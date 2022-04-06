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Kitap ve Kültür Fuarı 39. kez kitapseverlerle buluşuyor

TDV tarafından bu yıl 39’uncusu düzenlenecek ve Ramazan geleneği haline gelen ‘Kitap ve Kültür Fuarı’  9-27 Nisan tarihleri arasında kitapseverlerle buluşacak. 
Kitap ve Kültür Fuarı 39. kez kitapseverlerle buluşuyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iştiraki Vakıf Fuarcılık tarafından Ramazan ayında geleneksel olarak düzenlenen ‘Kitap ve Kültür Fuarı’  9-27 Nisan tarihleri arasında 39. kez kitapseverlerle buluşacak. Pandemi nedeniyle iki yıl ara verilen fuar, Ankara ve İstanbul’da düzenlenecek.  

AHMET HAMDİ AKSEKİ CAMİ’NİN AVLUSUNA KURULACAK
Ankara’da Ahmet Hamdi Akseki Cami avlusunda, İstanbul’da ise Çamlıca Cami ve Fatih Cami avlusunda olmak üzere eş zamanlı olarak 3 yerde gerçekleşecek ‘Kitap ve Kültür Fuarı’ 19 gün boyunca kitapseverleri ağırlayacak. Fuar esnasında imza günleri ve söyleşiler de yapılacak. 

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100’ÜN ÜZERİNDE YAYINCI KATILACAK
Ramazan geleneği haline gelen fuarda bu yıl ilk defa yabancı dildeki yayınlara ve yayıncılara özel bir alan tahsis edilecek. Yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik kapalı alanda 100’ün üzerinde yerli ve yabancı yayıncının katılacağı bu yılki fuar uluslararası bir boyut kazanacak. 

İLKİ 1983’TE DÜZENLENMİŞTİ 
Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi’nin kuruluşundan bir yıl sonra 1983 yılı Ramazan ayında Ankara’da ilki düzenlenen ‘Kitap ve Kültür Fuarı’ her geçen yıl gelişerek geleneksel hale geldi. İlk zamanlar Dini Yayınlar Fuarı olarak başlayan ve ağırlıklı olarak dini yayınların sergilendiği bu organizasyon 1999 yılından itibaren dini yayınlar dışında da eserler yayımlanarak ‘Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı’ adıyla faaliyet gösteriyor. 

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KİTAP DENİLİNCE AKLA İLK KUR’AN GELİYOR 
Düzenlendiği günden bugüne büyük ilgi gören fuar, salgın tedbirleri nedeniyle yalnızca geçtiğimiz 2020 ve 2021 yıllarında düzenlenememişti. Fuarın 37’ncisinin Ankara ayağı Melike Hatun Cami avlusunda, 38’incisi ise Kocatepe Cami avlusunda düzenlenmiş ve büyük ilgi görmüştü. Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş açılışını yaptığı son iki fuarda kitap ile kitap dostlarını buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtmiş, “Kitap denilince Allah’ın Kitabı Kur’an-ı Kerim önce aklımıza geliyor. Kur’an okunmak, yaşanmak için var. O Kitap ki gelen ilk ayetleri, ‘oku’ diyor. Kainatı, Allah’ın gönderdiği vahyi oku. Dolayısıyla kitap, hayatımızın ayrılmaz bir parçasıdır” ifadelerini kullanmıştı.  

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

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