Kamyon dolusu sokak köpeği, okulun önüne bırakıldı!

Mamak Şehit Erhan Yıldırım İmam Hatip Okulu’nun önündeki boş araziye bir kamyon dolusu sokak köpeği bırakıldığı iddia edildi.

İddialara göre Mamak Kıbrıs Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan Şehit Erhan Yıldırım İmam Hatip Okulu önündeki boş araziye kimliği belirsiz kişiler tarafından bir kamyon dolusu sokak köpeği bırakıldı. Sayıları 30’u bulan sokak köpeklerinden tedirgin olduklarını kaydeden bölge halkı, köpeklerin toplatılmasını istedi.

KAMYONLA BIRAKTILAR

Konu hakkında gazetemize bilgi veren bölge sakinleri, geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz kişilerce okul önündeki araziye bir kamyon sokak köpeği bırakıldığını iddia etti. Şahısların başka bir yerden topladıkları sokak köpeklerini kamyonun kasasına doldurduğunu ve okul önündeki araziye bıraktığını söyleyen mahalleli, sayıları 30’u aşan köpeklerin tehlike arz ettiğini belirtti.

VELİLER VE ÖĞRENCİLER TEDİRGİN

Okula gidip gelen öğrencilerin ise tedirgin olduklarını belirten mahalle sakinleri, “Köpekler aç kaldıkları ve sürü halinde gezdikleri için saldırganlaşıyorlar. Çocuklarımız okula gidip gelirken korkuyorlar. Hem biz veliler olarak tedirginiz, hem de çocuklarımız tedirgin. Her hangi bir saldırı olayı yaşanmadan Büyükşehir Belediyesi ve Mamak Belediyesi soruna el atsın” dedi.

ENES KOCA’YI HATIRLATTILAR

Bir mahalle sakini ise geçtiğimiz günlerde Pursaklar’da okul çıkışı köpeklerin saldırısına uğrayan ve yoğun bakıma alınan 12 yaşındaki Enes Koca’yı hatırlatarak, aynı olayın yaşanmadan önlem alınmasını istedi. Mahalle sakini, “Son günlerde birçok şehirde çocuklara köpekler saldırıyor. Bu haberler medyada geniş yer buluyor. Biz burada böyle bir olay yaşanmasını istemiyoruz. Hem kendi can güvenliğimiz hem de çocuklarımızın can güvenliği için köpeklerin barınaklara götürülmesini istiyoruz” diye konuştu.

ÖĞRETMENLER DE TEDİRGİN

Okulda görevli öğretmenler ise sadece çocukların değil kendilerinin de bu durumdan tedirgin olduklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “Okul girişi ve çıkışında sadece öğrenciler değil öğretmenler olarak bizlerde tedirgin oluyoruz. Kış aylarında olduğumuz için köpekler aç oluyor. Bu da saldırganlaşmalarına neden oluyor. Bir an önce çözüm talep ediyoruz.”

EMRAH ÖZCAN/İLKSAYFA-