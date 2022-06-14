Kıbrısköyü Kanyonu’na kaçak yol çalışmasına bölge halkından tepki

Birinci derece doğal sit alanı olan Mamak Kıbrısköyü Kanyonu’na kaçak yol açım çalışması bölge halkının tepkisini çekiyor. Çevre halkı çalışmaların izinsiz olduğunu, sorumlu kurumun ise ABB olduğunu iddia ediyor.

Mamak’ın eşsiz doğal güzelliklerinden Kıbrısköyü Kanyonu’na kaçak yol iddiası bölge halkının tepkisini çekiyor. Konu hakkında gazetemize bilgi veren Kıbrıs Köyü Sağlık Sosyal Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Hasan Kuş, “Birinci derece doğal sit alanı olan Çalınsekisi mevkiinde Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) iş yapan firma tarafından izinsiz kaçak yol çalışması yapılmaktadır. Bu çalışma sırasında yüzlerce ağaç katledilmiştir. Yolu açanların cezai işleme tabi tutulmasını istiyoruz” dedi.

SORUNLAR BİTMEK BİLMİYOR

Mamak’ın Kutludüğün, Kıbrısköy, Zirvekent, Kusunlar, Ortaköy ve Bayındır Mahalleleri sınırları dahilinde taşocakları ve buna bağlı olarak kırma eleme tesisi, asfalt plent tesisi ve hazır beton gibi entegre tesisler yoğun olarak faaliyet gösteriyor. Onlarca yıldır faaliyet gösteren maden ocaklarının yerleşim yerlerine yakın olması, hem de birçok tesisin bir arada olması bölge halkının bir takım sorunlarla boğuşmasına neden oluyor.

SİT ALANINA KAÇAK YOL İDDİASI

Gazetemizin sık sık gündeme getirdiği bölgede şimdi de kaçak yol açım çalışması bölge halkının tepkisini çekiyor. Birinci derece doğal sit alanı içerisinde bulunan Çalınsekisi mevkiinde bölgede şantiyesi bulunan bir firma tarafından kaçak yol açıldığı iddiaları çevre halkını harekete geçirdi. Bölge halkı yolu açanlar hakkında Ankara Valiliği’ne ve Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

YÜZLERCE AĞAÇ KATLEDİLDİ

Kıbrıs Köyü Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı Hasan Kuş, bölge halkı olarak sürecin takipçisi olduklarını, izinsiz, kontrolsüz ve plansız yapılan çalışmalara izin vermeyeceklerini kaydetti. Kuş, “Kıbrıs Köyü Kanyonu doğal sit alanı sınırları içerisinde yer alan Çalınsekisi mevkiinde Ankara Büyükşehir Belediyesi veya Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne iş yapan bir firma tarafından kaçak yol açım çalışması yapılmaktadır. Bu çalışma sırasında yüzlerce meşe, ahlat ve badem ağacı katledilmiştir. Söz konusu yolu açan ilgililer hakkında gerekli cezai işlemin uygulanmasını talep ediyoruz” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA