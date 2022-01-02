Kırşehirlilerden Başkan Köse'ye ziyaret

Kırşehirli Dernekler Federasyonu ve Mamak Kırşehirliler Derneği, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’yi makamında ziyaret etti.

Kırşehirli Dernekler Federasyonu ve Mamak Kırşehirliler Derneği, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’yi makamında ziyaret etti.

KIRŞEHİRLİ MUHTARLAR DA ZİYARETE KATILDI

Ziyarette Federasyon Genel Başkanı Hilmi Gökçınar ve Dernek Başkanı Kani Araz, konuşma yaptı.

Ziyarete Mamak’taki Kırşehirli 4 mahalle muhtarı da katıldı.

“YAKIN KOMŞULARIM KIRŞEHİRLİYDİ”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, çocukluk ve gençlik dönemlerinde Mamak’taki komşularının ve çok yakın arkadaşlarının Kırşehirli olduğunu söyledi.

“KAPIMIZ AÇIK”

Başkan Murat Köse, seçimlerde Kırşehirli seçmenlerden büyük destek aldığını ifade ederek heyettekiler nezdinde tüm Kırşehirlilere teşekkür etti. Başkan Köse, kapılarının tüm Kırşehirlilere açık olduğunu vurguladı. Federasyon ve Dernek temsilcileri, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye ilgi ve alakasından dolayı teşekkür etti.

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