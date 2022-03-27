Keçiören Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Ferhat Aygün, yaralı bir kediye sahip çıktı

Keçiören Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Ferhat Aygün, mahalle sakinlerinin sokakta bulduğu yaralı bir kediye sahip çıktı. Bir gözü görmeyen kediyi tedavi ettirerek muhtarlıkta beslemeye başlayan Aygün, kedinin mahallenin maskotu olacağını kaydetti.

Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Ferhat Aygün, mahalle sakinlerinin sokakta bulduğu yaralı bir kediye sahip çıkarak, kediyi muhtarlıkta beslemeye başladı. Kediyi belediyede tedavi ettirerek muhtarlığa alan Aygün, kedinin artık burada kalacağını söyledi. Yaptığı davranışla tüm mahalleye örnek olan Aygün, mahalle sakinlerinden takdir topladı.

BİR GÖZÜ AMPÜTE

Konu hakkında gazetemize bilgi veren Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Ferhat Aygün, mahallede ikame eden çocukların geçtiğimiz günlerde yaralı bir kedi bulduklarını ve kediyi kendisine getirdiklerini söyledi. Yaralı kediyi Keçiören Belediyesi’nin veterinerlik hizmetlerinde tedavi ettirerek sahip çıktığını kaydeden Aygün, kedinin bundan sonra muhtarlıkta yaşayacağını söyledi.

HADİSİ ŞERİFE İŞARET ETTİ

Aygün, Peygamber Efendimizin (s.a.v) “Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekilerde size merhamet etsin” hadisi şerifine işaret ederek, “Mazlum ol, zalim olma. Üzül de üzen olma. Mahşerde hesap zordur, ezil ama ezen olma” ifadelerini kullandı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA