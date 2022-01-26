Kentsel dönüşüm konutlarının 2024 yılında bitiyor

Mamak Derbent Mahallesi Muhtarı Ekrem Yalçınkaya, bölgede hızla devam eden kentsel dönüşüm konutlarının 2024 yılında bitirilerek hak sahiplerine teslim edilmesi konusunda ABB’nin kendilerine bir taahhüt verdiğini bildirdi.

Mamak Derbent Mahallesi Muhtarı Ekrem Yalçınkaya, bölgede devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili gazetemize bilgi verdi.

2700 KONUT YAPILIYOR

Derbent Mahallesi’nin pek çok noktasında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından yapılan inşaatların yükseldiğini kaydeden Muhtar Yalçınkaya, “Mahallemizin 6-7 bölgesinde kentsel dönüşüm çalışması var. 2 bin 700 konut tamamlanmaya çalışılıyor. Binin üzerinde hak sahibi olmasına rağmen 2 bin 700 konut Derbent Mahallesi’ne yapılıyor. Burada sıra bekleyen başka kentsel dönüşüm mağdurları, isterse buraya aktarılacak. Şu anda 5. Etap yükseliyor” dedi. Yalçınkaya, binaların altına dükkân yapılacağını, konut haricinde bölgede ticaret merkezi ile ilkokul ve kreş de inşa edileceğini duyurdu.

MAĞDURLAR 14 SENEDİR BEKLİYOR

Mamak’ta çok sayıda kentsel dönüşüm mağduru olduğunu, inşaatların tamamlanmasıyla bu mağduriyetlerin önüne geçileceğini belirten Yalçınkaya, “Mahallemizde yaklaşık binin üstünde mağdur var. İnsanlar 14 senedir mağdur. Evleri yıllardır teslim edilmeyen insanlar kira yardımı alıyor; ancak vatandaş kira yardımına bakmıyor, artık doğup büyüdüğü kendi mahallesine dönmek istiyor” diye konuştu.

2024’TE BİTMESİ HEDEFLENİYOR

Derbent Mahallesi Muhtarı Yalçınkaya, kentsel dönüşüm kapsamındaki inşaatların 2024 yılı içerisinde bitirilmesine dair yetkililerden bir taahhüt aldıklarını aktardı. Mahalledeki diğer çalışmalarla ilgili de bilgi veren Yalçınkaya, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ve Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanı Hüseyin Gazi Çankaya bu süreç içerisinde bizimle çok istişareler içinde bulundu. Hangi sıkıntılar var, eksikler nedir bunların hepsinin bilgisini aldılar. Mahallemizde ayrıca şu an tali yollarımız açılıyor, parklarımız var; okulumuz, kreşimiz, camimiz yapılıyor. Mansur Yavaş söz verirse yapar. İnşallah konutların tamamlanmasıyla mahallemiz eski güzel günlerini tekrar yaşayacak” şeklinde konuştu.

MAMAK’TA 4479 KONUT YAPILACAK

Mamak Kentsel Dönüşümü Projesi kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgedeki çok sayıda mahalleye hak sahiplerine verilmek üzere 4479 konut yapılıyor. Şantiyelerde çalışmalar hızla devam ediyor. ABB Meclis Üyesi Adnan Beker, geçtiğimiz günlerde Mamak Kentsel Dönüşüm şantiyesine ziyarette bulundu, devam eden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-