İslami görüşleri nedeniyle 2006 yılında hedef haline gelen ve öğretmenlik mesleğinden uzaklaştırılan Tarık Sezai Karatepe, yıllardır verdiği hukuk mücadelesini kazandı.

Eğitimci-Yazar Tarık Sezai Karatepe, İslami görüşleri nedeniyle 2006 yılında bazı yayın organlarının hedefi haline gelerek, Sincan’da görev aldığı okuldan Çubuk’a sürülmüştü. Burada ise öğrencilerin notunun düşürülmesi ve yükseltilmesi gibi olaylar bahane edilerek öğretmenlik görevinden uzaklaştırılmıştı. Öğretmenliğe dönmek için yıllardır hukuk mücadelesi veren Karatepe, verdiği hukuk savaşını kazandı ve yasaklanmış hakları geri iade edildi.

FETÖ’DEN İÇERDELER

Konu hakkında gazetemiz muhabiri Emrah Özcan’a açıklamalarda bulunan Karatepe, 2006 yılında başlayan süreçte, soruşturmayı açan ve görevden alınma kararı veren hakim ve savcıların FETÖ’den içeride olduğuna işaret ederek, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün verdiği, “Kanun Yararına Bozma Yoluna Gidildiği” kararını dikkate bile almayan Yargıtay hakimleri, önceden hazırladıkları planla, mahkumiyet almama yol açtılar.”

HUKUKSUZ VE KEYFİ İDİ

“Tanıklar dinlenmedi, eksik soruşturma yapıldı. Mahkeme, benimle ilgili, memnu hakların iadesi, kararı verdi. MEB, mahkeme kararını tanımadı. MEB'in hukuksuz, keyfi kararına karşı destek bekliyorum” dedi.

KINAMA BİLE VERİLMEMESİ GEREKİYORDU

Karatepe yaşanan süreci şöyle anlattı, “2006'da Sincan'da Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni iken bazı yayın organlarının irtica manşeti ile Çubuk ilçesine gönderildim. Akabinde öğrencilerin notunun düşürülmesi veya yükseltilmesi gibi kınama bile gerektirmeyen bir uygulamadan dolayı MEB tarafından Sincan 2’nci Ağır Ceza Mahkemesine sevk edildim. 2013'te Yargıtay'ın kararına binaen 2,5 yıl hapis cezası aldım. 8 ay bilfiil hapis yattım. Müracaatım üzerine bir ay önce Sincan 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi memnu hakların iadesi kararı verdi. MEB’e öğretmenliğe dönmek için başvurdum. Sonuç bekliyorum” ifadelerini kullandı.

MEB’E DÖNMEK İÇİN BAŞVURDU

Öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen Karatepe, yıllar sonra “Memnu Hakların İadesi ve Hak Yoksunluklarının Ortadan Kalktığı”na dair kararla, Milli Eğitim Bakanlığı’na öğretmenliğe dönmek için başvurdu. Karatepe’nin sevenleri Milli Eğitim Bakanlığı’ndan, Tarık Sezai Karatepe’nin bir an önce öğretmenliğe dönmesini bekliyorlar.

KARATEPE KİMDİR?

Karatepe, çeşitli Milli Eğitim Müdürlüklerinde Yazarlık Atölyesi seminerleri verdi. Yüzlerce okulda, Talas, Malazgirt, İstanbul’un Fethi, Kut’ul Amare, 15 Temmuz Darbe Teşebbüsü ve aynı zamanda Ahilik Meslek Teşkilatı sunumları yaptı. Milli şuuru uyandırmak ve gençlere tarihini anlatarak bilinmeyen değerleri gün yüzüne çıkaran yazarın “Yüreğimde Bir Sızı, Sen Yoksun Diye, Henüz On Dördündeydi” adlı 3 kitabı bulunuyor.

MEMNU HAKLARIN İADESİ NEDİR?

Memnu Hakların İadesi, bir başka adıyla “Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesi”, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda belli bir suçu işlemekten dolayı cezaya mahkûmiyetin bir sonucu olarak, ömür boyu devam edecek bir hak yoksunluğu olmadığına hükmetmiştir.

Emrah Özcan/İLKSAYFA