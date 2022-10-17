Kamanlıoğlu: "Mozaikle beraber çocuklara robotik kodlama öğretiyoruz"

Ulucanlar’da 25 yıldır mozaik sanatını icra eden Mustafa Salih Kamanlıoğlu mozaik sanatını geliştirmeye devam ettiğini vurgulayarak, “Öğretmenler eşliğinde robotik kodlamayla beraber çocukların mozaik sanatını icra etmesini sağlıyoruz” dedi.

Ulucanlar Müzesi Sanat Sokağı’nda uzun yıllardır mozaik sanatçısı olan Mustafa Salih Kamanlıoğlu sanatı hakkında gazetemize konuştu. Mozaik sanatına bir kitapta gördüğü mozaik üzerine başladığını belirten Kamanlıoğlu, “Mozaik en kısa haliyle taşlarla yapılan resimdir. Mozaik taşlarının hepsi farklı yerlerden çıkan farklı taşlardır. İlk önce kitaplarda gördüm mozaik sanatını. Mozaiği görünce çok hoşuma gitti ve bunu geliştirmeyi düşündüm. Mozaik robotik kodlama setleri yapıyoruz. Bunları ilkokul birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar olan öğrenciler için hazırlıyoruz. Mozaik dünya çapında ilgi görmeye başlasa da gençlerde bu hevesi göremiyoruz” ifadelerini kullandı.

MİKRO MOZAİK

Uzun yıllardır mozaik sanatını geliştirmeye devam ettiğini belirten Kamanlıoğlu, sanatında kullandığı sistemi mikro mozaik olarak tanımladı. Mikro mozaik sanatında mozaik taşlarının çok ufak hale getirilerek çalışıldığını söyleyen Kamanlıoğlu, “Mozaik en kısa haliyle taşlarla yapılan resimdir. Ağırlıklı olarak antik modeller üzerinde çalışıyoruz. Ülkemiz genelindeki müzelerde sergilenen geçmişte yapılmış mozaiklerin replikalarını yapıyoruz. Herhangi bir olay veya düğün gibi etkinliklerle ilgili yapılan mozaikler ilk olarak milattan önce 5.yüzyılda Sümerler tarafından yapılmaya başlanmıştır. Milattan sonraki çağlarda da Mezopotamya bölgesinde Romalıların ve Bizanslıların bulunduğu kısımlarda aristokratların isteği üzerine sanatçılar bu tür çalışmalara başlamışlar. O dönemde bu tarz çalışmaları ortalama 20 kişilik bir ekip büyük taşlarla yaklaşık 2 senede tamamlayıp zenginlere teslim ediyorlarmış” şeklinde konuştu.

ÇOCUKLAR İÇİN MOZAİK SETLERİ

Mozaik sanatını geliştirmek için yaptığı çalışmalardan birinin de çocuklar için mozaik robotik kodlama setleri olduğunu belirten Kamanlıoğlu şöyle konuştu: “Mozaik robotik kodlama setleri yapıyoruz. Bunları ilkokul birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar olan öğrenciler için hazırlıyoruz. Setleri burada yapıyoruz ve isteyen okullara, öğretmenlere gönderiyoruz. Öğretmenler eşliğinde robotik kodlama sisteminde bu taşları çocuklar yapıştırıyorlar. Setin üstündeki harf ve rakamlara göre öğrenciler mozaiği dizip tamamlıyorlar. 4 seneden beri robotik kodlama setlerimizi yapmaya ve geliştirmeye devam ediyoruz.”

MOZAİK TAŞ KESİMİ

Mozaik taşlarının hepsinin farklı yerlerden çıkan taşlar olduğunu söyleyen Kamanlıoğlu, ülkemizde de birçok yerden mozaik için çıkan taşlar olduğunu belirtti. Taş kesimi işlemine patlatma dendiğine dikkati çeken Kamanlıoğlu, “Taşlarımızı kerpeten ile kesiyoruz. Mozaik sanatının en zor kısmı da bu taş kesme işlemidir. Taşı keserken çıkan ses dolayısıyla taş kesme işlemine patlatma deniliyor. Patlatma şekliye yapılan mozaik de bu mikro mozaiktir. Sonrasında taşlarımızı yapıştırarak sanatımızı icra ediyoruz. Bizim yaptığımız mikro mozaik iç mekân içindir ve dış mekânlar için uygun değildir. Çünkü mikro mozaikte su bazlı ürünler kullanılır. Burada her şey el emeği ile yapılıyor. Bu da sanatı değerli kılıyor” ifadelerini kullandı.

“GENÇLERİ MOZAİK ÖĞRENMEYE DAVET EDİYORUM”

Gençlerin mozaik sanatına daha çok ilgi duymasını ve en azından bir kere denemesini istediğini belirten Kamanlıoğlu, mozaik dünya çapında ilgi görmeye başlamış olsa da gençlerde aynı ilgiyi bulamadıklarını söyledi. Bazı gençlerin maddi durumdan dolayı sanata uzak olduğuna dikkat çeken Kamanlıoğlu, “Bazı gençler sanata gelir dolayısıyla yanaşmıyorlar fakat mozaik gelir de getirir. Birçok devlet üniversitesinde ders de veriyorum fakat biz gençlerde ilgi göremiyoruz. Biz sanatımızı her zaman yapmaya devam edeceğiz fakat gençleri de aramızda görmekten çok mutlu oluruz. Gençlerimizi mozaik öğrenmeye davet ediyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Enes Boyacı / İLKSAYFA