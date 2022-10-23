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Kılıç: “Yetkisiz servise ürün teslim edildiğinde ürün garanti kapsamından çıkar”

THD Başkan Yardımcısı Ergün Kılıç ile son günlerde Ticaret Bakanlığı’nın da yaptığı kamu spotu ile vatandaşa bilgi verdiği teknik servislerin yetki kavramını konuştuk. Kılıç, “Mağdur olmak istemiyorsanız servisin yetki belgesine bakın” dedi.
Kılıç: “Yetkisiz servise ürün teslim edildiğinde ürün garanti kapsamından çıkar”

Son günlerde gündemde olan Ticaret Bakanlığı’nın da yaptığı kamu spotu ile vatandaşa bilgi verdiği teknik servislerin yetki kavramını Tüketici Hakları Derneği Başkan Yardımcısı Ergün Kılıç ile konuştuk. Kılıç tüketicinin mağduriyet yaşamaması için bu konuda ilk yapacağı işin teknik servisin Ticaret Bakanlığı ve üretici firma tarafından verilen yetki belgelerine bakılması gerektiğini belirterek. Teknik servislerin ürünlerin garanti belgelerinde yazan servislerden seçilmesinin tüketicinin yararına olduğunu dile getirdi, Kılıç tüketicilere “Tüketicilerde biraz bu konularda araştırmacı olmalı amacını çok iyi bilmelidir. Tüketicilerimiz internet sayfaları yerine aldıkları ürünlerin garanti belgelerindeki yetkili teknik servis numaralarını arasa yine yanılmaz ve mağduriyet yaşamaz. Ürünlerin garanti belgesinin arkasındaki yetkili servis listesindeki firmalarla çalışmaları işlerini kolaylaştırır” uyarıların da bulundu.

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 TÜKETİCİ GARANTİ ŞARTLARINA UYMALI  

Üretilen ya da ithal edilen mal ve hizmetlerle ilgili bir garanti süresi var. Garanti kapsamına giren ürünlerle ilgili yetkili servislerin belirli kuralları ya da sınırları var diyerek tüketicilerin uyarıları dikkate almasını öneren Kılıç, “Burada asıl olan yetkili belgesi olan servislere gidilmesini önermemizin sebebi tüketicinin garanti kapsamındaki ürünlerinin garanti kapsamı dışına çıkmaması ile ilgilidir. Tüketicinin yaptığı hatalardan birisi internet üzerinden hangi firmaysa o firmanın yetkili servisi gibi görünen listede ilk çıkan servise başvuruyor. Yetki belgesine bakmadan ürünü teslim ediyor. Sonrasında tüketici sorun yaşıyor. Yetkisiz servise ürün teslim edildiğinde ürün garanti kapsamından çıkar. Tüketiciler mağduriyet yaşamak istemiyorlarsa internet sayfalarından çok servisin yetki belgesi var mı ona baksınlar” şeklinde konuştu.

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 BELGELERİ İSTEYİN 

 Tüketici mağduriyeti olmaması adına belgelerin kontrol edilmesine dikkat çeken Kılıç, “Aldatma ya da ayıplı bir hizmetten sonra tüketici haklarını tekrar arayabilir ama iş işten geçmiş olur. Asıl olan yetkili bayii olduğunu iddia eden servis yetkilisinden Ticaret Bakanlığınca verilen yetki belgesi istemelidir. Bakanlık firmalara bu belgeyi iki yıl süreli veriyor. Aynı zaman da Ticaret Bakanlığı’ndan aldığı yetki belgesi yetmiyor. Aldığı ürünün yetkilendirdiği bir belge alması gerekir bu belgeyi ürünü satan firmanın bizim yetkili servisimiz dediği bir belge alması lazım. Yetkili olduğunu söyleyen teknik servislerin hem üretici firmadan hem Ticaret Bakanlığı’ndan yetki belgeleri olması gereklidir. Tüketicilerimiz mağduriyet yaşamak istemiyorsa yetkili olduğunu söyleyen firmalardan bu belgeleri istemesi onların yararına olur” ifadelerini kullandı.

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 ARAŞTIRMACI OLUN 

Tüketicinin araştırmacı olması haklarını bilmesinin çok önemli olduğunu söyleyen Kılıç satış sonrası hizmetlerin altını çizerek, “Tüketici bunları yapmayınca art niyetli kişiler tarafından mağdur ediliyor. Tüketici o şekilde bir mağduriyet yaşadığında nereye gideceğini bilmiyor. Biz Tüketici Hakları Derneği olarak bu konularda basın tarafından yapılan haberlerle bu konuları haber yaparak anlatıyoruz. Tüketicilerde biraz bu konularda araştırmacı olmalı amacını çok iyi bilmelidir. Tüketicilerimiz internet sayfaları yerine aldıkları ürünlerin garanti belgelerindeki yetkili teknik servis numaralarını arasa yine yanılmaz ve mağduriyet yaşamaz. Ürünlerin garanti belgesinin arkasındaki yetkili servis listesindeki firmalarla çalışmaları işlerini kolaylaştırır” uyarılarında bulundu. 

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FATURALAR SAKLANMALI 

Tüketici Hakları Derneği Başkan Yardımcısı Ergün Kılıç alışveriş yapımında fatura almanın önemine vurgu yaparak tüketicilere son olarak şu uyarılarda bulundu, “Tüketiciler öncelikle bir mal ya da hizmet alırken satış sonrası hizmeti var mı yok mu bu duruma kesinlikle baksınlar. Kesinlikle ürünün faturasını alsınlar fatura herhangi bir resmi süreçte onların ispat belgesi olacak çok önemli. Tüketiciler önce satış sonrası hizmeti olan ve bunların içinde de en çok yetkili servisi olan ürünleri tercih etsinler bu tercih onlara kolaylık saylayacak. Yetkili servis araştırması yaparken belge öncelikli çalışmaları tüketicinin lehine olacaktır” dedi. 

Faruk Gökyurt/ İLKSAYFA-

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