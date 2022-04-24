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Kardeş konfederasyonlar iftar yemeğinde bir araya geldi

Memur Sen Konfederasyonu ve Hak İş Konfederasyonu iftar yemeğinde bir araya geldi. Sendikal hareketin dünü, bugünü ve yarınının konuşulduğu programda  “kardeş konfederasyon" vurgusu yapılarak, ortak iş birliği konusunda istişarede bulunuldu.
Kardeş konfederasyonlar iftar yemeğinde bir araya geldi

Memur Sen Konfederasyonu, Hak İş Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri ve Hak İş'e bağlı sendikaların başkanları için iftar programı düzenledi. Sendikal hareketin dünü, bugünü ve yarınının konuşulduğu programda, ortak iş birliği ve dayanışma konularında istişare birliği yapıldı. Renkli görüntülere sahne olan program da söz alan Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ile Memur Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın “kardeş konfederasyon” vurgusu yaptı. Türk sendikal hareketinin iki önemli hareketini bir araya getiren program Eğitim Bir Sen Sendikası'na bağlı EBS Otel'de gerçekleştirildi.

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İFTARDA BİR ARAYA GELDİLER
Düzenlenen programa Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Hak İş Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ bağlı sendikaların Genel Başkanları, Memur-Sen Yönetim Kurulu Üyeleri ve üye sendikaların Genel Başkanları katıldı.

KARDEŞ KONFEDERASYON VURGUSU
14 Şubat’ta faaliyete geçen Eğitim Bir-Sen Sendikası’na bağlı EBS Otel’de gerçekleştirilen iftar programında konuşan Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ ve Memur-Sen Konfederasyonu’nun kardeş iki konfederasyon olduğunu vurgulayarak, Türk sendikal hareketinin iki önemli aktörünün aynı iftarda bir araya gelmelerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Arslan, EBS Otel’in Memur-Sen Konfederasyonu’na hayırlı olması dileğinde de bulundu.

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MEMUR SEN EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise Hak İş Konfederasyonu Yönetim Kurulu ve sendikalarını, genel başkanlarını iftar sofrasında ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, Mahmut Arslan ve iftar davetine katılan tüm HAK-İŞ ve Memur-Sen Yönetim Kurulu üyelerine, teşekkür etti.

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İSTİŞAREDE BULUNDULAR
İftar sonrasında Türkiye’de ki işçi ve memur sendikal hareketin dünü, bugünü ve geleceği, ortak iş birliği ve dayanışma konularında istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Emrah Özcan/İlksayfa

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