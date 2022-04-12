Kırşehirliler Mamak’ta iftar programında bir araya geldi

Kırşehirliler Mamak’ta birlik ve beraberlik iftarında bir araya geldi. Mamak Kırşehirliler Derneği tarafından düzenlenen programa çok sayıda siyasetçi, bürokrat, STK temsilcileri ve vatandaş katıldı.

Kırşehirliler, Mamak Kırşehirliler Derneği tarafından düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Çok sayıda siyasi, bürokrat ve vatandaşın katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Programa Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Ak Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, MHP MYK üyesi Prof. Dr. Cengiz Şahin, Kırşehirli Dernekler Federasyonu Genel Başkan Vekili Hüseyin Ata ve çok sayıda vatandaş katıldı.

FESTİVAL MÜJDESİ

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, düzenlenen programın hayırlara vesile olmasını temenni ederek, kovid-19 salgını nedeniyle iki yıldır yapılamayan iftar programlarına değindi. Köse, “Rabbime şükürler olsun ki iki yıldır ara verdiğimiz iftar programlarına tekrar başladık. İnşallah bundan sonrada farklı programlarla bir arada olacağız. Kırşehirliler gecesi yapmıştık, bir de festival yapacağız.”

MUTLULUK DUYUYORUZ

“Bunun da müjdesini buradan verelim. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın halka hizmet hakka hizmet düsturuyla hareket ediyoruz. Her kesime hizmet ediyoruz. Sizleri Mamak’ta ağırlamak bizim için büyük bir mutluluk. Rabbim bugünleri hakkıyla eda edebilmeyi ve önümüzdeki bayrama ulaşabilmeyi nasip etsin” ifadelerini kullandı.

TEVECCÜH TEŞEKKÜRÜ

Mamak Kırşehirliler Derneği Başkanı Kani Araz, katılımlarından dolayı Kırşehirli hemşehrilerine, sivil toplum kuruluşu temsilcilerine ve siyasi parti temsilcilerine teşekkür etti. Araz, “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş ayı olan bu mübarek ayınızı tebrik ediyorum. Allah hayırlı Ramazanlar nasip etsin, Rabbim Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı’na da bizleri eriştirsin” diye konuştu.

Kırşehirli Dernekler Federasyonu Genel Başkan Vekili Hüseyin Ata ise programda emeği geçen herkese teşekkür ederek, katılım sağlayan hemşehrilerine bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmadıkları için ayrıca teşekkür etti.

İSLAM COĞRAFYASI UNUTULMADI

Programda söz alan Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, “İftar ve gönül soframızda sizleri ağırlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Bizleri bu sofrada buluşturanlara teşekkür ediyorum. 11 ayın sultanı Ramazan ayını eda etmekten mutluluk duyuyoruz. Bu ayın aziz milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. İslam dünyasındaki zulümlerin sona ermesi için dua ediyoruz. Bu ayın tüm İslam coğrafyasına barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz.”

İHTİYAÇ SAHİPLERİNİ UNUTMAYALIM

“Salgından dolayı Ramazanlarımızı uzun bir süredir buruk olarak geçirdik. Salgının azalmasıyla özlediğimiz eski günlerimizi tekrar döndük. Ramazan ayı rahmet ve bereket ayı, oruç ve sabır ayı, yardımlaşma ve dayanışma ayıdır. Sevgili peygamberimiz (s.a.v.) komşusu açken tok yatan bizden değildir buyurmuştur. Bu hadisi şerifin öncülüğünde bizlerde ihtiyaç sahipleri için, hep birlikte çaba göstermeliyiz.”

MANEVİ İKLİMİNDEN İSTİFADE EDELİM

“Bu ramazan ayında yardımlarınızı, hayırlarınızı ihtiyaç sahibi insanlara ulaştıraraktan bu ayın manevi ikliminden istifade etmeliyiz. Ramazan da özellikle yetim ve öksüzlere sahip çıkmalıyız. Şehit ailelerine ve kahraman gazilerimizle büyüklerimizi ihmal etmemeliyiz” diye konuştu.

KADINLARDAN HELALLİK İSTEDİ

MHP MYK üyesi Prof. Dr. Cengiz Şahin, “Aranızda olmamaktan çok mutluyum. Dernek Başkanımız Kani Araz başta olmak üzere bu programda emeği geçen tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum” dedi. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ise yaptığı konuşmada, kadınların önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı, “İftarda kahrımızı çeken, sahurda bizim için kendi uykusundan fedakârlık yapan kadınlarımızın Ramazan ayını kutluyorum. Erkekler oruç tutar ama kadınlar hem oruç tutar hem de bunun zahmetine katlanır. Hakkınızı helal edin.”

KARDEŞLİĞİ EKSİK ETMEYECEĞİZ

“Ramazan ayı bereket ayıdır, Ramazan ayı dayanışma ve dostlukların ayıdır. Ramazan ayı küslüklerin bittiği bir aydır. Kırşehir evliyalar diyarıdır, sevgilerin şehridir. Bunlar bize sevgiyi, dostluğu, kardeşliği hediye etmiş, biz de burada söz veriyoruz ki bu kardeşliği hiç eksik etmeyeceğiz.”

STK VURGUSU

Ak Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan ise yaptığı konuşmada Ramazan ayının önemine vurgu yaparak, “Pandemi nedeniyle iki yıldır Ramazan ayını doyasıya yaşayamadık. Şükürler olsun ki artık bir aradayız. Sivil toplum kuruluşlarının önemi burada ön plana çıkıyor. Sivil toplum kuruluşları günümüzde birlik ve beraberlik içerisinde hareket ediyor.”

DOSTLUK VE BİRLİKTELİK VURGUSU

“Bu süreç Başkent’teki hemşerilerimizin bir yerlerden bir şeyler talep eden değil talep edilen pozisyona gelmelerine vesile oldu. Artık bizim hemşehrilerimiz siyasette etkin noktalara geldiler. Burada derneklerimizin ve vakıflarımızın önemi çok büyük. Geldiğimiz yeri yani memleketimizi unutmayacağız, imkânlar doğrultusunda destek vermeye çalışacağız. Dostluklar ve birliktelikler bizleri zirveye götürür. Artık idare edilen değil, idare eden pozisyondayız. Gençlerimizi bir an önce buralara adapte edelim” ifadelerini kullandı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA