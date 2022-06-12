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Kızılay Konur 2 Sokak esnafı araç trafiğinden dertli: "kapatılmasını istiyoruz"

Kızılay Konur 2 Sokak esnafı araç trafiğinin bölgede bulunan işletmeleri gölgelediğini belirterek sokağın araç girişine kapatılmasını istiyor.
Kızılay Konur 2 Sokak esnafı araç trafiğinden dertli: "kapatılmasını istiyoruz"

Çankaya Kızılay Konur 2 Sokak esnafı bölgenin trafiğe kapatılmasını istiyor. Sakarca Caddesi, Yüksel Caddesi, Karanfil 1 Sokak, Konur 1 Sokak gibi araç girişine kapalı olan bölgelerde esnafın daha fazla iş yaptığını belirten çevre esnafı, “Araç trafiği mekânları gölgeliyor. Vatandaşlar hareket alanının fazla olduğu yerlerde vakit geçiriyor. İnsanların yürüyüş yapabileceği hareket alanları oluşturmamız lazım. Burası trafiğe kapatılsın Ankara’nın sayılı sokaklarından birisi haline gelir” diyor.

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ESNAF YILLARDIR İSTİYOR
Konu hakkında gazetemize bilgi veren Kızılay Konur 2 Sokak’ta restoran işletmecisi Fatih Yaylamaz, yıllar önce sokağın trafiği kapatılması için girişimde bulunduklarını buna rağmen bir netice alamadıklarını belirtti. Yaylamaz, sokağın trafiğe kapatılması halinde bölgenin daha da hareketleneceğini ve esnafın işlerinin artacağını kaydederek, “Biz buranın Sakarca Caddesi, Yüksel Caddesi, Karanfil 1 Sokak, Konur 1 Sokak gibi trafiğe kapatılmasını istiyoruz. Bunu istememizdeki sebep ise trafiğe kapalı sokaklarda esnaf daha çok iş yapıyor” dedi.

ARAÇ TRAFİĞİ MEKÂNLARI GÖLGELİYOR
Daha önce bu konu hakkında ilgili kurumlarla görüşmeler yapıldığını ama bir sonuç alınamadığını vurgulayan Yaylamaz, “Ana arterler açık olduğu sürece buranın trafiğe kapatılmasının bir sorun olmayacağını düşünüyoruz. Bölge esnafı olarak ortak görüşümüz bu. Trafiğe kapalı alanlarda esnaf daha fazla iş yapıyor. Bölge daha da hareketleniyor. Vatandaş araç trafiğine açık olan sokaklara çok gelmiyor. Haliyle de bölge diğer yerlere göre hareketsiz oluyor. Bu da bizim işlerimizi doğrudan etkiliyor. Araç trafiği mekânları gölgeliyor” diye konuştu. 

MÜŞTERİLER DE İSTİYOR
Yaylamaz, “Buraya gelen müşterilerimiz de bizimle aynı görüşte. Trafiğin olmadığı sokaklardaki mekânlarda oturmak istiyor. O bölgede yürüyüş yapmak istiyor. İnsanların hareket alanını genişletmek gerekiyor. Alışveriş merkezlerine insanları mahkûm etmeyelim. Burası eğer trafiğe kapatılırsa Başkent’in marka değerlerinden birisi olur” ifadelerini kullandı.

ANKARA’YA DEĞER KATAR
Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi’ne çağrıda bulunan Yaylamaz, “Burası trafiğe kapatılsın Ankara’nın sayılı sokaklarından birisi haline gelir. Hem yerli hem yabancı birçok turistin uğrak noktası haline gelir. Kızılay’ı eski günlerine döndürmek istiyorsak yerel yönetimler bu konulara önem vermeli ve esnafı can kulağıyla dinlemeli.”

İSTİHDAM ARTAR
“Esnaf iki yıldır pandemiden dolayı iş yapamıyordu. Eğer bu karar alınırsa, telafi niteliğinde olur. Bizim işletmemizde 12 personel çalışıyor. Buralar biraz hareketlenirse personel sayımız 20’ye çıkar. İstihdama da katkımız olur. Çünkü bu sokakta onlarca işletme var” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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