile Sosyal Kalkınma ve İstihdam Sağlanıyor’ projesinde amaç kadın istihdamını artırarak bölgesel kalkınmaya destek okunulacağını vurgulayan Kırşehir Dernekler Federasyonu, projenin içeriğini şu şekilde anlattı: “Coğrafi işaret tescilli, Kaman cevizi için açılacak ceviz işleme atölyesinde cevizler Kadın Kooperatifi aracılığıyla işlenecek. Katma değeri ve verimliliği artırılacak, çeşitli ikincil ürünlere dönüştürülerek sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı gençlerin ve kadınların istihdamının artırılması sağlanacaktır.” 

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 KADIN İSTİHDAMI ÖN PLANDA 

Proje ile Kaman'da yaşayan sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı gençler ve kadınlar yapacakları çalışmalarla hem para kazanacak hem istihdama katma değer katacak. Proje ile Kaman cevizi üreticileri ve çiftçiler, Kaman esnafı, Kaman'da yaşayanlar, Kaman’ın ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler değer kazanacak. Projede yapılacak olan ana faaliyetleri açıklayan Kırşehirli Dernekler Federasyonu, “Ceviz İşleme Atölyesi Kurulması, Satış Ofisi Kurulması, Kadın Kooperatifi Kurulması, izin ve sertifikalandırmaların yapılması, sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı genç ve kadınların istihdam edilmesi amaçlanıyor” dedi.

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 PROJELER DEVAM EDECEK 

Federasyon yöneticileri, dünyaca ünlü Kaman Cevizinin üretim ve satışların yapılması, bu kapsamda başka projelerinin devam edeceğini dile getirdi. Belediye Başkanlığındaki imza törenine Ahi Kalkınma Ajansı yetkilileri, Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak, Federasyon Başkan Vekili Hüseyin Ata ve Başkan Yardımcısı Abdullah Çavuş katıldı. 

Faruk Gökyurt / İLKSAYFA

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