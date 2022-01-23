Karlı havaya rağmen Kırşehirliler salonu hınca hınç doldurdu

Kırşehirli Dernekler Federasyonu tarafından Mamak’ta düzenlenen “Kırşehir Hemşehri Gecesi” renkli görüntülere sahne oldu. Gülşen Kutlu ve Abdallar Topluluğu’nun sahne aldığı gecede vatandaşlar karlı havaya rağmen salonu hınca hınç doldurdu.

Kırşehirli Dernekler Federasyonu ve Mamak Belediyesi tarafından düzenlenen “Kırşehir Hemşehri Gecesi” renkli görüntülere sahne oldu. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen programda ünlü Halk Müziği Sanatçısı Gülşen Kutlu ve Abdallar Topluluğu sahne aldı. Karlı havaya rağmen salonu hınca hınç dolduran Kırşehirli hemşehriler, sazlı sözlü eğlenerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

KÖSE: “ZENGİN BİR KÜLTÜREL MİRASA SAHİP”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Kırşehirli hemşerilerimizle bir arada olmak, onları Mamak’ta ağırlamak benim için büyük bir mutluluktur. Ben Şereflikoçhisarlıyım, aynı toprakların insanlarıyız. Böyle güzel bir organizasyonda bizleri bir araya getiren Kırşehirliler Federasyonu’na teşekkürlerimi iletiyorum. Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan Ahi Evran, Hacı Bektaş Veli, Caca Bey, Aşık Paşa gibi isimlerin yetiştiği, zengin bir kültürel mirasa sahip olan, güzel insanlarıyla bilinen bir şehirdir Kırşehir” ifadelerini kullandı.

BÜYÜK BİR KIRŞEHİR NÜFUSUNA SAHİBİZ

“Ankara’nın Başkent olması sebebiyle çevre illerden çok göç aldığını biliyoruz. Kırşehirli hemşehrilerimizde Mamak’ta yoğun bir şekilde ikame etmektedirler” diyen Köse, şu ifadeleri kullandı, “Mamak’ta büyük bir Kırşehir nüfusuna sahibiz. Hepimiz birlik ve beraberlik içinde yaşıyoruz. Kırşehir denilince hafızalarımıza ve gönüllerimize taht kuran Neşet Ertaş’ı yad etmemek mümkün değil. Rahmetle anıyorum.”

BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ ARTIRIYOR

“Türkümüzdeki sözler duygularımıza tercüman olur. Bizi biz yapar. Bir dizesinde sayfaları dolduracak manalar vardır. Kırşehir’in kültür ve sanatını çok iyi biliyoruz. Böyle organizasyonlar birlik ve beraberliğimizi artırıyor. Bu birlik ve beraberlik içinde kıyamate kadar bayrağımız dalgalansın ezanımız yankılansın.”

MAMAK’IN YÜZDE 15’İ KIRŞEHİRLİ

Mamak Kırşehirliler Derneği Başkanı Gani Aras ise derneğin kuruluş tarihinden itibaren böyle bir program yapmayı çok istediklerini hatırlatarak, “Pandemi dolayısıyla programımızı ötelemek zorunda kalmıştık. Bundan sonra daha güzel programlar yapmaya gayret edeceğiz. Mamak’ın nüfusunun yüzde 15’i Kırşehirlilerden oluşmaktadır. Türkülerimizi yaşatmak ve biraraya gelmek için düzenlediğimiz bu programın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

NE MUTLU KIRŞEHİRLİYİZ

Aras, “Ne mutlu Kırşehirliyiz, ne mutlu Mamaklıyız, ne mutlu sizler gibi dostlarımız var. Sanatıyla, kültürüyle Anadolu'nun en önemli şehirlerinden biri olan Kırşehirimizi tüm Başkentlilere tanıtmak için elimizden geleni yapacağımızı bilmenizi istiyorum” diye konuştu.

PARTİLER ÜSTÜYÜZ

Kırşehirli Dernekler Federasyonu Başkan Vekili Hüseyin Ata ise yaptığı konuşmada, Federasyon Başkanı Hilmi Gökçınar’ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, bu yüzden programa katılamadığını dile getirdi. Ata, “55 tane üye derneğimiz var. Biz bölmeye, parçalamaya değil çatı kuruluşu olmaya adayı. Bütün hemşerilerimizi bir çatı altında toplamak istiyoruz. Partiler üstüyüz. Hiçbir siyasi partinin arka ya da yan bahçesi değiliz” şeklinde konuştu.

ALTINDAĞ, GÖLBAŞI VE ETİMESGUT’TA DA AÇILACAK

Önümüzdeki günlerde Altındağ, Gölbaşı ve Etimesgut’a da dernek açacaklarının müjdesini veren Ata, “Hepinizin desteği ile bu ilçelerimizde de hemşehri derneklerimizi açmak istiyoruz. Görev almak isteyen olursa bize ulaşabilirler. Bazı siyasi partilerin bulamadığı kadar üye sayımız var. Sadece federasyonun yönetim kurulunda 50 kişi var. Siyasi parti teşkilatları gibi çalışıyoruz. Aktifiz ve çalışkanız. Yakın zamanda Kırşehirli İş İnsanları, Kırşehirli Bürokratlar, Kırşehirli Sağlık Çalışanları adı altında da derneklerimizi kuracağız” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA