  • BIST 3.847,62
  • Altın 985.215
  • Dolar 18.5661
  • Euro 18.2337
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 12 °C
»

Kamanlıoğlu: "Mozaikle beraber çocuklara robotik kodlama öğretiyoruz"

Ulucanlar’da 25 yıldır mozaik sanatını icra eden Mustafa Salih Kamanlıoğlu mozaik sanatını geliştirmeye devam ettiğini vurgulayarak, “Öğretmenler eşliğinde robotik kodlamayla beraber çocukların mozaik sanatını icra etmesini sağlıyoruz” dedi.
Kamanlıoğlu: "Mozaikle beraber çocuklara robotik kodlama öğretiyoruz"

Ulucanlar Müzesi Sanat Sokağı’nda uzun yıllardır mozaik sanatçısı olan Mustafa Salih Kamanlıoğlu sanatı hakkında gazetemize konuştu. Mozaik sanatına bir kitapta gördüğü mozaik üzerine başladığını belirten Kamanlıoğlu, “Mozaik en kısa haliyle taşlarla yapılan resimdir. Mozaik taşlarının hepsi farklı yerlerden çıkan farklı taşlardır. İlk önce kitaplarda gördüm mozaik sanatını. Mozaiği görünce çok hoşuma gitti ve bunu geliştirmeyi düşündüm. Mozaik robotik kodlama setleri yapıyoruz. Bunları ilkokul birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar olan öğrenciler için hazırlıyoruz. Mozaik dünya çapında ilgi görmeye başlasa da gençlerde bu hevesi göremiyoruz” ifadelerini kullandı.

calisma2.jpeg

 MİKRO MOZAİK 

Uzun yıllardır mozaik sanatını geliştirmeye devam ettiğini belirten Kamanlıoğlu, sanatında kullandığı sistemi mikro mozaik olarak tanımladı. Mikro mozaik sanatında mozaik taşlarının çok ufak hale getirilerek çalışıldığını söyleyen Kamanlıoğlu, “Mozaik en kısa haliyle taşlarla yapılan resimdir. Ağırlıklı olarak antik modeller üzerinde çalışıyoruz. Ülkemiz genelindeki müzelerde sergilenen geçmişte yapılmış mozaiklerin replikalarını yapıyoruz. Herhangi bir olay veya düğün gibi etkinliklerle ilgili yapılan mozaikler ilk olarak milattan önce 5.yüzyılda Sümerler tarafından yapılmaya başlanmıştır. Milattan sonraki çağlarda da Mezopotamya bölgesinde Romalıların ve Bizanslıların bulunduğu kısımlarda aristokratların isteği üzerine sanatçılar bu tür çalışmalara başlamışlar. O dönemde bu tarz çalışmaları ortalama 20 kişilik bir ekip büyük taşlarla yaklaşık 2 senede tamamlayıp zenginlere teslim ediyorlarmış” şeklinde konuştu.

robotik-kodlama.jpeg

 ÇOCUKLAR İÇİN MOZAİK SETLERİ 

Mozaik sanatını geliştirmek için yaptığı çalışmalardan birinin de çocuklar için mozaik robotik kodlama setleri olduğunu belirten Kamanlıoğlu şöyle konuştu: “Mozaik robotik kodlama setleri yapıyoruz. Bunları ilkokul birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar olan öğrenciler için hazırlıyoruz. Setleri burada yapıyoruz ve isteyen okullara, öğretmenlere gönderiyoruz. Öğretmenler eşliğinde robotik kodlama sisteminde bu taşları çocuklar yapıştırıyorlar. Setin üstündeki harf ve rakamlara göre öğrenciler mozaiği dizip tamamlıyorlar. 4 seneden beri robotik kodlama setlerimizi yapmaya ve geliştirmeye devam ediyoruz.”

atolye.jpeg

 MOZAİK TAŞ KESİMİ 

Mozaik taşlarının hepsinin farklı yerlerden çıkan taşlar olduğunu söyleyen Kamanlıoğlu, ülkemizde de birçok yerden mozaik için çıkan taşlar olduğunu belirtti. Taş kesimi işlemine patlatma dendiğine dikkati çeken Kamanlıoğlu, “Taşlarımızı kerpeten ile kesiyoruz. Mozaik sanatının en zor kısmı da bu taş kesme işlemidir. Taşı keserken çıkan ses dolayısıyla taş kesme işlemine patlatma deniliyor. Patlatma şekliye yapılan mozaik de bu mikro mozaiktir. Sonrasında taşlarımızı yapıştırarak sanatımızı icra ediyoruz. Bizim yaptığımız mikro mozaik iç mekân içindir ve dış mekânlar için uygun değildir. Çünkü mikro mozaikte su bazlı ürünler kullanılır. Burada her şey el emeği ile yapılıyor. Bu da sanatı değerli kılıyor” ifadelerini kullandı.

eser2.jpeg

 “GENÇLERİ MOZAİK ÖĞRENMEYE DAVET EDİYORUM” 

Gençlerin mozaik sanatına daha çok ilgi duymasını ve en azından bir kere denemesini istediğini belirten Kamanlıoğlu, mozaik dünya çapında ilgi görmeye başlamış olsa da gençlerde aynı ilgiyi bulamadıklarını söyledi. Bazı gençlerin maddi durumdan dolayı sanata uzak olduğuna dikkat çeken Kamanlıoğlu, “Bazı gençler sanata gelir dolayısıyla yanaşmıyorlar fakat mozaik gelir de getirir. Birçok devlet üniversitesinde ders de veriyorum fakat biz gençlerde ilgi göremiyoruz. Biz sanatımızı her zaman yapmaya devam edeceğiz fakat gençleri de aramızda görmekten çok mutlu oluruz. Gençlerimizi mozaik öğrenmeye davet ediyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı. 

Enes Boyacı / İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, “Bir kutlama günü değil yaklaşan tehlikeleri öngörme ve tedbir alma günü olmalıdır” dedi.17 Ekim 2022 Pazartesi 04:20
  • Evcil hayvanlara çip takmada son tarihe dikkat! Nerede takılıyor, ücretli mi, cezası ne?16 Ekim 2022 Pazar 22:04
  • Okan İbiş: "Aydınlık yarınlarımızın yüzlerisiniz"16 Ekim 2022 Pazar 10:19
  • Hamamarkası'nda gerçekleştirilen Mamak tanıtım etkinlikleri yoğun ilgi gördü15 Ekim 2022 Cumartesi 04:35
  • Türk kültürünün değişmez parçası olan keçe, Sanatçı Çınar’ın eserlerinde sanata dönüştü15 Ekim 2022 Cumartesi 04:23
  • İttihadul Ulema nedir, kimlerden oluşuyor? Alimler Buluşması ne zaman?14 Ekim 2022 Cuma 11:51
  • İmar Barışı’nda tarih güncelleniyor; Yapı Kayıt Belgesi iptal edilenlere af geliyor14 Ekim 2022 Cuma 10:20
  • Yiğiner: "Amacımız Çubuk'u başkentin gastronomi merkezi yapmak"14 Ekim 2022 Cuma 04:30
  • Staj mağdurlarından hükümete "borçlanmaya hazırız" çağrısı14 Ekim 2022 Cuma 04:25
  • AKK Başkanı Yılmaz: “Sektöründe saygılı olan herkes için ATO’yu açtık”14 Ekim 2022 Cuma 04:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti