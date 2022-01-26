  • BIST 1.951,17
  • Altın 786.25195
  • Dolar 13.5744
  • Euro 15.2566
  • Ankara -6 °C
  • İstanbul -1 °C
  • İzmir 2 °C
  • Konya -6 °C
»

Kentsel dönüşüm konutlarının 2024 yılında bitiyor

Mamak Derbent Mahallesi Muhtarı Ekrem Yalçınkaya, bölgede hızla devam eden kentsel dönüşüm konutlarının 2024 yılında bitirilerek hak sahiplerine teslim edilmesi konusunda ABB’nin kendilerine bir taahhüt verdiğini bildirdi.     
Kentsel dönüşüm konutlarının 2024 yılında bitiyor

Mamak Derbent Mahallesi Muhtarı Ekrem Yalçınkaya, bölgede devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili gazetemize bilgi verdi.  

2700 KONUT YAPILIYOR
Derbent Mahallesi’nin pek çok noktasında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından yapılan inşaatların yükseldiğini kaydeden Muhtar Yalçınkaya, “Mahallemizin 6-7 bölgesinde kentsel dönüşüm çalışması var. 2 bin 700 konut tamamlanmaya çalışılıyor. Binin üzerinde hak sahibi olmasına rağmen 2 bin 700 konut Derbent Mahallesi’ne yapılıyor. Burada sıra bekleyen başka kentsel dönüşüm mağdurları, isterse buraya aktarılacak. Şu anda 5. Etap yükseliyor” dedi. Yalçınkaya, binaların altına dükkân yapılacağını, konut haricinde bölgede ticaret merkezi ile ilkokul ve kreş de inşa edileceğini duyurdu. 

20220125_143013-001.jpg

MAĞDURLAR 14 SENEDİR BEKLİYOR 
Mamak’ta çok sayıda kentsel dönüşüm mağduru olduğunu, inşaatların tamamlanmasıyla bu mağduriyetlerin önüne geçileceğini belirten Yalçınkaya, “Mahallemizde yaklaşık binin üstünde mağdur var. İnsanlar 14 senedir mağdur. Evleri yıllardır teslim edilmeyen insanlar kira yardımı alıyor; ancak vatandaş kira yardımına bakmıyor, artık doğup büyüdüğü kendi mahallesine dönmek istiyor” diye konuştu. 

2024’TE BİTMESİ HEDEFLENİYOR 
Derbent Mahallesi Muhtarı Yalçınkaya, kentsel dönüşüm kapsamındaki inşaatların 2024 yılı içerisinde bitirilmesine dair yetkililerden bir taahhüt aldıklarını aktardı. Mahalledeki diğer çalışmalarla ilgili de bilgi veren Yalçınkaya, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ve Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanı Hüseyin Gazi Çankaya bu süreç içerisinde bizimle çok istişareler içinde bulundu. Hangi sıkıntılar var, eksikler nedir bunların hepsinin bilgisini aldılar. Mahallemizde ayrıca şu an tali yollarımız açılıyor, parklarımız var; okulumuz, kreşimiz, camimiz yapılıyor. Mansur Yavaş söz verirse yapar. İnşallah konutların tamamlanmasıyla mahallemiz eski güzel günlerini tekrar yaşayacak” şeklinde konuştu.  

MAMAK’TA 4479 KONUT YAPILACAK
Mamak Kentsel Dönüşümü Projesi kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgedeki çok sayıda mahalleye hak sahiplerine verilmek üzere 4479 konut yapılıyor. Şantiyelerde çalışmalar hızla devam ediyor. ABB Meclis Üyesi Adnan Beker, geçtiğimiz günlerde Mamak Kentsel Dönüşüm şantiyesine ziyarette bulundu, devam eden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara hava durumu 26 Ocak 202226 Ocak 2022 Çarşamba 10:30
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 26 Ocak 2022 - ASKİ26 Ocak 2022 Çarşamba 10:25
  • Su Kesintisi 26 Ocak 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ26 Ocak 2022 Çarşamba 10:24
  • Başkent'e yağan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu26 Ocak 2022 Çarşamba 05:05
  • Bir ücretli öğretmenin üzen vedası26 Ocak 2022 Çarşamba 04:04
  • İşler Kitabevleri’nden öğrencilere bir jest daha26 Ocak 2022 Çarşamba 03:03
  • Dostların Dostluğu26 Ocak 2022 Çarşamba 02:30
  • Dolandırıcılığa takipsizlik kararına tepki26 Ocak 2022 Çarşamba 02:02
  • İran’ın doğalgazı kısmasıyla sanayiciler üretime ara vermek zorunda kaldı; "Muhtaçlık çok kötü, milli enerji şart"26 Ocak 2022 Çarşamba 01:01
  • Tesla, Ankara’da da şarj istasyonu kuracak25 Ocak 2022 Salı 15:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti