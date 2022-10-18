Kapadokya’da balon turu fiyatları ne? Sanal balon turu ne kadar?

Turistik Kapadokya’da sıcak hava balonu kazası yaşandı, 2 turist hayatını kaybetti, 3’ü de yaralandı. Kazayla birlikte Kapadokya’da balon ücreti ne, sanal balon turu ne kadar soruları akıllara geldi.

Kapadokya'da balon kazası... Nevşehir’in dünyaca ünlü Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonu kazası yaşandı, 2 turist hayatını kaybetti, 3’ü de yaralandı. Kazayla birlikte Kapadokya ’da balon ücreti ne , sanal balon turu ne kadar soruları akıllara geldi. Nevşehir’in Kapadokya bölgesinde balon turlarının güncel fiyatlarını sizler için derledik:

2 TURİST HAYATINI KAYBETTİ

Sorunun cevabına geçmeden önce, Nevşehir'de yaşanan balon kazasıyla ilgili ayrıntılara aktarmak gerekirse; ölümlü kazanın balonun rüzgar nedeniyle sert iniş yapması sonucu yaşandığı bildirildi.

Olay, sabah saatlerinde Kavak beldesinde meydana geldi. Avanos ilçesi Zelve Ören Yeri mevkisinden kalkış yapan özel bir şirkete ait balon, ilk belirlemelere göre rüzgar nedeniyle Killik bölgesine sert iniş yaptı. Bu sırada balondaki turistlerden 2'si hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

AVANOS ZELVE ÖREN YERİ’NDE YAŞANDI

Ölümlü balon kazasıyla ilgili Nevşehir Valiliği'nden bir açıklama geldi. Nevşehir Valiliği sıcak hava balonu kazası konusunda şu bilgileri aktardı:

"İlimiz Avanos ilçesine bağlı Zelve Ören Yeri mevkinden bu sabah 07.25’te havalanan özel bir şirkete ait TC-BBR tescil numaralı sıcak hava balonu, ilimiz merkeze bağlı Kavak beldesi Killik bölgesinde saat 08.50'de beklenmedik rüzgar artışı nedeniyle sert iniş yapmıştır. Kazanın ardından tüm ekiplerimiz olay yerine sevk edilmiştir. İniş esnasında balonda bulunan toplam 28 yolcu ve 2 mürettebattan İspanyol uyruklu 2 yolcu hayatını kaybederken, İspanyol uyruklu 3 yolcu ise yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri ilimizdeki çeşitli hastanelerde devam etmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. İlk belirlemelere göre olayın beklenmedik rüzgar artışından kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Kaza ile ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

KAPADOKYA’DA BALON TURU FİYATLARI NE?

Kazayla birlikte Kapadokya’da balon ücreti ne, 1 saat balon turu ücreti ne, sanal balon turu ne kadar soruları akıllara geldi. Nevşehir’in Kapadokya bölgesinde balon turlarının güncel fiyatlarını sizler için derledik:

Kapadokya’da ziyaretçilerin en çok yapmak istediği aktivitenin başında sıcak hava balon turlarının geldiği malum. Sabah erken saatlerde insanlar gün doğumundaki manzarayı görebilmek ve bölgeyi kuş bakışıyla izlemek için sıcak hava balonlarına binebiliyor.

YABANCI TURİST BİNEBİLİYOR: 220 EURO

Ekim 2022 itibarıyla, yapılan zamlardan sonra Kapadokya Bölgesini havadan izlemek yerli turistler için imkansız hale gelmiş durumda. Çünkü balon turu fiyatları 220 Euro’ya kadar çıkıyor. 220 avroya kadar çıkan fiyatları ödeyemeyen yerli turistler, çareyi ya balon turlarını yerde izleyerek yada 35 liralık sanal turlara katılmakta arıyor.

YERLİ TURİST MAKETİYLE YETİNİYOR

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Üçgüzeller mevkiinde bulunan balon maketine binen yerli turistler, 3 boyutlu sanal gözlük yardımıyla Kapadokya Bölgesini kuş bakışı izleme imkanı buluyor.

Gazete İlksayfa