Kısa çalışma: Büyük konser

Başkent’te Koro Otuzuncu Yıl Konseri gerçekleştirildi. Koro Başkanı Emine Gümüş, “Çok kısa sürede konsere hazırlandık. Buna rağmen yoğun bir seyirci kitlesiyle karşılaştık” dedi.

Koro Kurucu Başkanı Emine Gümüş, TRT Türk Halk Müziği Konserinin yeniden bir araya geldiğini vurguladı. Bir süre çalışmalara ara verildiğini kaydeden Gümüş, kısa sürede büyük bir konser gerçekleştirdiklerini vurguladı. Gümüş, “Konser gerçekleşene kadar aralıksız her gün çalışmalarımıza devam ettik. Kısa zamanda hazırlandığımız koroda yirmi kişi yer aldı” ifadelerini kullandı.

2 BÖLÜM

Yapılan konserin 2 aşamadan oluştuğuna dikkat çeken Gümüş, İlk aşamada uşak makamından eserler, ikinci aşamada ise solo eserlere yer verildiğini ifade etti.

DEVAM EDİYOR

Gümüş, TRT Radyo ve televizyonlarının müzik alanında çalışmalarına devam ettiğini dile getirirken, yurt içi ve yurt dışında çeşitli etkinlik ve festivallerde konserlerin gerçekleşeceğini söyleyerek konuşmasını sonlandırdı.

Buket Beslen/ İlksayfa