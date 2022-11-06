Kırşehirliler ‘Ahi Pilavı’ etkinliğinde buluştu

Mamak Kırşehirliler Derneği hafta sonu düzenlenen ‘Ahi Pilavı’ etkinliğinde buluştu. Dernek Başkanı Kani Aras, “Siyaset üstü bir derneğiz. Amacımız birlik ve beraberlik içinde alkışlayan değil alkışlanan bir dernek olmaktır” dedi.

Hafta sonu Mamak Kırşehirliler Derneği tarafından düzenlenen ‘Ahi Pilavı’ etkinliği Kırşehirli hemşerileri bir araya getirdi. Kırşehirli halk ozanı İsmail Çelik’in okuduğu bozlak türküleriyle etkinliğe renk katarken Dernek Başkanı Kani Aras, “Ankara gibi büyük bir şehirde toplantımıza bu kadar kalabalık bir topluluğun katılması bizi çok mutlu etti. Dernek olarak tek amacımız hemşerilerimizin birlik ve beraberliğini sağlamaktır. Biz siyaset üstü bir derneğiz kapımız bütün hemşerilerimize açıktır” dedi.



“DERNEĞİMİZ TOPLUMDA KARŞILIK BULUYOR”

Şehitlerimize yapılan dualar ile başlayan ‘Ahi Pilavı’ etkinlinde konuşan Mamak Kırşehirliler Derneği Başkanı Kani Aras, “Böyle bir ortamda hemşerilerimizi görmekten gurur duyduk. Hafta içi hafta sonu hepimizin mazeretlerimiz var. Ama bu mazeretleri kenara atıp bu toplantıya katılan hemşerilerimize çok teşekkür ederim. Dernek olarak dostların birbirini görmesi ve hasret giderebilmesi için buraya gelmeniz çok gururlandırdı. Derneğimizi kuralı yaklaşık iki yıl oldu. Geçen yıl pandemiden dolayı pek fazla bir şey yapamadık. Dernek olarak iftar verdik. Neşet Ertaş gecesi düzenledik iki programımıza da çok sayıda hemşerimiz katılım sağladı. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki derneğimiz toplumda karşılık buluyor. Bu da siz hemşerilerimizin çabalarıyla olan bir karşılıktır” sözleri ile hemşerilerine çabaları için teşekkür etti.



“BİRLİĞİMİZ DAİM OLSUN”

“Bizler Mamak Kırşehirliler Derneği olarak siyaset üstü bir hemşeri derneğiyiz” diyen Dernek Başkanı Aras, “İlk günden bu güne tek amacımız hemşerilerimiz arasındaki birlik ve beraberliği sağlamak oldu. Pandemi sürecine rağmen Mamak Kırşehirliler Derneği olarak diğer derneklere ve federasyonlara emsal etkinliklerde bulunduk. Bu etkinlikleri sizlerin sayesinde oldu. Biz bundan sonra Mamak’ta yaklaşık 11 Kırşehir hemşeri dernekleri ile bir toplantı daha yapacağız. Fakat yapacağımız toplantıyı biraz daha genişleterek Ankara’daki bütün dernek başkanlarını toplayan bir toplantı yapacağız. Biz tam bir aile olarak 40 kişilik bir yönetim kurduk. Biz derneğimizi kurarken siyaset üstü olacak dedik o şekilde hemşerilerimiz için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hemşerilerimize destek olarak birlik ve beraberliğimizin devamını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Halk ozanı İsmail Çelik’in bozlak türküleriyle devam eden program ahi pilavının dağıtımıyla sona erdi. Etkinliğe katılan Kırşehirliler etkinliğin yapılmasına katkı sunanlara teşekkür ederek bir arada oldukları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Faruk Gökyurt/ İLKSAYFA-