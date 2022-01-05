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Kırtasiyeci esnafı perişan

Kırtasiyeciler Odası Başkanı Ünal Şimşek, zincir marketlerin kırtasiye ürünleri satmasına tepki göstererek, “Kırtasiyeci esnafı perişan. İşler düştü. Zincir marketler kırtasiye malzemeleri satmamalı. Yasa çıkarılarak bunun önüne geçilmeli” dedi.
Kırtasiyeci esnafı perişan

Ankara Kitap ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası Başkanı Ünal Şimşek, kırtasiye ürünlerinin marketlerde satılmasına tepki gösterdi. Şimşek, “Her önüne gelen kitap, kalem, defter vb. kırtasiye ürünlerini satmamalı” diyerek, “Zincir marketler kırtasiye ürünü satmamalı. Kırtasiyeci esnafı perişan. İşler düştü. Yasa çıkarılarak bunun önüne geçilmeli” dedi.

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HER ÖNÜNE GELEN SATMAMALI
Şimşek, “Pandemi döneminde kitapçı, kırtasiyeci perişan hale geldi. Okulların pandemi döneminde açılmaması sektörü sıkıntıya soktu. Bunun yanı sıra esnafı kırtasiye ürünlerinin marketlerde satılması daha çok etkiledi. Bütün marketlerde kitap ve kırtasiye ürünleri var. Marketlerde bu ürünler olduğu zaman bin kırtasiyecinin gelirini 3 bin kişi paylaşıyor. Durum böyle olunca sektörde sıkıntı yaşanıyor. Devlet kitabı ben vereceğim dedi, dağıttı. Kırtasiye malzemelerini de önüne gelen satarsa kırtasiye esnafı perişan olmazda ne olur” diye konuştu.

1641367137524.jpegUCUZ ALGISI YANLIŞ
Kırtasiye ürünlerinin marketlerde daha ucuza satıldığına ilişkin bir algının oluştuğunu ancak bunun doğru olmadığının altını çizen Şimşek, “Marketler ucuza ürün satıyor’ diye bir şey yok. Zaten biz bunu anlatamadığımız için vatandaş da öyle algılıyor. Türk toplumu araştırıcı bir toplum değil. İnsanlar markete gittiği zaman amacı gıda maddesi almak ama gelmişken iki üç düzine kalem de alayım diyor.”

MARKETLERE TEPKİ GÖSTERDİ
“Kırtasiyeye genelde öğrenci gelir ama veli geldiği zaman fiyatını tek tek, kuruş kuruş sorar. Markete gittiği zaman böyle bir şey yok. Perakende yasası çıktı. Bu yasada zincir marketler masa, sandalye, beyaz eşya satmasın diyor ancak asıl satmayacakları şey kitap, kırtasiye ürünleri. Bakıyorsunuz yağ satıyor, sandalye satıyor yanında kırtasiye ürünleri de satıyor. Hâlbuki gelişmiş ülkelerde böyle bir şey yok” diye konuştu.

ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ
Şimşek, vatandaşın alım gücünün düşmesinin de satışları etkilediğini ifade ederek, “Fiyatlar yükselince müşteri de azaldı. Vatandaşın alım gücü düştüğü için almıyor, alamıyor. Alım gücünün kırtasiyecilerin işinin düşmesinde yüzde 70 etkisi var. Ancak bunun sebebini sadece alım gücü olarak belirtmek de doğru olmaz. Bizim işlerimiz düştüğü zaman vatandaş gidip marketten mi alıyor buna bakmak lazım. Bir şeyi objektif değerlendirmek için gerçek bilgiye ulaşmak lazım. Bunu tam ölçemiyoruz ama işlerin düşmesinde alım gücünün etkisi büyük” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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