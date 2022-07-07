Kırgızistan'da Başkent rüzgarı

Kırgızistan’da Uluslararası Dünya Halkları Kültür yarışması düzenlendi. 5 ülkeden binlerce sanatçının katıldığı yarışmada, Ankara Kulübü Derneği Seymenleri birinci, bacıerenleri ikinci seçildi.

Uluslararası Dünya Halkları Kültür Yarışması Kırgızistan’da gerçekleştirildi. Yarışma müzik, dans ve el sanatları olmak üzere üç dalda gerçekleştirildi. Jüri üyelerinin verdiği oylarda, Ankara Kulübü Derneği Seymenleri birinci olarak Ankara Kulübü Derneği Bacıerenleri ise ikinci olarak yarışmayı tamamladı. Yarışma sonucunda gruplar Kazakistan Almatı gezisiyle ödüllendirildi.

KIRGIZİSTAN’DA DÜZENLENDİ

Kırgızistan'ın Issık Köl İli'nin Çolpon Ata İlçesi'nde TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı) 'nın destekleriyle ve Ankara Kulübü Derneği, Magıc Felt Public Fund Kyrgyzstan ve Ununea Democrata Tatara kurumlarının iş birliği ile Uluslararası Dünya Halkları Kültür Yarışması düzenlendi.

SEĞMENLER BİRİNCİ BACIERENLER İKİNCİ OLDU

Yarışmaya Kırgızistan, Türkiye, Kazakistan, Özbekistan ve İngiltere katıldı. Yarışmanın jüri koltuğunda Tatar Democratic Romania'dan Naım Belgın, Ankara Kulübü Derneği'nden Dr. Metin Özaslan, Macıg Felt Public Fund Kyrgyzstan'dan Burul Mambetova ve Orta Asya Kültür Festivalleri Koordinatörü Mira Toktogonova oturdu. Yarışma müzik, dans ve el sanatları olmak üzere üç dalda gerçekleşti. Jüri üyelerinin verdiği oylarla Ankara Kulübü Derneği Seymenleri birinci olarak Ankara Kulübü Derneği Bacıerenleri ise ikinci olarak yarışmayı tamamladı.

ALMATA’YI GEZDİLER

Yarışma sonucunda gruplar Kazakistan Almatı gezisiyle ödüllendirildi. Gezi'nin sonunda Ankara Kulübü Derneği Seymenleri Başkent Bişkek'teki TİKA tarafından tadilatı yapılan Kırgızistan Ulusal Tarih Müzesi'nde üç oyundan oluşan gösteri sergiledi. Müzedeki etkinliğe TİKA Kırgızistan Koordinatörü Osman Usta ve Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği Genel Başkanı Atamşa Dursunov katılım gösterdi.

BİNLERCE SANATÇI KATILDI

Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan yaptığı konuşmada “Her yıl biz bir festival, yarışma düzenliyoruz. Halk oyunları, halk müziği ve halk dansları, Kırgızistan’ın hemen hemen bütün illerinden, ilçelerinden ekipler ve sanatçılar katılıyor. Civardaki Kazakistan gibi, Özbekistan gibi ülkelerden de çok sayıda sanatçı yarışmaya katılıyor. TİKA’nın destekleriyle buraya geliyoruz. Buradan da TİKA’ya teşekkür ediyoruz. Orta Asya’dan yüzlerce sanatçı bu organizasyonda bir araya geldi. Ayrıca bizim düzenlediğimiz 5 Ekim Ankara’nın Başkent oluşu ve 13 Ekim Atatürk’e Ankara hemşehriliği verilmesinin arasında Başkent Ankara Festivalimiz var” dedi.

TÜRKİYE’NİN KALBİ ANKARA

Özaslan, “Tüm ülkelerden sanatçı dostlarımızı orada ağırlıyoruz. Kırgızistan bizim Ata topraklarımız. Buralar bizim ülkemiz ama Türkiye’de Kırgızların ülkesi. Farklı devletlerimiz var ama hepimiz tek bir milletiz. Ankara Kulübü Derneği, Ankaralıların ve Seymenlerin kurduğu bir dernek. 1932 yılında bizzat Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla kurulan bir derneğiz. Size Türkiye’nin kalbi Ankara’dan ve Türk vatandaşlarından kucak dolusu selamlar getirdik. Sizleri her zaman Türkiye’de görmek isteriz” İfadelerini kullandı.

Faruk Gökyurt/ İlksayfa

