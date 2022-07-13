Karadeniz'in Başkenti: Samsun

Karadeniz bölgesi sınırları içerisinde yer alan Samsun,kültürü, tarihi, doğal güzellikleri ve yöresel lezzetleri ile ön plana çıkıyor. Bandırma Vapuru ve Müzesini içinde barındıran şehir; Amisos Tepesi, Amazon Köyü ve Şahinkaya Kanyonu ile dikkat çekiyor.

Karadeniz'in en güzel şehirlerinden biri olan Samsun, mutlaka görülmesi ve gezilmesi gereken şehirlerimizin başında yer alıyor. Samsun gerek doğal güzelliği gerek tarihi gerekse de bilinen lezzetleri ile dikkat çeken ve ilgi duyulan bir şehir olarak biliniyor. İşte Samsun’da mutlaka gezilip görülmesi gereken yerlerden bazıları.

BANDIRMA VAPURU VE MÜZESİ

Samsun’a gelip Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlattığı Bandırma Vapur Müzesi yerli ve yabancı birçok kişinin ilgi noktasını oluşturuyor. Müze olarak kullanılan Bandırma Vapuru içerisinde şehitler anıtı, balmumu heykelleri, Atatürk’e ait eşya ve fotoğraflar sergileniyor. Türkiye’nin kuruluşunda önemli bir yere sahip olan bu müzeye müze kartı olan herkes kolaylıkla erişim sağlayabiliyor.

AMİSOS TEPESİ

Samsun içerisine gelip, manzarasının keyfini çıkarmak isteyenlerin ilk durak noktası Amisos Tepesi olmaktadır. Şehir merkezine dört kilometre uzaklıkta olan bu tepe yeşil alanlar içerisine inşa edilmiş dinlenme alanları ve deniz görmesiyle dikkat çekmektedir. Aynı zamanda yürüyüş yolu içerisinde belli noktalarda geçmişte yaşayan medeniyetlerden günümüze ulaşan anıt mezarları yer almaktadır. Amisos tepesine çıkmak isteyen kişiler ister yürüyüş yolunu kullanarak, isterseler de teleferik yardımıyla tepeye kolaylıkla ulaşabilirler.

AMAZON KÖYÜ

Amisos tepesinin güzelliğine vardıktan sonra teleferik yardımıyla aşağı inen kişiler, batı parkın içerisinde yer alan Amazon Köyü’nü görmeden geçmiyor. Efsaneye göre geçmişte Samsun’da Amazon kadınlarının yaşadığına inanıldığından, burada onların günlük hayatlarını yansıtan eserler sergilenmektedir. Amazon köyü içerisinde, onlara dair heykeller, kabartmalar, yaşamlarından eşyalar ve sergiler bulunmaktadır. Şehrin kültürel motiflerinden biri sayılan bu köy ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görmektedir.

ŞAHİNKAYA KANYONU

Samsun’un Vezirköprü İlçesi’nde doğal güzellikleriyle ön plana çıkan bir diğer yer ise Şahinkaya Kanyonu’dur. Uzunluğu 1500 metre, yüksekliği ise 324 metre olan bu kanyon Türkiye’nin ikinci büyük kanyonu olarak bilinmektedir. Yıl boyunca yerli ve yabancı birçok turist tarafından ziyaret edilen kanyon görselliği ile görenleri kendisine hayran bırakmaktadır.

ÇETİNKAYA KÖPRÜSÜ

Doğal güzellikleri ve tarihiyle ön plana çıkan Samsun’un Bafra ilçesinde yer alan Çetinkaya Köprüsü Bafra halkı için sembolik bir özellik taşıyor. Gelin Köprüsü olarak da bilinen köprünün özelliği ise evlenen genç kızların buraya gelmeden salona gitmiyor oluşu. Sembol haline gelen köprüde evlenen çiftler, Kızılırmak Nehri’ne güzel şans getireceğine inanarak taş, gül veya para atarlar. Bunların yanında sadece evlenen çiftlerin değil çevresinde bulunan yürüyüş yolu, dinlenme noktaları ile kaliteli vakit geçirmek isteyen bölge halkının da dinlenme noktası olduğunu söyleyebilirim.



BAFRA PİDESİ

Samsun’a gelip doğal güzelliklerini keşfeden kişiler “Buranın nesi meşhur?” diye sorduklarında akıllara ilk gelen lezzeti şüphesiz ki Bafra pidesi olmaktadır. Çıtırlığıyla, üzerine koyulan tereyağıyla ve en çok ağızda dağılmasıyla dikkat çeken Bafra pidesini yemeden Samsun’dan ayrılmayın.

BAFRA NOKULU

Bafra pidesini yedikten sonra mutlaka tatmanız gereken çoğu ilde bilinmeyen bir diğer lezzet ise Bafra Nokulu’dur. Yufka içerisine serpilen şeker, fındık ve kuru üzümle hazırlanan bu lezzet her bayramda sofraları süslüyor. Tok tutma özelliğiyle bilinen Bafra Nokulu, Bafra’nın geleneksel lezzetleri arasında yer alıyor.



Buket Beslen/ İlksayfa