Ankara’nın en eski caddelerinden Ulus Bentderesi Caddesi, bakım ve onarım bekliyor. Üzerinde birçok çukur ve çatlak oluşan cadde adeta kazaya davetiye çıkarıyor. Güzergâhı kullanan sürücüler, ABB’den yola asfalt serimi yapmasını istiyor.

Altındağ’da yer alan Başkent’in tarihi simgesi Ankara Kalesi’nin hemen yanı başında bulunan Bentderesi Caddesi, bakım ve onarım bekliyor. Caddenin asfaltının eskimesi, yol üzerinde birçok çukur ve çatlak oluşmasına neden olmuş durumda. Güzergâhta seyrederken zor anlar yaşadıklarını belirten sürücüler, yetkililerden yolun asfaltlanmasını talep ediyor.

ÇUKUR VE ÇATLAKLARLA DOLU

Ankara’nın en işlek caddelerinden biri olan Bentderesi Caddesi gün içerisinde birçok toplu taşıma ve özel araca ev sahipliği yapıyor. Yol üzerinde oluşan çukur ve çatlaklardan dolayı araçlarının zarar gördüğünü söyleyen sürücüler Büyükşehir Belediyesi’nde caddeyi bakım ve onarıma alarak asfaltlamasını istiyor.

KAZAYA DAVETİYE ÇIKARIYOR

Konu hakkında gazetemize bilgi veren sürücüler, “Bu cadde virajlı olmasından dolayı birçok kazaya ev sahipliği yapıyor. Bunun üzerine birde yolun çukur ve çatlaklarla dolu olması, kaza olasılığını iki katına çıkarıyor. Çukur ve çatlaklardan kaçmak isteyen sürücüler kaza yapıyor. Bunun yanı sıra araçlarımız zarar görüyor. Büyükşehir Belediyesi’nde burayı bakıma almasını istiyoruz” diyor.

Emrah Özcan/ İlksayfa