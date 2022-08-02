Kızılay Metro'da fotoğraf sergisi açıldı

Metro Sanat Galerisinde ‘Kale Bedeninde Devşirme Taşlar’ isimli fotoğraf sergisi açıldı. Sergi, Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Odası Başkanı Bekir Ödemiş ve Fotoğraf Sanatçısı Deniz Seyran öncülüğünde gerçekleştirildi.

Kale Bedeninde Devşirme Taşlar isimli fotoğraf sergisi Kızılay Metro Sanat Galerisi’nde açıldı. Kültür ve Tabiat Varlıkları Derneği Daire Odası Başkanı Bekir Ödemiş ve Altın Oran Fotoğraf Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Seyran öncülüğünde açılışı gerçekleştirilen sergi, Başkent halkı tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren Bekir Ödemiş, “Bu sergiyle Ankara’da ihmal edilmiş olan, geçmişten bugüne kadar uzanan tarihimizi, kültürel mirasımızı hemşerilerimize göstermeyi planladık. Şu an birçok kişi bu mirastan yoksun. Başkent halkına bu kültürel mirası aşılamak için bu yola girdik. Başkentimize değer” dedi.

DOĞAL ZENGİNLİKLER ÖN PLANDA

Bekir Ödemiş, sergi açılışında şu sözleri söyledi; “Öncelikle Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmanın mimarı olan Deniz Beye teşekkür ediyorum. Yapılan bu çalışma Ankara’nın doğal güzelliklerini gözler önüne sererken aynı zamanda da onları hem Türkiye’ye hem de dünyaya tanıtmaktadır. Bunun yanında bu fotoğrafların gelecek için miras niteliğinde olduğunu düşünüyorum.”

TARİH BİLİNMİYOR

Ödemiş, “Uzun yıllardır Ankara’da ihmal edilmiş olan, kadim uygarlıklara ait ne kadar tarihi, kültürel, arkeolojik miras varsa onların restorasyonu için, onarılması için hepsine el attık. Pek çok Ankaralı dostumuz Ankara’daki bu değerlerin farkında değil, çoğu yerini bile bilmiyor. Tarihi miras çok geniş bir yelpazeye sahip ve bu durumda eğitim düzeyi hiç fark etmiyor. Bu mirasın farkında olmayan akademisyen de var milletvekili arkadaşlarımız da. Ankara tanınmıyor” dedi.

BAŞKENTİMİZE DEĞER

Ankara’nın tarihi miras olarak birçok eksikliği bulunduğunu fakat bu eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar başlatıldığını dile getiren Ödemiş, “El birliğiyle bu eksikliği gidereceğiz. Ankara’da her geçen gün arkeolojik değeri yüksek bulgular ortaya çıkıyor. Hızımızı kaybetmeden var olan projelerimizi revize ederek, yürüyüş yolu, teras ve karşılama merkezi gibi projeleri hızla değiştirip yerine daha iyi projeler koyacağız. Öncelikli olarak diyoruz ki Ankara’ya değer katıp vasatlıktan kurtarıp nitelikli bir kent haline dönüştüreceğiz. Ankara için bu çalışmaları kazanç olarak değerlendiriyoruz” şeklinde konuştu.

ELİMİZDE HİÇBİR ŞEY KALMAZ

Ödemiş, yapılan çalışmaların Ankara için gerekli ve önemli olduğuna dikkat çekerek, “Çalışma arkadaşlarım burada var olan kültürel mirasımızı korumaya yönelik, Ankara tarihine ve kültürüne yönelik yaptığımız çalışmalarda Sayın Başkanımız Mansur Yavaş, maddi ya da manevi olarak bizlere bir şey sormuyor. Tam aksine bu konunun alt yapıdan, kavşaktan daha önemli olduğunu, bunların yapılabileceğini fakat kültürel miras yitirilirse yerine bir şey koyulamayacağını dile getirerek bizlere destek oluyor” diye konuştu.

GÖREREK ÖĞRENİYORLAR

Kültürel mirası korumak için bilmek gerektiğinin altını çizen Ödemiş, 9-10 yaş grubundaki çocuklar ve başkent vatandaşları için proje başlattıklarını dile getirdi. Bu konu hakkında gazetemize bilgi veren Ödemiş, “9-10 yaş grubunda olan çocuklarımız için 2 gün süren Ankara’nın tarihini öğretmek amacıyla bir proje başlattık. Bu projede çocuklarımızı ilk gün Ankara’nın doğal güzellikleriyle buluşturup ikinci gün ise bu değerleri sınıf içerisinde çocuklarımıza anlatıyoruz. İkinci günün sonunda çocuklarımıza bu eğitime katıldıkları için sertifika veriyoruz. Çocuklarımız ve geleceğimiz için güzel bir adım” ifadelerini kullandı.

