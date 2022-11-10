Kış lastiği ne zaman takılıyor, 2022 kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, takmamanın cezası ne kadar, kış lastiği takmanın amacı nedir?

Kışın zor hava şartları sebebiyle trafikte güvenli ulaşımı sağlamak için kış lastiği uygulaması zorunlu hale getirildi. Peki, Kış lastiği ne zaman takılıyor, 2022 kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, takmamanın cezası ne kadar, takmanın önemi nedir?

2022-2023 yılı kış mevsiminin yavaş yavaş başlaması ile araçlarımızda almamız gereken tedbirler öne çıkıyor. Kışlık lastik kullanmanın hem sürücülere hem yayalara sağladığı faydayı göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Peki, kış lastiği ne zaman takılıyor, 2022 kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, takmamanın cezası ne kadar, takmanın önemi nedir? Tüm cevaplar haberimizde.

2022 KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda her yıl 1 Aralık itibariyle kış lastiği zorunluluğu başlıyor . Bu zorunluluk 1 Nisan tarihine kadar sürüyor. 4 ay boyunca kışlık lastiklerin takılı olması gerekiyor.

KIŞLIK LASTİK TAKMAMANIN CEZASI NE KADAR?

4 aylık süreç içerisinde aracında kışlık lastik bulunmayan kullanıcılara 1152 TL ceza uygulanıyor. Kullanıcıların can güvenliğine önem verip kurallara uyulması hedefleniyor.

KIŞLIK LASTİK TAKMANIN ÖNEMİ NEDİR?

Uzun yol amaçlı veya şehir içinde kullandığımız araçlarımızda yapmamız gereken, kendimizin ve diğer insanların can güvenliğine değer vermek. Kış mevsimi yaklaştı ve ülkemizde kış mevsimini doya doya yaşıyoruz. Araç sahipleri olarak trafikte can güvenliğimizi korumak amacıyla uymamız gereken kuralların başında, kışlık lastikler bulunuyor.

Kışlık lastikleri ve zincirleri takmamızın amacı , kaygan zeminde; ıslak zeminde, kar ve buzlu noktalarda aracın olabildiğince kontrolünü kaybetmemek. Kış lastiği takmanın bir diğer amacı da yayaların ve şoförlerin can güvenliğini sağlamak ve kış mevsimini en güvenli biçimde atlatmaktır.

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