Keçiören Belediyesi’nin organize ettiği Teknomer E-Spor Gençlik Turnuvası başlıyor. Peki, Keçiören Espor Gençlik Kupası ne zaman başlıyor, ne turnuvası, nasıl yapılacak?

Teknomer Espor Gençlik Kupası 19-20 Kasım ve 26-67 Kasım tarihlerinde yapılacak. Ön Elemelerle başlıyor. Takımlar 5 kişilik olup, Valorant oyununda mücadele edecekler. Peki, Keçiören Espor Gençlik Kupası ne zaman başlıyor, ne turnuvası, nasıl yapılacak?

TEKNOMER ESPOR GENÇLİK KUPASI

Teknomer Espor Gençlik kupası, Keçiören Belediyesinde yer alan liselerdeki okuyan gençlerin 5 kişilik takımlar oluşturarak katılabileceği bir turnuva. Ön Elemeyi geçen takımlar 8 takımlık lig sürecine girecekler. En son olarak da Aralık ayında gerçekleşecek olan büyük finale çıkmaya çalışacaklar. Katılım şartlarına uyan ilk 16 takım, Ön Elemelerde boy gösterme hakkını kazanacak. Seçilen takımlar 16 Kasım Çarşamba günü Teknomer sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

KEÇİÖREN ESPOR GENÇLİK KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Keçiören Espor Gençlik Kupası’nda 19-20 Kasım ve 26-27 Kasım tarihlerinde birinci ve ikinci eleme maçları oynanacak ve geriye iki elemeden de 4 takım kalacak. Kalan takımlar lig sürecine girecek. Lig bir ay boyunca devam edecek. Lig süreci sonunda puan sıralamasındaki ilk 4 takım Play-Off’lara kalacak ve son olarak da Aralık ayında büyük final gerçekleşecek.

İşte tarihler:

1.Eleme Başvurusu 1 - 16 Kasım

1.Eleme 19 - 20 Kasım

2.Eleme Başvurusu 19 - 24 Kasım

2. Eleme26 -27 Kasım

Lig Süreci 3 Aralık – 18 Aralık

Play-Off 24 Aralık

Büyük Final 30 Aralık

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