VAR OLAN DEĞERLERİ TANIMA GEZİSİ

Ödemiş, Bunun dışında yeni başlatmış olduğumuz ‘Ankara Miras Şantiye Gezileri’ kapsamında da restorasyon uygulaması yaptığımız tüm alanlara 20’şerlik gruplar halinde, uzmanlarımız eşliğinde vatandaşlarımızı götürüyoruz. Böylece Ankara’da var olan bu değerleri tanımalarını ve belediyemizin yapmış olduğu kıymetli çalışmaları yerinde incelemelerini istiyoruz” diyerek sözü serginin mimarı olan Fotoğraf Sanatçısı Deniz Seyran’a bıraktı.

FARKINDALIK SAĞLAR

Altın Oran Fotoğraf Sanatı Derneği(ALFOD) Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Seyran, “Fotoğraf diğer mesleklerden farklıdır. Fotoğraf çekerken farkındalık yaratırsınız. Fotoğraf sınırsız bir dünya yaratır. Dışarda fotoğraf çektikçe insanı, doğayı, çevreyi tanımaya başlarsınız. Tanıdıkça oralarda yatan farklılıkları inceler ve farklı görmeye başlarsınız. Diğer meslek dallarından getirmiş olduğu en önemli fayda budur” dedi.

FARK EDİLMEYEN TAŞLAR

Seyran, “Çocuk yaşta fotoğrafçılığa başladım. Çocukların çocuk yaşta fotoğraf çekmesini dünyayı tanımaları için çok faydalı buluyorum. Bu çalışmamda aynı şekilde biz fotoğrafçılar olarak kale ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Çevreyi, insanları devamlı fotoğraflarız. Bu ziyaretlerim sırasında ilk olarak ara sokak içerisinde bulunan kimsenin fark etmediği yazılı bir taşı fotoğrafladım. Bu fotoğraf da kaleyi fotoğraflamamda başlangıç noktasını oluşturdu” ifadelerini kullandı.

İKİ YILI AŞKIN FOTOĞRAF ARŞİVİ

Başlangıç noktasında bir taşın fotoğrafını çekerek başladığını dile getiren Seyran, sonrasında fotoğrafların ardı ardına geldiğini ve çektiği her fotoğrafın ardından yeni taşlar keşfettiğini dile getirdi. Seyran, bu fotoğrafların yazıt, resim, heykel, taş, motif olabildiğini de dile getirerek, “Yazıtların serbest şekilde koyulduğunu gördüm. Sonra bunları yaklaşık iki yıldan fazla bir süredir fotoğraflamaya başladım. Mimari fotoğraf çekmenin bir farklılığı vardır o da doğru ışığı beklemek. Günün belli bir saatinde, belli bir anında çekilebiliyor. Parçalı ışık olduğu zaman orada bulunan değerli taşlar güzel çekilemiyor. Tam ışık geldiğinde taş üzerinde olan yazılar görünmüyor. İki yılı geçen bu fotoğraf serüveni sonucunda bu fotoğraflar arşiv olarak kullanılmaya başlandı” şeklinde konuştu.

KÜLTÜREL MİRAS BİLİNCİ AŞILANMALI

“Taşlar zamanla doğal olarak üzerinde bulunan yazılar bozulmaya, silinmeye başlıyor” diyen Seyran, “Bunun dışında duyarsız olan insanlarımız ellerinde bir nesneyle kazıyorlar, spreyle boyuyorlar, yazılar yazarak var olan güzelliklere zarar veriyorlar. Deformasyona sebep oluyorlar. Tarihi değerlerimizi bilmedikleri sürece bu değerlerimize sahip çıkmaları mümkün değil. Bu sebeple onlara bu bilinci aşılamak gerekiyor” diyerek kale içerisindeki bilinçsiz yapıya dikkat çekti.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN DESTEK

Seyran, “Ben bu fotoğrafları derneklerde insanlara göstersem de bu güzelliklerin farkına varılması için en büyük destekçimiz Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanımız oldu. Sizlerin desteğiyle bu güzel çalışmalar daha çok insana bulaşıp farkındalık yaratacak. İnsanların tarihimizde olan bu güzellikleri bilmesi gerekiyor. Milattan önce beşinci yüzyılda yapılan bir kalenin şu an hala ayakta durduğunu ve kale duvarlarında bu eserlerin korunduğunu ve günümüze kadar geldiğini bilsinler” dedi.

BÜTÜN İLÇELERDE SERGİLENME SÖZÜ ALDI

Fotoğraf Sanatçısı Deniz Seyran’ın konuşmaları sonrasında sergide yer alan fotoğraflar Deniz Seyran’ın öncülüğünde tanıtılarak gelen ziyaretçilere tanıtıldı. Bunun sonucunda sözü tekrar devralan Bekir Ödemiş, bu serginin daha çok kişiye ulaşması için Başkentteki tüm ilçelerde sergilenmesi sözünü verdi. Ödemiş, “Bu sergiyi ilçelerden başlayarak yeniden kuralım. Belediyemizin etkinliklerinin olduğu günlerde de bu sergiyi götürelim. Diğer oda başkanları ile iletişime geçerek onların etkinlikleri içerisinde de bu sergiye yer verelim. Bu Ankara’mızın tarihi mirasıdır. İnsanlara anlatmadan sadece bu fotoğraflarla bile bu bilinci aşılayabiliriz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Buket Beslen: İlksayfa

