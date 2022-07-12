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Kanser korkulacak hastalık değil

Profesör Dr. Saadettin Kılıçkap, kanserin eskisi gibi korkulacak bir hastalık olmadığını belirterek, “Yeni çalışmalarla ortaya çıkarılan ilaçların yan etkisi çok az. Kan değerini düşürmüyor, saç dökmüyor, bulantı yapmıyor” dedi.
Kanser korkulacak hastalık değil

Tıbbi Onkoloji Profesörü Dr. Saadettin Kılıçkap, Türkiye’nin kanser tedavisinde dünyanın gerisinde olmadığını, kanserin eskisi gibi korkulacak bir hastalık olmadığını kaydetti. Kılıçkap, “Hastalar kanserden korkmasınlar, eskisi kadar korkutucu değil. Erken tanı önemli. Hastalığı alt etmek çok daha kolay ve ucuz. Yeni çalışmalarla ortaya çıkarılan ilaçların yan etkisi çok az. Kan değerini düşürmüyor, saç dökmüyor, bulantı yapmıyor” dedi.

İLAÇLA TEDAVİ EDİLEBİLECEK

Her yıl Amerika’nın Şikago kentinde düzenlenen dünyanın birçok ülkesinden onkologların katıldığı ve kanserde yeni gelişmelerin tartışıldığı kanser kongresi geçtiğimiz ay yapıldı.  Bu yılki kongrede bazı kanser türlerinde kullanılan ilaçlarla ilgili yüz güldürecek çalışmalar ortaya konuldu. Konu hakkında gazetemize bilgi veren Liv Hospital Tıbbi Onkoloji Profesörü Dr. Saadettin Kılıçkap, “Bu kongrede en çok dikkat çeken gelişme, lokal ileri evre rektum kanserli hastalarda dostarlimab etken maddeli yeni bir immunoterapi ilacının erken dönemde kullanıldığı 12 hastanın tümünde yüzde 100 başarı elde etmesi. Bu hastaların hiç biri cerrahi yapılmaksızın izlendiler. Bu çalışmanın sonuçları kanserin belki de cerrahi olmaksızın tedavi edilebileceği bir grup hasta olabileceğini bize göstermiş oldu” dedi.

EK TEDAVİYE GEREKSİNİM DUYULMAYACAK

Kılıçkap, “Bu grup ilaçlar kişinin bağışıklık hücresinde yer alan kanser hücreleri ile savaşan hücreli pasif halden aktif hale getiriyor. Klasik kemoterapilerde sağlıklı sağlıksız tüm hücreler öldürülürken kişini kendi bağışıklık sisteminde yer alan hücre immonterapiler tarafından aktif hale getiriliyor. Hücreler, kanserli hücreleri tanıyarak onları ortadan kaldırıyor. Amerika onkoloji kongresinde bir çalışma sunuldu. Çok ses getirdi.  Hastalar radyoterapi ya da cerrahi ek tedavi gereksinimi olmadan yaşama devam ettiler” diye konuştu.

ÜMİTSİZLİĞE KAPILMASINLAR

“Türkiye tedavide dünyanın gerisinde değil” diyerek sözlerini sürdüren Kılıçkap,  “Hastalar kanserden korkmasınlar, eskisi kadar korkutucu değil. Erken tanı önemli. Hastalığı alt etmek çok daha kolay ve ucuz. Alışılagelenin dışında şikâyetleri olduğu zaman hekime başvurmalılar. İleri evrede birçok tümörde başta akciğer kanserinde hedefleyici akıllı ilaçlar immünoterapiler var. Az yan etkilerle başarılı tedavi sağlanıyor. Ümitsizliğe kapılmasınlar” diyerek sözlerini noktaladı.


Emrah Özcan/ İlksayfa

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