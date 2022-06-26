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Kar oranları arttırılsın

Tütün ürünleri ve suya gelen zamları vatandaşa anlatmakta zorluk çektiklerini söyleyen Hamamönü esnaflarından Murat Közül, “Ana gelirimizi su ve tütün ürünlerinden sağlıyoruz. Esnaflar olarak kar marjının yükseltilmesini istiyoruz” dedi.
Kar oranları arttırılsın

Tütün ürünleri ve şişelenmiş suya gelen zamları vatandaşa açıklamakta zorlandıklarını belirten Közül, “Kazancımızın büyük bir kısmını su ve tütün ürünleri satarak sağlıyoruz. Esnaf olarak hükümetten bu iki üründe kâr oranlarının yükseltmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

CEBİMİZDEN KARŞILIYORUZ

Tütün ürünlerindeki mevcut yüzde 4.5’luk kar oranının yüzde 10’a yükseltilmesini isteyen Közül, “Çok şükür kendi işimizde çalışıyoruz. Dükkân tütün ürünleri ve su satışlarıyla dönüyor. Küçük esnafın ana kazancı onlar fakat kâr oranımız tütün ürünlerinde çok düşük. Tütün ürünlerinde mevcut karımız olan yüzde 4,5’un yüzde 10’a yükseltilmesini istiyoruz” diye konuştu. 

Vatandaşlardan tepki aldıklarını kaydeden Közül, “Vatandaş her zam geldiğinde bize tepki gösterip sizin de kârınız oluyor diyor fakat bakıldığında zamlar bize bir getiri sağlamıyor. Tütün ürünlerine, iki lira zam gelse 16 kuruş kârımız oluyor geri kalan 1 lira 80 kuruşu cebimizden karşılayıp tekrar mal almaya çalışıyoruz. Tütün ürünlerinin zamları esnafı mağdur ediyor” ifadesini kullandı.

SIKINTIYI BİZ ÇEKİYORUZ

Peşin para ile alınan tütün ürünlerinde kâr oranının fazla olmadığına dikkat çeken Közül, “Zam haberi duyulduğunda firmalar ürünleri kısıyor mal satmıyor. Müşteri ile biz muhatap olduğumuz için tepkilerle burun buruna geliyoruz. Vatandaş zannediyor ki biz ürün saklıyoruz. Öyle bir şey yok” dedi. Mazota gelen zammın şişelenmiş suya zam olarak yansıdığını belirten Közül, “Vatandaş ürünlere gelen zamlara tepkisini bizlere gösteriyor” diye konuştu. 

YÜZÜMÜZ GÜLMÜYOR

Küçük esnaf olarak dükkâna mal alışlarında iskonto ve indirimlerin az olduğunu söyleyen Közül, zincir marketlerle rekabetin anca mal alışlarında yapılacak indirimlerle olabileceğini vurgulayarak şu sözlere yer verdi, “Zincir marketlerin küçük esnaftan daha ucuza satış yapmasının sebebi daha çok mal almalarıdır. Daha fazla mal aldıkları için iskonto oranları yüksek oluyor. Toptancılar bize de o iskonto oranlarını yansıtsalar bizde daha ucuza satarız. Bizim müşteriye karşı surat asma gibi bir durumumuz yok. Fakat kâr oranları belimizi büküyor ve haliyle yüzümüz gülmüyor. Bu da müşteriye yansıyor” şeklinde konuştu.

AYAKTA KALMAYA ÇALIŞIYORUZ

Közül, “Elektrik faturalarından dolayı artık dolaplarımızı aynı anda çalıştıramıyoruz. Dolaplarımız dönüşümlü olarak çalışıyor. Kendimiz tasarruf yolları arayıp ayakta kalmaya çalışıyoruz. Son olarak şunları söylemek isterim ki, bu devlet hepimizin. Başka devletimiz yok. Bu sebeple devletimize sahip çıkacağız. Küçük esnaf olarak bizlere destek verilmesini istiyoruz”  diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Faruk Gökyurt/ İlksayfa

 

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