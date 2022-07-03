Kısa çalışma: Büyük konser

Koro Kurucu Başkanı Emine Gümüş, TRT Türk Halk Müziği Konserinin yeniden bir araya geldiğini vurguladı. Bir süre çalışmalara ara verildiğini kaydeden Gümüş, kısa sürede büyük bir konser gerçekleştirdiklerini vurguladı. Gümüş, “Konser gerçekleşene kadar aralıksız her gün çalışmalarımıza devam ettik. Kısa zamanda hazırlandığımız koroda yirmi kişi yer aldı” ifadelerini kullandı.
2 BÖLÜM
Yapılan konserin 2 aşamadan oluştuğuna dikkat çeken Gümüş, İlk aşamada uşak makamından eserler, ikinci aşamada ise solo eserlere yer verildiğini ifade etti.
DEVAM EDİYOR
Gümüş, TRT Radyo ve televizyonlarının müzik alanında çalışmalarına devam ettiğini dile getirirken, yurt içi ve yurt dışında çeşitli etkinlik ve festivallerde konserlerin gerçekleşeceğini söyleyerek konuşmasını sonlandırdı.
Buket Beslen/ İlksayfa
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